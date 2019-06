Ile kosztuje dom z drewna? Z danych zebranych przez serwis Ofereo.pl wynika, że Polacy, którzy decydują się na jego budowę wydają średnio 369 tys. zł. Okazuje się również, że w przeciwieństwie do tych, którzy budują w technologii tradycyjnej, o wiele częściej korzystają z indywidualnych projektów architektonicznych (62%).

Polacy nie budują dużych domów z drewna

Ile kosztuje dom z drewna

Rozpoczęcie prac w ciągu kilku miesięcy

– Poszukiwania odpowiedniej ekipy budowlanej do budowy domu z drewna to duże wyzwanie, bo zespołów specjalizujących się w tego typu budownictwie jest stosunkowo niewiele. Przede wszystkim należy zwracać uwagę na doświadczenie fachowców i opinie na temat interesującej nas ekipy. Warto także zainteresować się dofinansowaniami, które przyznawane są przez państwo na budowę domu energooszczędnego – radzi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Domy szkieletowe zdecydowanie najpopularniejsze

Oryginalne projekty częściej wybierane wśród budujących z drewna

Najwięcej domów z drewna woj. śląskim i mazowieckim

Polacy, którzy postawili na budowę domu z drewna , przeważnie stawiali niewielkie budynki. Metraż połowy z nich nie przekraczał 100 m2. 40% obiektów miało powierzchnię od 101 do 150 m2. Na największe domy, o wielkości między 151 a 200 m2 i większej niż 201 m2 zdecydowało się odpowiednio 8 i 2% respondentów.Analiza Oferteo.pl dowodzi, że przeciętny koszt budowy domu z drewna wyniósł w minionym roku 369 tys. zł. Jeżeli wziąć pod uwagę średnie koszty budowy domu w naszym kraju, kwota ta jest stosunkowo nieduża. Wpływa na to zarówno wybrana technologia, jak i wielkość nie tylko technologia, ale też wielkość domu, a ta w przypadku budujących z drewna była zwykle nieduża.Według badania Oferteo.pl osoby planujące budowę drewnianego domu najczęściej potrzebują kilku miesięcy na rozpoczęcie prac budowlanych. Prawie dwie trzecie z nich chce rozpocząć je w ciągu pół roku, a 34% – trzech miesięcy. Tylko 1% ankietowanych jest gotowych, aby przystąpić do prac już w przeciągu najbliższego miesiąca od złożenia zlecenia.Wśród Polaków decydujących się na budowę domu z drewna w 2018 roku większą popularnością cieszyły się tańsze w budowie domy szkieletowe (kanadyjskie) – taką technologię wybrało aż 78% ankietowanych. Polega ona na wybudowaniu konstrukcji z belek połączonych gwoźdźmi i wypełnieniu jej materiałem termoizolacyjnym. Taki dom jest energooszczędny, a jego budowa może potrwać krócej niż domu stawianego w tradycyjnej technologii. Pozostałe 22% ankietowanych postawiło na domy z bali, których budowa jest droższa głównie ze względu na koszty litego drewna.Wyniki raportu Oferteo.pl wskazują, że Polacy budując dom z drewna, znacznie chętniej decydują się na zrealizowanie indywidualnego projektu. W 2018 roku aż 62% zleciło architektowi zaprojektowanie wyjątkowego domu tylko dla nich. 38% wybrało prostszą i zwykle tańszą opcję, jaką jest zakup w biurze architektonicznym gotowego projektu. To odwrotnie niż w przypadku osób, które budowały w tradycyjnych technologiach. Spośród nich 63% zdecydowało się na kupno gotowego planu, a jedynie 37% – na współpracę z architektem.W 2018 roku na budowę domu z drewna decydowali się najczęściej mieszkańcy województwa mazowieckiego i śląskiego. Pochodziło z nich prawie co czwarte zapytanie złożone w serwisie Oferteo.pl. Na kolejnym miejscu znalazło się województwo dolnośląskie z 10% udziałem i małopolskie (8%). Najrzadziej drewniany dom budowali mieszkańcy województw świętokrzyskiego i opolskiego – po 2%.