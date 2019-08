Mieszkanie sposobem na niską stopę zastąpienia i wyższą emeryturę?

O tym, że wysokość przyszłych emerytur prezentować będzie się raczej skromnie, mówi się nie od dziś. Takie prognozy, ze względu na to, że dotyczą dość odległej przyszłości, na wielu Polakach nie robią zbyt dużego wrażenia. Są jednak i tacy, którzy już dziś zastanawiają się nad kwestiami związanymi z zabezpieczeniem emerytalnym. Czy tak ostatnio popularna inwestycja w mieszkanie jest rzeczywiście dobrym pomysłem na dostatnią jesień życia?

We wstępie wspomnieliśmy o projekcjach emerytalnych. Temu zagadnieniu warto poświęcić nieco więcej miejsca, tym bardziej, że niedawno światło dzienne ujrzała kolejna, dość interesująca prognoza. Chodzi tu o opracowany przez Komisję Europejską „The 2018 Ageing Report”, który potwierdza niestety bardzo złe perspektywy dla polskiego systemu emerytalnego. Jeszcze przed trzema laty zapewniał on całkiem pokaźny poziom stopy zastąpienia brutto (61,4%), czyli relacji pomiędzy wysokością nowych emerytur i poziomem ostatniego wynagrodzenia brutto osób przechodzących na nie w danym roku. Prognozy KE wskazują, że w 2030 roku stopa ta osiągnie zaledwie 41,4%, a w w 2050 roku będzie tylko gorzej.W świetle prognoz Komisji Europejskiej, Polska do 2050 r. będzie cechowała się największym spadkiem stopy zastąpienia emerytur w całej UE. Równocześnie nasz kraj w skali Unii Europejskiej wyróżnia się wysokim udziałem osób zasiedlających własne lokum. Warto zadać sobie pytanie, czy taka sytuacja może nieco złagodzić złe perspektywy emerytalne.W polskich warunkach własność mieszkania prawdopodobnie będzie sporym atutem dla emeryta. Wynika to z faktu, że najem wolnorynkowy w Polsce cechuje się niestabilnością. Co więcej, koszty takiego najmu są stosunkowo wysokie względem czynszu za typowe własnościowe „M”.Leszek Markiewicz podkreśla również, że emeryt posiadający swoje własne lokum, może je np. zamienić na mniejsze „M” po śmierci współmałżonka. Taka zamiana pozwala na uzupełnienie swojej emerytury lub zdobycie środków potrzebnych do prywatnego leczenia.Można oczekiwać, że w przyszłości polscy emeryci znacznie częściej będą korzystać z innego rozwiązania, które obecnie wciąż nie jest szczególnie popularne. Mowa o tak zwanej rencie dożywotniej oferowanej przez specjalne fundusze hipoteczne. Na polskim rynku wciąż nie funkcjonuje bardziej bezpieczna opcja, która miała pomóc samotnym seniorom. Mowa o odwróconym kredycie hipotecznym. Polskie banki nie kwapią się do oferowania „odwróconej hipoteki”. Można jednak oczekiwać, że aktualna sytuacja ulegnie zmianie w perspektywie np. dziesięciu lat.Bardziej zamożni pracownicy lub przedsiębiorcy mogą się skupić na budowaniu majątku nieruchomego, który będzie większy niż tylko lokum wykorzystywane na własne potrzeby. Przykładem inwestycji z myślą o zabezpieczeniu emerytalnym mogą być np. mieszkania na wynajem lub działki położone w atrakcyjnych miejscach.Zdaniem Leszka Markiewicza, niezależnie od roli nieruchomości w kontekście zabezpieczenia emerytalnego oraz planowanego czasu jej posiadania, inwestor powinien zwracać uwagę na lokalizację. Żyjemy bowiem w czasie wyraźnych zmian demograficznych oraz migracyjnych. Wspomniane zmiany wiążą się m.in. z rozwojem ludnościowym największych metropolii oraz ich okolic kosztem pozostałych części kraju. Właśnie dlatego w ramach zabezpieczenia emerytalnego warto wybierać nieruchomości posiadające perspektywiczną lokalizację. Inwestycja w inne nieruchomości niestety może zakończyć się sporym rozczarowaniem i trudnościami z korzystną odsprzedażą.Bardzo dobrą formą zabezpieczenia emerytalnego są np. atrakcyjne nieruchomości znajdujące się na terenie aglomeracji warszawskiej.