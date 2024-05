Duzi instytucjonalni inwestorzy na razie odgrywają ograniczoną rolę na rynku najmu. Będzie ona jednak rosnąć, co oznacza konkurencję dla pozostałych wynajmujących.

Najem instytucjonalny PRS na razie jest ograniczony tylko do największych miast, a łączną liczbę mieszkań wynajmowanych i oferowanych przez podmioty z sektora PRS można szacować jako około 16 000.

W ciągu następnych 3 lat, oferta najmu instytucjonalnego może się powiększyć do ponad 30 000 ukończonych mieszkań, więc prywatni właściciele lokali pod wynajem z dużych miast (a zwłaszcza stolicy) mogą zacząć odczuwać presję.

Atutem podmiotów z branży PRS pozostają między innymi korzyści dotyczące skali działania, standaryzacji mieszkań oraz wysokiego poziomu obsługi prawnej najmu.

Sektor PRS w Polsce: mały lecz z potencjałem do wzrostu

Kliknij, aby powiekszyć fot. lenets_tan - Fotolia.com Fundusze PRS konkurencją dla wynajmujących? Atutem podmiotów z branży PRS są między innymi korzyści dotyczące skali działania, standaryzacji mieszkań oraz wysokiego poziomu obsługi prawnej najmu.

W Warszawie wpływ na rynek wynajmu będzie największy

Drobni wynajmujący znajdą się pod presją konkurentów?

Mniejsi wynajmujący mogą konkurować nie tylko cenowo

Rodzimy rynek najmu jest niewielki w porównaniu na przykład z niemieckim i cechuje się sporym rozdrobnieniem. Ta sytuacja będzie się jednak powoli zmieniać w kolejnych latach. Dowodem zachodzących zmian jest między innymi ekspansja inwestorów instytucjonalnych na rynkach najmu z największych krajowych miast. Te podmioty z sektora PRS (ang. private rented sector) zwane potocznie „funduszami”, na razie dysponują niewielką częścią lokali pod wynajem. Mimo tego, właściciele wynajmowanych mieszkań spoza sektora PRS (również ci posiadający 1 - 2 „M”) zaczynają się obawiać instytucjonalnych konkurentów. Warto zastanowić się, czy takie obawy są w ogóle uzasadnione. Najpierw przyjrzyjmy się jednak skali działania podmiotów z sektora PRS w Polsce.Wynajem instytucjonalny w Polsce mimo swojego wciąż niewielkiego rozmiaru jest najlepiej opisanym segmentem rynku najmu. Regularnie ukazują się bowiem raporty przedstawiające perspektywy oraz stan wspomnianego sektora. Przykład stanowi niedawny raport „PRS & PBSA Market in Poland” przygotowany przez firmę JLL.- podaje Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomosciSzybko.pl.Za około jedną trzecią wspomnianego wyniku (16 150 mieszkań) odpowiadają projekty wprowadzone na rynek w 2023 roku, co potwierdza szybkie tempo rozbudowy oferty dla najemców. Eksperci JLL spodziewają się, że pod koniec 2026 roku inwestorzy z branży PRS będą posiadali już około 30 000 gotowych lokali pod wynajem z największych krajowych miast. Po doliczeniu mieszkań budowanych oraz planowanych, analogiczny wynik z 2026 r. może wynieść ponad 40 000.- wyjaśnia Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomosciSzybko.pl.Jak nietrudno zgadnąć, liderem pod względem popularności najmu instytucjonalnego pozostaje Warszawa. Udział stołecznego miasta oscyluje na poziomie około 50% - również po doliczeniu projektów w przygotowaniu. Przy uwzględnieniu projektów znajdujących się w przygotowaniu, analitycy JLL zakładają wzrost stołecznej podaży z 6970 mieszkań (koniec 2023 r.) do 18 100 lokali. To już wynik, który będzie odczuwalnie wpływał na stołeczny rynek najmu. Analogiczne prognozy w przypadku Krakowa, Trójmiasta i Wrocławia mówią o przyszłej podaży wynoszącej odpowiednio 3900, 4000 oraz 3300 mieszkań.- przypuszcza Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomosciSzybko.pl.Wydaje się, że właściciele mieszkań pod wynajem będący częścią rozdrobionego obecnie rynku słusznie mają pewne obawy związane z obecnością nowych konkurentów. Sektor PRS posiada bowiem przewagi dotyczące skali działania, standaryzacji mieszkań oraz wysokiego poziomu obsługi prawnej, marketingowej i informatycznej. Pamiętajmy również, że zasób instytucjonalnych inwestorów to głównie mieszkania znajdujące się w nowym budownictwie i posiadające niższe od przeciętnych wskaźniki energochłonności.- podkreśla Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomosciSzybko.pl.Czy w związku z powyższym można zatem zakładać, że pozostali wynajmujący znajdą się na straconej pozycji względem dużych konkurentów? Niekoniecznie. Pamiętajmy, że oferta branży PRS posiada również pewne wady z punktu widzenia najemców. Pierwsze porównania dotyczące ofert ze stołecznego Mokotowa wskazują, że przeciętny czynsz w przypadku oferty instytucjonalnych inwestorów był pod koniec 2023 r. o 14% większy od średniej rynkowej. Mowa o porównaniu uwzględniającym dodatkowo m.in. podatek VAT oraz zaliczki za media (zobacz wspomniany raport: PRS & PBSA Market in Poland).Wydaje się, że drobni wynajmujący będą mogli konkurować z dużymi graczami również elastycznością warunków najmu. W przypadku sektora PRS, mamy bowiem do czynienia ze standaryzacją umów oraz warunków wynajmu. Natomiast aspekt związany z nowoczesnością powierzchni wynajmowanych przez instytucjonalnych konkurentów nie będzie istotny dla tych właścicieli mieszkań pod wynajem, którzy sami oferują lokale z nowych lub gruntownie zrewitalizowanych budynków.Oczywiście, wraz ze wzrostem znaczenia sektora PRS nie zniknie segment rynkowy lokali o niższym standardzie, cechujących się równocześnie bardziej atrakcyjnym poziomem czynszu. Oferta „PRS-owa” może nie odpowiadać nie tylko osobom szukającym lokum tańszego od lokalnej średniej.- podsumowuje Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomosciSzybko.pl.