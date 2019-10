Cerisier Résidence. Nowe mieszkania już za niespełna rok

Ulica Smardzewska, poznański Grunwald. To właśnie pod tym adresem trwają prace nad Cerisier Résidence. Kameralny, trzypiętrowy budynek, położony w niedalekim sąsiedztwie Lasku Marcelińskiego, dostarczy na wielkopolski rynek 106 lokali, których powierzchnie sięgać będą 90 mkw. Nowe mieszkania mają być gotowe do odbioru już za niespełna rok.

- To nasza druga inwestycja w Poznaniu. Tym razem postawiliśmy na kameralny charakter budynku, tak by pasował do atmosfery całej dzielnicy – mówi Adam Skóra, dyrektor oddziału Poznań Bouygues Immobilier Polska, który wraz z mieszkańcami uroczyście wkopał kamień węgielny pod Cerisier Résidence.

Prace w toku

Wykonujemy konstrukcję na pierwszym i drugim piętrze budynku. Wszystko idzie zgodnie z planem - mówi Przemysław Karwacki, kierownik budowy z CFE Polska.

- W dalszej perspektywie wykonamy instalację elektryczną i sanitarną w mieszkaniach, montaż stolarki okiennej, tynkowanie oraz posadzki w mieszkaniach. Koniec prac konstrukcyjnych planujemy na początek grudnia – wymienia Przemysław Karwacki.



Trzecia inwestycja w Poznaniu

W ofercie znajdą się kawalerki oraz mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe o metrażach od 28 do 90 mkw.

Cerisier Résidence to czterokondygnacyjny budynek mieszkalny ze 106 mieszkaniami o podwyższonym standardzie i - jak gwarantuje deweloper - funkcjonalnych rozkładach. Każde z nich posiadać będzie balkon lub przydomowy ogródek o powierzchni, która może sięgać nawet 200 mkw.W ofercie znajdują się zarówno kompaktowe 28-metrowe kawalerki, jak i przestronne, liczące sobie nawet 90 mkw. cztery pokoje. Z myślą o zmotoryzowanych powstaną miejsca parkingowe w podziemnym garażu, a miłośnicy ekologicznego przemierzania miasta na dwóch kółkach zyskają dostęp do rowerowni. W centrum budynku powstanie zielone patio, na którym znajdą się ławki z pergolami. Zaplanowano również reprezentacyjne hole wejściowe oraz portale drzwiowe i podświetlone elewacje. Deweloper planuje także zasadzenie drzewek wiśniowych. Cerisier Résidence będzie przyjazne osobom niepełnosprawnym. We wszystkich mieszkaniach zamontowane zostaną wideodomofony, a na terenie całego obiektu - monitoring.Prace przy inwestycji nabierają tempa.Lada dzień mają ruszyć również roboty związane z położeniem izolacji przeciwwilgociowej na stropie wieńczącym podziemną część budynku. Następnie ekipa przystąpi do murowania ścianek działowych w mieszkaniach oraz prac instalacyjne w podziemnej hali garażowej.Cerisier Résidence znajduje się w samym centrum Grunwaldu, niedaleko Lasku Marcelińskiego. W pobliżu są przystanki komunikacji zbiorowej, a także dyskonty spożywcze, placówki edukacyjne (żłobek, przedszkole i szkoła podstawowa), urząd pocztowy, placówki medyczne oraz restauracje. Zakończenie inwestycji planowane jest w lecie 2020 roku.Cerisier Résidence to jedna z trzech inwestycji Bouygues Immobilier Polska w Poznaniu. Pozostałe dwie to charakterystyczna Manufaktura Stare Miasto, zlokalizowana w centrum miasta i licząca 79 lokali mieszkalnych oraz Soleil de Malta na Łacinie, w ofercie której znajduje się 318 mieszkań.Bouygues Immobilier działa na polskim rynku od 2001 roku. Swoje inwestycje realizował już w Warszawie, Wrocławiu, a od niedawna także w Poznaniu. Łącznie Bouygues Immobilier oddał do użytkowania 5500 mieszkań w 38 inwestycjach.