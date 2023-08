Zamrożenie cen prądu - limity rosną do 4000 kWh

Rząd zdecydował o zwiększeniu limitów zużycia energii o 1000 kWh po zamrożonych cenach z 2022 roku. Po zmianach limit zużycia dla wszystkich gospodarstw domowych wyniesie 3000 kWh (było 2000 kWh), a dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny 4000 kWh (było 3000 kWh).

Przeczytaj także: Ujemne ceny energii - czy wytwórca zapłaci odbiorcy za zużycie?

Polskie gospodarstwa domowe płacą za energię elektryczną jedną z najniższych cen w Europie. Dzięki wsparciu polskiego rządu i polskich firm energetycznych, w tym PGE, która przekaże w 2023 roku 10 mld złotych na działania obniżające ceny energii roczne oszczędności gospodarstw domowych mogą wynieść nawet 4000 złotych – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

3000 kWh (zamiast 2000 kWh) dla wszystkich gospodarstw domowych,

3600 kWh (zamiast 2600 kWh) dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami,

4000 kWh (zamiast 3000 kWh) dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Limity zużycia energii, objęte mrożeniem cen wzrosną nawet do 4000 kWh Zgodnie z zapisami rządowej Tarczy Solidarnościowej dla gospodarstw domowych w Polsce ceny za energię elektryczną do określonego limitu pozostały na poziomie korzystnych stawek z 2022 r. Znowelizowane zapisy Tarczy Solidarnościowej zwiększą ustalone limity zużycia energii z zastosowaniem tych preferencyjnych cen.

Dodatkowy bonus za oszczędzanie

Zgodnie z zapisami rządowej Tarczy Solidarnościowej dla gospodarstw domowych w Polsce ceny za energię elektryczną do określonego limitu pozostały na poziomie korzystnych stawek z 2022 r. Znowelizowane zapisy Tarczy Solidarnościowej zwiększą ustalone limity zużycia energii z zastosowaniem tych preferencyjnych cen:Wszyscy uprawnieni klienci skorzystają z wyższych limitów. Zostaną one przyznane automatycznie, nie trzeba składać żadnych dokumentów.Zgodnie z zapisami ustawy, osoby, które w trakcie 2023 r. nabyły prawo do zwiększonego limitu powinny złożyć oświadczenie „niezwłocznie, nie później niż w 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia”. Jeśli dokument zostanie złożony po tym terminie, wówczas podwyższone limity stosowane są od kolejnego miesiąca kalendarzowego.Po przekroczeniu określonego limitu obowiązywać będzie preferencyjna cena maksymalna dla gospodarstw domowych, która wynosi 693 zł (cena netto bez akcyzy) za 1000 kWh.Tarcza Solidarnościowa zachęca również do racjonalnego korzystania z energii i jej oszczędzania. Jeżeli między 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. zmniejszy się zużycie prądu o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022, to w 2024 r. sprzedawca prądu zaoferuje upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023.