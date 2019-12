Inwestowanie w nieruchomości, czyli kilka słów o house flippingu

Inwestowanie w nieruchomości to bardzo popularny sposób zarabiania pieniędzy. Ostatnio ciekawą i coraz częstszą metodą jest tak zwany house flipping. Na czym to polega? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Na czym polega house flipping?

Jak wybrać nieruchomości do house flippingu?

Kliknij, aby powiekszyć fot. photo 5000 - Fotolia.com Remont Pierwszym krokiem w house flippingu jest znalezienie atrakcyjnej nieruchomości do kupienia, drugim - jej remont.

Jak tanio wyremontować mieszkanie?

Jak korzystnie sprzedać nieruchomość?

Każdy uczestnik rynku nieruchomości chciałby tanio kupić, ale drożej sprzedać. Nie jest to jednak wcale takie proste – podkreśla Bartosz Antos. Dom lub mieszkanie można jednak nieco "podrasować", aby jego oferta lepiej się prezentowała i można było uzyskać za niego znacznie lepszą cenę. Na tym właśnie zasadza się house flipping. Cała idea przywędrowała do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Tam bardzo modne jest kupowanie nieruchomości, przeprowadzanie jej szybkiego i efektownego remontu, a potem sprzedaż z dużym zyskiem. Najczęściej osoby, które trudnią się house flippingiem, same wykonują przynajmniej część prac remontowych, aby zaoszczędzić jeszcze więcej pieniędzy.Pierwszym krokiem w house flippingu jest znalezienie atrakcyjnej nieruchomości do kupienia. Nie chodzi o mieszkania lub domy w stanie deweloperskim. Trudniący się tym fachem poszukują najczęściej nieciekawie wyglądających, podniszczonych nieruchomości w atrakcyjnych cenach. Takie okazje pojawiają się najczęściej wtedy, gdy dotychczasowi właściciele chcą się szybko pozbyć swojego domu lub mieszkania, bo potrzebują pieniędzy na inne cele albo też nieruchomość jest w naprawdę złym stanie. Oczywiście należy mierzyć siły na zamiary. Nie jest opłacalne kupowanie totalnej rudery, ponieważ doprowadzenie jej do przyzwoitego stanu, może pochłonąć zbyt wiele pieniędzy – podkreśla Bartosz Antos. Innymi czynnikami, na które zwracają uwagę osoby, zajmujące się house flippingiem są natomiast: lokalizacja nieruchomości oraz jej metraż. Największym zainteresowaniem cieszą się zatem przede wszystkim mieszkania w kamienicach, położonych w centrach miast. Ich powierzchnia stwarza ogromne możliwości aranżacyjne.Po korzystnym zakupie nieruchomości należy przejść do fazy remontowej. Z reguły renowacja wnętrza nie kończy się wyłącznie na klasycznej wykończeniówce. Potrzebna jest bowiem często wymiana instalacji – gazowej, elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo prace skupiają się wokół wyrównania ścian, położenia gładzi, wymiany podłóg, a niekiedy również okien i drzwi. Warto zadbać o dopracowanie takich pomieszczeń, jak łazienka lub kuchnia, bo to właśnie one najbardziej zwiększają wartość nieruchomości. Należy w taki sposób przygotować dom lub mieszkanie, aby nadawały się one do wprowadzenia od razu. Oczywiście nie mówimy tutaj o dodatkowym umeblowaniu, które z pewnością nowi właściciele zorganizują we własnym zakresie. Dobierając kolor ścian albo płytek do łazienki, warto natomiast stawiać na uniwersalny, neutralny styl. Lepiej nie przesadzać z ekstrawaganckimi lub bardzo krzykliwymi formami i wzorami, bo mogą się one zwyczajnie nie spodobać przyszłym lokatorom – radzi Bartosz Antos.Ostatnią fazą house flippingu jest korzystna sprzedaż nieruchomości. To, ile uda się uzyskać, zależy od wielu różnych czynników – stwierdza Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Po pierwsze od podjętych działań marketingowych. Warto zrobić ładne zdjęcia domu lub mieszkania, które podkreślą jego atuty. Dobrze jest też dopracować formułowaną ofertę, aby nieruchomość wypadała jak najkorzystniej w oczach klienta. Po drugie natomiast niezwykle istotne są zdolności negocjacyjne sprzedawcy. Na rynku wtórnym trzeba się trochę potargować, aby uzyskać oczekiwane efekty.