Kupno mieszkania. Jakie oferty za pół miliona złotych?

Gdybyś miał pół miliona złotych, to co byś z nimi zrobił? Patrząc po statystykach dotyczących zawieranych umów kupna nieruchomości, większość Polaków zainwestowałoby właśnie w zakup mieszkania. Ikalkulator.pl postanowił więc sprawdzić, jakiej wielkości mieszkanie z rynku pierwotnego można kupić za tę kwotę w 15 analizowanych miastach wojewódzkich.

Jakiej wielkości nieruchomość można kupić za pół miliona złotych?

Patrząc na zestawienie ikalkulator.pl, okazuje się, że mając pół miliona złotych największe mieszkanie możemy kupić w Zielonej Górze.

Gdańsk

23 m2 na Wyspie Sobieszewskiej

29 m2 na Starym Mieście

38 m2 w dzielnicy Wrzeszcz

76 m2 w Łostowice

Warszawa

blisko 46 m2 na pograniczu Mokotowa i Ursynowa,

68 m2 w Rembertowie,

58 m2 w Wawrze,

blisko 36 m2 w apartamentowcu na pograniczu Woli i Śródmieścia.

Kraków

26 m2 na Starym Mieście

35 m2 na Grzegrzółkach starych

63 m2 w Bieńczycach

83 m2 w dzielnicy Prądnik Biały

92 m2 Podgórze

Wrocław

blisko 67 m2 na Psim Polu,

ponad 58 m2 w Nowym Dworze,

49 m2 w apartamentowcu na Starym Mieście,

61 m2 na Krzykach.

Szczecin

78 m2 w Warszewie

55 m2 w Centrum

41 m2 w Dąbiu

Poznań

87 m2 w dzielnicy Jeżyce

68 m2 w dzielnicy Grunwald

58 m2 w Winiarach

39 m2 na Starym Mieście

Katowice

55 m2 na Śródmieściu

68 m2 w Józefowcu

79 m2 w Ligota-Panewniki

Olsztyn

61 m2 na Dąbrowszczaków

68 m2 na os. Kościuszki

90 m2 na Nagórkach

Bydgoszcz

88 m2 w Kapuściskach

80 m2 na os. Górzyskowo

70 m2 w Szwederowie

52 m2 w Śródmieściu

Lublin

73 m2 dzielnicy Węglin Południowy

56 m2 na Śródmieściu

55 m2 w dzielnicy Czechów

78 m2 w dzielnicy Wrotków

Łódź

65 m2 na Piotrkowskiej (Śródmieście)

78 m2 na Polesiu

84 m2 na Widzewie

Białystok

73 m2 na ul. Sukiennej

76 m2 na Nowym Mieście

100 m2 na os. Skorupy

Rzeszów

49 m2 na ul. Kwiatkowskiego

71 m2 w dzielnicy Drabinianka

125 m2 w dzielnicy Wilkowyja.

Opole

69 m2 Śródmieście

71 m2 na Zaodrzu

85 m2 w Gosławicach

Zielona Góra

93 m2 na Zaciszu

85 m2 w Centrum

111 m2 Nowe Miasto (Racula)

