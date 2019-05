W czym pomaga automatyczna wycena nieruchomości?

O tym, że prawidłowa wycena nieruchomości nie należy do zadań najłatwiejszych, przekonała się już z pewnością całkiem liczna rzesza Polaków. Dane napływające z polskiego rynku wskazują, że każdego roku z takim wyzwaniem musi mierzyć się około miliona właścicieli i potencjalnych nabywców. Czy istnieją sposoby na szybką i wiarygodną ocenę wartości mieszkania czy domu? Czym jest i co może ułatwić automatyczna wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości oficjalnie

–Operat szacunkowy to oficjalny i wiążący dokument, który wymagany jest przez sądy lub banki w procesie decyzji kredytowej. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zapisane są szczegóły dotyczące tego, jak ten dokument ma wyglądać, jakie elementy musi zawierać i kto może go opracowywać – mówi Anton Bubiel, prezes zarządu platformy Rentier.io.

Na rynku są już dostępne narzędzia, które w oparciu o duże ilości danych, zarówno historycznych, jak i aktualnych, pozwalają w prosty i szybki sposób dokonać wyceny wartości posesji, lokali czy posiadłości.

Z pomocą lub samodzielnie

Jak działają automatyczne wyceny?

–Nasza platforma, bez potrzeby zakładania konta czy podawania maila, daje możliwość sprawdzenia w kilka sekund rezultatów automatycznej wyceny nieruchomości wraz z listą ofert podobnych nieruchomości w okolicy – mówi Anton Bubiel z Rentier.io. – Przedstawiane estymacje przygotowane są na podstawie cen ofertowych zbliżonych pod kątem lokalizacji, typu i wieku budynku, parametrów technicznych i standardu innych lokali mieszkalnych – dodaje Bubiel.

Masz w planach sprzedaż nieruchomości, ale zupełnie nie wiesz, jaką cenę ofertową podać? Chcesz kupić dom, ale nie jesteś pewien, czy jego właściciel nie przesadził z oczekiwaniami finansowymi? To dylematy, z którymi zmaga się dziś całkiem sporo osób. Jak dokonać wyceny nieruchomości? Jaka cena nie zniechęci nabywców, ale jednocześnie zagwarantuje nam zysk? Za ile warto kupić lokum, aby nie okazało się, że przepłaciliśmy?Gdy myślimy o wycenie nieruchomości , najczęściej i zupełnie słusznie przychodzą nam do głowy wyspecjalizowani w tym rzeczoznawcy majątkowi. Tego rodzaju estymacje wartości nieruchomości prezentowane są w formie operatów szacunkowych. Rzeczoznawcy, legitymujący się niezbędną wiedzą i doświadczeniem, szacują wartość nieruchomości w oparciu o wiele różnych parametrów. Ich wyliczenia bazują m.in. na danych transakcyjnych dotyczących podobnych nieruchomości z sąsiedztwa. Z tego też względu ich wyceny są najczęściej najbardziej zbliżone do rzeczywistej wartości w danym okresie.Niestety, operat szacunkowy nie jest tanią usługą. Sporadycznie zdarzają się także błędy popełniane przez rzeczoznawców. Dodatkowo, zawierają one elementy subiektywnego osądu ekspertów i zlecając przygotowanie wyceny kilku różnym rzeczoznawcom można otrzymać różne kwoty wartości nieruchomości. Zatem, jeżeli operat szacunkowy nie jest potrzebny dla banku lub sądu, to można skorzystać z alternatywy.Nieoficjalny szacunek wartości mieszkania lub domu mogą przeprowadzić także doświadczeni pośrednicy nieruchomości . Znają oni bowiem bardzo dobrze lokalne rynki i posiadają informacje o sprzedawanych w okolicy nieruchomościach. Dlatego też są w stanie ocenić z duża dozą prawdopodobieństwa realną wartość lokalu. Wynagrodzenie za pracę związaną z taką oceną pokrywa właściciel nieruchomości zazwyczaj w postaci prowizji płaconej pośrednikowi po sprzedaży mieszkania.Co jeżeli jednak właściciel lokalu nie chce skorzystać z płatnych usług rzeczoznawcy lub pośrednika? Czy jest w stanie sam właściwe ocenić realną wartość nieruchomości? Może samodzielnie przeszukać portale ogłoszeniowe i odnaleźć na własną rękę podobne domy lub mieszkania w okolicy. Zadanie to może być jednak zajmujące czasowo i bardzo pracochłonne. Co więcej, może się okazać, że aktualnie nikt nie sprzedaje podobnych nieruchomości w okolicy i ciężko będzie znaleźć dane porównawcze. Zatem, jeżeli właściciel mieszkania lub domu, nie chce tracić czasu na samodzielne poszukiwania i analizy, może skorzystać z rozwiązań technologicznych, które znacznie ułatwiają wycenę nieruchomości.Na rynku są już dostępne narzędzia, które w oparciu o duże ilości danych, zarówno historycznych, jak i aktualnych, pozwalają w prosty i szybki sposób dokonać wyceny wartości posesji, lokali czy posiadłości. Wśród takich narzędzi są również automatyczne wyceniarki nieruchomości.Algorytmy komputerowe wyszukują dane na temat cen nieruchomości o podobnych parametrach oraz na podstawie wprowadzonych przez użytkownika szczegółów i sprawdzają ceny ofertowe lub transakcyjne nieruchomości w określonej lokalizacji. Automatyczne modele wyceny bazują na autorskich algorytmach i nie stanowią operatu szacunkowego w rozumieniu przepisów, ani nie są wykonywane w oparciu o metodologię i techniki wynikające z przepisów lub innych regulacji prawnych odnoszących się do wycen nieruchomości. Natomiast przyspieszają i ułatwiają proces zbierania ofert podobnych nieruchomości z danej okolicy i wyciągania na tej podstawie wniosków przez właściciela lokalu mieszkalnego co do najbardziej realnej w danym okresie ceny transakcyjnej.Oczywiście tego typu narzędzia nie biorą pod uwagę wiele czynników, które uwzględniane są przez rzeczoznawców, np. ewentualnych wad prawnych lokalu ani specyficznych niestandardowych parametrów. Nie zastąpią więc profesjonalnych wycen. Są natomiast dużo tańszym lub wręcz darmowym rozwiązaniem oraz szybszym niż usługa rzeczoznawcy sposobem na poznanie realnej wartości lokalu. Wśród płatnych narzędzi dostępnych na polskim rynku są wyceniarki Urban.One oraz Ceny.szybko.pl, a całkowicie bezpłatnie od kilku tygodniu możliwość automatycznej wyceny nieruchomości na podstawie danych ofertowych setek tysięcy nieruchomości oferuje platfroma Rentier.io.Korzystanie z automatycznej wyceny nieruchomości jest dobrym rozwiązaniem dla właścicieli, którzy rozważają sprzedaż nieruchomości i chcą lepiej poznać aktualną sytuację rynkową. Takie narzędzia mogą być również przydatna dla osób, które dopiero planują zakup mieszkania i chcą zorientować się co do cen interesujących ich nieruchomości lub ocenić czy oferta, którą rozważają jest atrakcyjna cenowo. Nie muszą przeglądać wielu portali przeszukując setki ogłoszeń, aby zorientować się w cenach w wybranej lokalizacji.