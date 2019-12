5 wypadków, które nie oszczędzają nawet w Boże Narodzenie

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. To czas, który powinien sprzyjać relaksowi i beztrosce. Niestety doświadczenie niejednokrotnie już pokazało, że los lubi nam płatać figle nawet w święta. Zepsute auto, płonąca choinka czy grasujący po opuszczonym na czas wspólnego świętowania z rodziną mieszkaniu złodzieje, to tylko kilka przykładów niemiłych niespodzianek, które mogą spotkać każdego z nas. Jak się przed nimi chronić?

Wprawdzie czasy, gdy na choince płonęły prawdziwe świeczki, odeszły już do lamusa, ale nie oznacza to niestety, że bożonarodzeniowe drzewko nie może stanąć w płomieniach. Wystarczy zwykłe zwarcie przewodów elektrycznych i pożar gotowy. Z tego też względu przed snem czy wyjściem z domu najrozsądniej jest wyłączyć lampki choinkowe z kontaktu.Boże Narodzenie cieszy nie tylko miłośników wspólnego, rodzinnego kolędowania, ale również złodziei, którzy zacierają ręce na samą myśl o opuszczonych na święta domach. Z tego też względu warto dołożyć starań, aby mieszkanie nie „zapraszało” przestępców. W tym celu możemy poprosić sąsiadów, aby co jakiś czas wyjmowali pocztę z naszej skrzynki i mieli oko na to, co dzieje się w okolicy domu – czy np. nie kręcą się wokół niego podejrzane osoby. Dobrym sposobem jest także zakup automatycznego włącznika światła. Pojawiające się co jakiś czas światło w oknach może skutecznie zdezorientować włamywacza. Warto też sprawdzić, czy w polisie ubezpieczenia naszego domu mamy ochronę mienia od ewentualnej kradzieży z włamaniem czy też dewastacji oraz czy polisa pokryje np. wymianę uszkodzonych zamków.To brzmi jak początek kolejnego horroru, jednak taka sytuacja może nas spotkać także podczas świątecznych wypraw. Jeśli lewarek w żaden sposób nie kojarzy nam się z narzędziem do zmiany opon, to istnieje mała szansa, że samodzielnie poradzimy sobie z jakimkolwiek problemem samochodowym. Warto więc przed wyjazdem pomyśleć o pakiecie assistance , który zapewni nam pomoc w najróżniejszych sytuacjach – od rozładowanego akumulatora, przez brak paliwa po pękniętą oponę.Boże Narodzenie to także dekorowanie domu, a to nierzadko wymaga wręcz akrobatycznych zdolności. Sytuacji nie ułatwiają oblodzone chodniki, na których „tańczą” drabiny. Przy tego typu czynnościach warto mieć pomocnika, który skutecznie zabezpieczy nas przed upadkiem. Nie zapominajmy też o regularnym odśnieżaniu chodników - nie chcemy mieć przecież na sumieniu złamania ręki u ulubionej sąsiadki.Filmiki z niesfornymi kotami wspinającymi się po choinkach w celu „upolowania” błyszczącej bombki to już klasyka gatunku. O ile nasze drzewko jest dobrze przytwierdzone do podłoża, a ozdoby nie stwarzają niebezpieczeństwa dla pupili, to możemy spać spokojnie. Gorzej, jeśli pod ciężarem zwierzaka choinka przewróci się na telewizor, ten z kolei na szklany stolik, pod którym leżał nowiutki laptop… Pamiętajmy, że to na nas spoczywa obowiązek zabezpieczenia tego typu pokus przed psem czy kotem, jeśli go nie dopełnimy, ubezpieczenie mienia może nie zadziałać.