Aby sprawdzić, jakiej wielkości nieruchomość można kupić za pół miliona złotych w wybranych miastach, ikalkulator.pl przeanalizował dane dotyczące średnich cen m2 mieszkań z rynku pierwotnego, jakie obowiązywały na początku lutego w stolicach danych województw (w zestawieniu nie uwzględniono Gorzowa Wlk. ze względu na małą liczbę danych). W tym celu korzystaliśmy z danych zamieszczonych na portalu Morizon.pl lub w przypadku Łodzi – Rynekpierwotny.pl. Średnią kwotę m2 podzieliliśmy przez pół miliona złotych, tym samym otrzymując przybliżoną wielkość nieruchomości, jaką za taką kwotę można kupić w wybranych miastach. Oczywiście, jest to wielkość i kwota uśredniona – w innej cenie i wielkości mieszkanie kupimy w ścisłym centrum miasta, a w innej – na jego obrzeżach. Dodatkowo, pokazaliśmy przykładowe oferty mieszkań, które można kupić za wybraną kwotę.Patrząc na zestawienie ikalkulator.pl, okazuje się, że mając pół miliona złotych największe mieszkanie możemy kupić w Zielonej Górze. Na podstawie dostępnych na portalu Morizon.pl ofert okazało się, że w tym mieście możemy kupić mieszkanie o powierzchni ok. 95 m2. Na kolejnym miejscu znalazły się Opole i Rzeszów, w których to miastach kupimy mieszkanie o powierzchni ok. 82 m2. W pierwszej piątce miast, w których możemy kupić za pół miliona największe mieszkania, znalazły się jeszcze: Białystok – 79 m2, Łódź – 74 m2, Lublin i Bydgoszcz – średnia powierzchnia mieszkania w tych miastach to 70 m2.To najdroższe miasto w zestawieniu ikalkulator.pl. Nieznacznie przegoniło Warszawę. Za metr kwadratowy mieszkania należy zapłacić tu średnio 11 088 zł, a uśredniona cena za mieszkanie z rynku pierwotnego na portalu Morizon.pl wynosi tu 677,3 tys. zł.Biorąc pod uwagę powyższe, za pół miliona złotych w Gdańsku można kupić mieszkanie o powierzchni ok. 45 m2.Przykładowe oferty mieszkań, jakie można kupić za tę kwotę, to:Na początku lutego w Warszawie średnia cena za m2 mieszkania na rynku pierwotnym wyniosła 10 907 zł. Dzieląc tę sumę przez 0,5 mln zł, jakie mamy na zakup mieszkania, wychodzi, że w Warszawie za tę kwotę można kupić nieruchomość o metrażu średnio ok. 46 m2. Oczywiście, wszystko zależy od lokalizacji – im atrakcyjniejsza, bliżej centrum, z lepszą infrastrukturą, tym jest drożej i za pół miliona można kupić mieszkanie, ale o mniejszej powierzchni.Przykładowo, wśród dostępnych ofert mieszkań z rynku pierwotnego w kwocie do 0,5 mln zł, można kupić:Cena za m2 na rynku pierwotnym w Krakowie wynosi ok. 10 015 zł m2. Biorąc to pod uwagę za pół miliona teoretycznie można kupić w tym mieście mieszkanie o powierzchni ok. 50 m2.Przykładowe oferty mieszkań za kwotę do 500 tys. zł:Średnia cena dostępnych na portalu ofert wyniosła 578,6 tys. zł.W stolicy Dolnego Śląska średnia cena m2 nieruchomości na rynku pierwotnym wynosi 8 708 zł. Ile metrów udałoby się kupić za pół miliona złotych? Uśredniając, za taką kwotę można we Wrocławiu kupić mieszkanie o powierzchni ok. 57 m2.Średnia cena ofertowa mieszkań na Morizon.pl wynosiła na początku lutego 515,8 tys. złPrzykładowo, wśród ofert dostępnych w kwocie do pół miliona złotych można kupić:W Szczecinie za metr kwadratowy nowego mieszkania z rynku pierwotnego trzeba zapłacić już 8 302 zł. Średnia cena ofertowa mieszkań wynosi ok. 430,6 tys. zł.Za kwotę 500 tys. zł w Szczecinie można kupić mieszkanie o powierzchni ok. 60 m2. Jak to przekłada się na konkretne oferty nieruchomości?Za pół miliona złotych można kupić:Poznań jest szóstym miastem w zestawieniu ikalkulator.pl pod względem najwyższej ceny za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym. Trzeba tu zapłacić średnio 8 046 zł/m2, a ceny