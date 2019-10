Zakup mieszkania poniżej 5 tys.zł/mkw.? Rzadkość nie tylko w Warszawie

Na wtórnym rynku mieszkaniowym stolicy znalezienie mieszkania kosztującego poniżej 5000 zł za mkw. rozpatrywać można w kategorii cudu. Jeśli jednak przyjrzeć się również pozostałym, największym miastom Polski, to i tam lokale w takiej cenie to raczej mniejszość rynku. Parametrom lokali nabywanych przez Polaków przyjrzała się agencja Metrohouse.

Najczęściej nabywane są mieszkania 35-50 metrowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com Jakie mieszkania kupowali Polacy w III kw. 2019 roku? W Warszawie zmalała ilość mieszkań kupowanych w cenie do 500 tys. zł, natomiast wzrosła tych kupowanych od 500 do 700 tys. zł.

W Warszawie mieszkania poniżej 5 tys. za kw. odeszły do lamusa

Drastyczny spadek dostępności mieszkań w cenie 6-7 tys. zł za m kw.

Z raportu opracowanego przez Metrohouse i Gold Finance wynika, że w III kwartale br. nabywcy mieszkań w Warszawie decydowali się przede wszystkim (38% wszystkich transakcji) na niewielkie metraże rzędu 35-50 m kw. Nie brakowało również chętnych na zakup mieszkania o powierzchni 50-65 m kw. Analogiczną sytuację odnotowano w innych dużych miastach naszego kraju - udział wskazanych metraży w transakcjach sięgał odpowiednio 34 proc. i 27 proc. Wspólną cechą Warszawy i pozostałych metropolii jest również niski odsetek (1 proc.) sprzedaży mieszkań liczących sobie więcej niż 120 m kw. 17 proc. wszystkich transakcji we wszystkich, łącznie z Warszawą, analizowanych miastach stanowił zakup mieszkań o powierzchni od 65 do 80 m kw.Tym, co w największym stopniu odróżnia rynek warszawski od regionalnych, to ilość mieszkań kupowanych poniżej 5 tys. za m kw. Według Barometru Metrohouse i Gold Finance w III kwartale 2019 r. w Warszawie nie zdarzały się transakcje z rynku wtórnego poniżej 5 tys. zł za m kw. Co ciekawe, zakup mieszkania w cenie od 5 do 6 tys. zł za m kw. w Warszawie stanowił tylko 1 proc. Dla porównania w pozostałych badanych największych miastach transakcje dotyczące mieszkań poniżej 5 tys. zł za m kw. stanowiły 16 proc., a od 5 do 6 tys. zł za m kw. – 10%. W Warszawie najczęściej kupowane są mieszkania, gdzie cena za metr kwadratowy to 9-10 tys. zł, zaś w pozostałych miastach 7-8 tys. zł. Podobne rozbieżności w zakupie pomiędzy stolicą Polski, a pozostałymi miastami widać, jeśli za badany czynnik obierzemy cenę całkowitą mieszkania. W Warszawie transakcje dotyczące mieszkań za cenę do 300 000 zł w III kwartale 2019 r. stanowiły 3 proc, gdzie w innych miastach 32 proc.Porównując III kwartał 2019 r. do analogicznego kwartału poprzedniego roku, największą zauważalną zmianą jest znaczny spadek mieszkań kupowanych w cenie od 6 0000 do 7 000 PLN za m kw. W 2018 r. w Warszawie transakcje takich mieszkań stanowiły 19 proc., natomiast w 2019 r. tylko 8 proc. Podobna sytuacja miała miejsce w pozostałych badanych miastach, gdzie zakup mieszkania w tej cenie spadł o 13 pkt. proc. W porównaniu do roku poprzedniego w Warszawie zmalała ilość mieszkań kupowanych w cenie do 500 tys. zł, natomiast wzrosła tych kupowanych od 500 do 700 tys. zł.