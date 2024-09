Dobry moment na polskie REIT-y. W końcu się uda?

REIT-y, czyli specjalne fundusze inwestujące na rynku nieruchomości, to temat, który co jakiś czas powraca jak przysłowiowy bumerang. Eksperci przekonują, że obecne realia rodzimego rynku kapitałowego są szczególnie sprzyjające dla wprowadzenia tego rozwiązania. Podkreślają jednak, że przepisy regulujące REIT-y powinny dawać możliwość inwestowanie we wszystkie segmenty rynku nieruchomości, które mogą przynosić dochód. Warunkiem jest wysoka jakość aktywów.

Do tej pory pewne elementy planowanych polskich REIT-ów były wspólne – zawsze mówiliśmy o tym, że musi być to spółka w obrocie publicznym, a kapitał zakładowy powinien być na wysokim poziomie. Zależnie od projektu mówiliśmy o 50-60 mln złotych. Teraz, w nowych założeniach, pojawia się kwota w wysokości 100 mln złotych – zauważa Mateusz Baran, partner w CRIDO.

REIT jako instrument powinien być dopracowany w wielu ramach legislacyjnych, z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych na rynkach europejskich. Kluczowym aspektem jest również to, aby inwestycje były skoncentrowane na produktach o wysokiej jakości. Jest ważne, aby w pierwszych latach istnienia nowej legislacji, w której wprowadzenie gorąco wierzymy, prowadzony był monitoring i nadzór, aby można było dokonywać ewentualnych korekt i zmian. Chodzi o wprowadzenie ustawy adekwatnej do polskich warunków.

Należy dodać, że powstanie REIT-ów w 2025 roku jest istotne, o ile nie kluczowe, do dalszego rozwoju inwestycyjnego rynku nieruchomości w Polsce. Niezmiernie ważne jest stworzenie warunków do powstania i rozwoju polskiego kapitału. Brak równowagi pomiędzy udziałem polskiego i zagranicznego kapitału na rynku nieruchomości, z czym mamy do czynienia obecnie, może skutkować stagnacją na tym rynku w Polsce w najbliższych latach. Byłaby to duża strata – mówi Małgorzata Kosińska, prezes zarządu Stowarzyszenia REIT.

Przy konstruowaniu REIT-ów nie można zapominać o istotnej roli, jaką odgrywa regulator finansowy i jego polityka nadzorcza wobec rynku kapitałowego, zwłaszcza w odniesieniu do produktów skierowanych do inwestorów indywidualnych. Inwestorzy indywidualni podlegają szczególnej ochronie zarówno w ramach przepisów krajowych, jak i europejskich. Warto wprowadzić mechanizm rewizyjny, który po kilku latach obowiązywania ustawy umożliwi ocenę skuteczności produktu. Taka ocena pozwoli przedstawić nadzorcom i przedstawicielom Ministerstwa Finansów dowody na to, że produkt sprawdził się w praktyce, co mogłoby stanowić podstawę do rozważenia stopniowego podniesienia poziomu ryzyka – wyjaśnia Łukasz Walczyna, counsel A&O Shearman.

Proces legislacyjny powinien być otwarty i transparentny, umożliwiając szerokie uczestnictwo w dyskusji. Gdy już instytucja REIT zostanie ustanowiona, regulator odpowiedzialny za jej nadzór powinien prowadzić otwartą komunikację z rynkiem, na bieżąco wyjaśniając wszelkie wątpliwości oraz publikując interpretacje przepisów. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w początkowej fazie funkcjonowania REIT-ów mogą pojawić się liczne pytania i wątpliwości prawne. Dlatego istotne jest, aby ten etap przebiegał spokojnie, bez niepotrzebnego napięcia – mówi Łukasz Dunaj, head of legal G City Europe.

Istnieje tylko jedna szansa, aby skutecznie, bezpiecznie i właściwie wprowadzić REIT-y na polski rynek, ponieważ kluczowe jest zaufanie inwestorów indywidualnych. Istotne jest, aby REIT-y były odpowiednio regulowane, przykładowo: notowane na giełdzie, ustawowe wymagania kompetencyjne dla członków zarządu i rady nadzorczej. Kluczowe jest także zapewnienie szerokiego zakresu aktywów, w które spółka mogłaby inwestować. Wyjątkiem, który warto rozważyć, są nieruchomości rolne – podkreśla Adrian Zwoliński, dyrektor Departamentu Rynku Finansowego i Prawa Korporacyjnego Konfederacja Lewiatan.

Oprócz elementów wspólnych, projekty zawierały także rozwiązania, które zmieniały się w trakcie ich opracowywania. Na przykład, w pierwszym projekcie wykluczono możliwość inwestycji w nieruchomości mieszkalne, co spotkało się z krytyką szeroko pojętego rynku w trakcie konsultacji publicznych. W kolejnym projekcie to ograniczenie zostało usunięte, natomiast w jeszcze innym wprowadzono wymóg, aby REIT-y inwestowały wyłącznie w nieruchomości mieszkaniowe. Dodatkowo, nazwa REIT była kilkukrotnie modyfikowana, a obecnie w polskiej wersji projektu wszystko wskazuje na to, że jeśli proces legislacyjny będzie kontynuowany i ustawa wejdzie w życie, wprowadzone zostaną SINN-y, czyli spółki inwestujące w najem nieruchomości – dodaje Mateusz Baran.

Spółka notowana na giełdzie podlega szerokim obowiązkom informacyjnym, co wymusza przejrzystość i regularne raportowanie działalności do interesariuszy rynkowych. Ważne jest, aby REIT był oparty na najwyższych standardach, zarówno w fazie inwestycji, jak i późniejszego funkcjonowania. Zapewnienie inwestorom dostępu do transparentnych i przewidzianych prawem informacji będzie miało kluczowe znaczenie, a także pomoże w dalszym dostosowywaniu i elastycznym rozwoju REIT-ów – podsumowuje Łukasz Walczyna.