mieszkań zazwyczaj oscylują wokół 472,4 tys. zł. Mając pół miliona złotych można w Poznaniu kupić mieszkanie o średniej wielkości ok. 62 m2.Przykładowe oferty kupna nieruchomości na rynku pierwotnym dostępne w kwocie do 0,5 mln zł:Cena za m2 mieszkania na rynku pierwotnym w Katowicach to średnio 7 547 zł. Zazwyczaj cena spotykanych tu nieruchomości wynosi ok. 433,8 tys. zł.W Katowicach za pół miliona złotych można kupić mieszkanie o średniej powierzchni ok. 66 m2. Przykładowe oferty mieszkań w tej cenie to:W stolicy warmińsko-mazurskiego średnia cena metra kwadratowego na rynku pierwotnym to ok. 7 349 zł, a średnia cena nieruchomości waha się w granicach 446 tys. zł.W Olsztynie za kwotę pół miliona złotych można kupić mieszkanie zazwyczaj o powierzchni ok. 68 m2. W tej cenie można nabyć:Bydgoszcz znalazła się na piątym miejscu ex aequo z Lublinem pod względem wielkości powierzchni mieszkania, jaką można kupić za pół miliona złotych.Średnia cena metra kwadratowego w Bydgoszczy to 7 119 zł, a zazwyczaj cena nieruchomości wynosi w okolicy 409 tys. zł.Pół miliona złotych wystarczy na zakup mieszkania w tym mieście o powierzchni ok. 70 m2.Przykładowe oferty nieruchomości z rynku pierwotnego to:W Lublinie średnia cena ofertowa mieszkań na rynku pierwotny to 432 tys. zł. Na początku lutego za metr kwadratowy nieruchomości należało zapłacić średnio ok. 7 125 zł. Biorąc pod uwagę powyższe, przy kwocie pół miliona złotych, zazwyczaj w Lublinie możemy kupić mieszkanie o powierzchni 70 m2.Przykładowe oferty nieruchomości z rynku pierwotnego w kwocie do pół miliona złotych:Stolica województwa łódzkiego znalazła się na czwartym miejscu, jeśli chodzi o wielkość mieszkania, jakie można tu kupić za pół miliona złotych. Wynika to z dość korzystnych cen, jakie średnio trzeba zapłacić za metr kwadratowy nowej nieruchomości. Jak wynika z danych Rynekpierwotny.pl jest to ok. 6 728 zł. Z kolei średnia cena mieszkań to ok. 381 tys. złZa pół miliona złotych na początek lutego można było kupić średnio mieszkanie z rynku pierwotnego o powierzchni nawet 74 m2.Przykładowe oferty w cenie do pół miliona zł:W Białymstoku za pół miliona złotych można kupić mieszkanie z rynku pierwotnego o powierzchni średnio 79 m2. Cena metra kwadratowego nowej nieruchomości kosztuje tu średnio 6 283 zł, a cena mieszkań dostępnych na początku lutego na Morizon.pl oscylowała zazwyczaj w okolicach 316 tys. zł.Jakiej wielkości mieszkanie w Białymstoku kupisz za pół miliona złotych? Przykładowo:Ile trzeba zapłacić w Rzeszowie średnio za metr kwadratowy mieszkania z rynku pierwotnego? Na początku lutego było to ok. 6 043 zł. Średnia cena ofertowa mieszkań w tym czasie wynosiła 372 tys. zł. W związku z tym w Rzeszowie za pół miliona złotych można było kupić mieszkanie o powierzchni średnio 82 m2.Przykładowe oferty:Opole zajęło drugie miejsce ex aequo z Rzeszowem w rankingu ikalkulator.pl dotyczącym wielkości mieszkania, jakie można kupić za pół miliona złotych. Średnio zatę kwotę można kupić w Opolu nieruchomość z rynku pierwotnego o powierzchni ok. 82 m2.Średnia cena metra kwadratowego mieszkań w Rzeszowie wyniosła na początku lutego 6 087 zł za m2. Z kolei 421 tys. zł to średnia cena nieruchomości, jakie występują na tym rynku.Przykładowe oferty mieszkań z rynku pierwotnego w kwocie do pół miliona złotych:Zielona Góra to miasto, w którym zdecydowanie nieruchomości są najtańsze. Średnio cena metra kwadratowego mieszkań na rynku pierwotnym wynosi tu ok. 5 244 zł, a średnia cena ofertowa nieruchomości – 338 tys. zł. Za pół miliona złotych w Zielonej Górze można kupić mieszkanie zazwyczaj o powierzchni ok. 95 m2.Przykładowe oferty: