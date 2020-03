Mieszkania TBS: w końcu będzie z czego wybierać?

TBS-y dzięki rządowemu wsparciu mają pomóc w realizacji kolejnej fazy programu Mieszkanie Plus. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, ile mieszkań TBS wybudowano przez cały miniony rok.

2009 r. - 3 600

2010 r. - 3 129

2011 r. - 1 980

2012 r. - 1 146

2013 r. - 1 308

2014 r. - 1 715

2015 r. - 1 265

2016 r. - 1 340

2017 r. - 1 486

2018 r. - 1 510

2019 r. - 2 472

Kliknij, aby powiekszyć fot. Petair - Fotolia.com Blok mieszkalny TBS-y budują z roku na rok coraz więcej mieszkań.

Szczecin - 369

Poznań - 362

Wrocław - 117

Kalisz - 112

Leszno - 96

Gdańsk - 90

Toruń - 88

pow. wyszkowski - 78

pow. oławski - 76

pow. polkowicki - 76

Towarzystwa budownictwa społecznego od początku swojej działalności, czyli połowy lat 90 - tych wybudowały ponad 100 000 lokali. Z roku na rok, liczba mieszkań TBS powoli wzrasta (dzięki nowym inwestycjom). Rząd w przyszłości zamierza wesprzeć te instytucje poprzez program Mieszkanie Plus. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, ile mieszkań TBS-y wybudowały bez dodatkowego wsparcia w 2019 r.Towarzystwa budownictwa społecznego są jedną z tych grup inwestorów mieszkaniowych, dla których Główny Urząd Statystyczny regularnie podaje wyniki inwestycyjne. Według danych GUS, liczba mosci.egospodarka.pl/160177,Kupno-mieszkania-TBS-Czy-to-ma-sens,1,81,1.html mieszkań TBS ukończonych w ostatnich latach wyglądała następująco:Uwagę zwraca wynik z 2019 roku, który okazał się znacznie lepszy od wcześniej notowanych wartości. Jest to efekt wzrostu liczby mieszkań, które TBS-y rozpoczęły w 2017 r. (1690). Analogiczne wyniki towarzystw budownictwa społecznego z dwóch kolejnych lat były już gorsze (odpowiednio: 1284 - 2018 r. oraz 1515 - 2019 r.). Właśnie dlatego można przypuszczać, że w 2020 r. i 2021 r. liczba oddawanych do użytku mieszkań społecznych znów zmaleje.Ciekawie prezentuje się również klasyfikacja miast na prawach powiatu i powiatów, w których przez cały 2019 r. TBS-y ukończyły najwięcej mieszkań. Mowa o następujących lokalizacjach:Powyższe dane wskazują, że aktywność towarzystw budownictwa społecznego jest skupiona w zaledwie kilku dużych i średnich miastach na prawach powiatu.