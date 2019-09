Czy kupimy małe, gotowe mieszkanie od dewelopera?

W których inwestycjach deweloperzy mają w sprzedaży gotowe mieszkania o powierzchni do 50 mkw.? W jakich projektach znajdziemy takie lokale z krótkim terminem odbioru? W jakich cenach? Ofertę sprawdził serwis nieruchomości Dompress.pl.

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

Piotr Tarkowski, dyrektor ds. Sprzedaży Allcon Osiedla

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowe Rokitki W nowych etapach osiedla Nowe Rokitki są dostępne mieszkania o niewielkim metrazach

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Jeżeli chodzi o gotowe mieszkanie, to jest to tylko ułamek procenta naszej oferty. Należy zaznaczyć, iż od kilku miesięcy spada podaż mieszkań na rynku. Dostępna obecnie oferta jest najmniejsza od ostatnich kilku lat. Gotowych mieszkań na rynku praktycznie nie ma. Niewiele lepiej jest w przypadku projektów z bliskim terminem realizacji. W przypadku naszej oferty, ostatnie mieszkania w inwestycjach, gdzie klucze będzie można odebrać do 6 miesięcy, można znaleźć w projektach Małe Wojszyce we Wrocławiu, Osiedle na Woli w Warszawie, czy Świętokrzyska Park w Gdańsku. Ceny mieszkań zaczynają się od 5350 zł/mkw.Wśród gotowych mieszkań z krótkim terminem odbioru nie mamy w sprzedaży lokali o niewielkich metrażach. Mieszkania o powierzchni nieprzekraczającej 50 mkw. należą do najbardziej poszukiwanych i znikają z oferty w pierwszej kolejności. To norma, którą obserwujemy na wszystkich rynkach lokalnych. Takie lokale są bowiem atrakcyjne, zarówno dla osób zainteresowanych zakupem pod własne cele mieszkaniowe, jak i dla inwestorów zainteresowanych nieruchomościami na wynajem Niewielkie mieszkania bardzo szybko znajdują nabywców i w większości naszych projektów sprzedawane są na długo przed zakończeniem budowy. Gotowe mieszkanie o powierzchni do 50 mkw. mamy obecnie w sprzedaży jedynie w projekcie aparthotelowym Miasto Marina we Wrocławiu, położonym nad samą Odrą, vis-à-vis Politechniki Wrocławskiej. Ceny w tym projekcie zaczynają się od 319,5 tys. zł netto (+23% VAT) za apartament dwupokojowy o powierzchni 43 mkw.Gotowe mieszkanie mamy w puckiej inwestycji NEXO, położonej w odległości 50 m od plaży, z dala od turystycznego zgiełku, charakterystycznego dla Półwyspu Helskiego. W sprzedaży dostępne są funkcjonalnie zaprojektowane dwupokojowe apartamenty idealne, zarówno do całorocznego użytkowania, jak i wakacyjnego pobytu nad morzem. Ich ceny wraz z miejscem postojowym w hali garażowej zaczynają się od 353 tys. zł.Mieszkania z krótkim termin odbioru oferujemy również w Gdyni i Gdańsku. W Osiedlu Gdyńskim, zlokalizowanym na skraju lasu, zaledwie 1,5 km od morza, można kupić dwupokojowe mieszkania o powierzchni od 45 mkw. do 51 mkw. z terminem odbioru w marcu 2020 roku.W tej chwili żadna z naszych inwestycji nie znajduje się na takim etapie, choć są dwie, których termin zakończenia budowy został wyznaczony na przyszły rok. Projekt Fyrtel Wilda ukończony zostanie w pierwszej połowie 2020 roku. Dostępne są w nim jeszcze trzy mieszkania o powierzchni do 50 mkw., tj. lokal o metrażu 41,70 mkw. w cenie 9632 zł/mkw., mieszkanie o metrażu ponad 46 mkw. za 8511 zł/mkw. i o powierzchni przeszło 49 mkw. w cenie 8227 zł/ mkw. W Diasferze Łódzkiej, której budowa planowo ukończona zostanie w ostatnim kwartale 2020 roku, mamy więcej mniejszych mieszkań. W ofercie są lokale o powierzchni od 33,7 mkw. w cenie od 5600 zł/mkw.W tej chwili mieszkania o mniejszym metrażu mamy w sprzedaży w projekcie Omulewska 26. Lokale dostępne są w cenach od 9 tys. zł/mkw. do 10 tys. zł/mkw.W ciągu miesiąca uzyskamy pozwolenie na użytkowanie dla piątego budynku, realizowanego w inwestycji Wolne Miasto w Gdańsku. Mamy tam jeszcze kilka mieszkań o powierzchni około 40 mkw. w cenie od 8000/ mkw. Inne inwestycje, które prowadzimy będą oddawane dopiero pod koniec 2020 roku.W nowych etapach osiedla Nowe Rokitki w pobliżu Tczewa, których zakończenie budowy planowane jest na grudzień 2019 roku mamy jeszcze dostępne mieszkania o niewielkim metrażu. Przykładowy lokal o powierzchni ponad 40 mkw. jest do nabycia w kwocie 208,5 tys. zł brutto. Ostatnie mieszkania czekają na nabywców również w gdańskim osiedlu Foresta, gdzie termin oddania do użytkowania ustalony został na drugi kwartał 2020 roku. Już za 500 tys. zł można kupić trzypokojowy lokal o powierzchni ponad 63 mkw. Gotowe, luksusowe apartamenty oferujemy także w Juracie w kameralnej inwestycji Verano Residence.Aktualnie nie mamy w ofercie gotowych, małych mieszkań.