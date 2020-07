Jak zaprojektować mikrokawalerkę?

Słysząc określenie: "boję się mrugnąć, bo zrobię KLIK i będzie grudzień" wcale się nie dziwię. Mamy czerwiec, a więc połowa roku zaraz będzie za nami. Ten dziwny 2020 osłodzą nam teraz truskawki i słońce ogrzewające skórę. Nie wiem jak Tobie, ale mi te klimaty kojarzą się z wakacjami. Jednocześnie, lato i wakacje, od pewnego czasu zawsze były dla mnie remontową gorączką i przygotowywaniem nieruchomości pod apartamenty, czyli na wynajem. To właśnie przez związek z branżą nieruchomości, takich mieszkań zaprojektowałam najwięcej. Tzw. apartamenty (zwłaszcza pod spopularyzowany najem dobowy) różnią się od lokali zamieszkałych na co dzień, a nawet tych wynajmowanych długoterminowo. Ich głównym celem jest zarabianie, dlatego każdy m2 jest sprawdzany dwa razy - z myślą o wciśnięciu jeszcze jednego miejsca do spania.

Wyposażenie

Czy 13 m2 to przestrzeń, którą można nazwać mieszkaniem?

Najważniejsze aspekty

Czy remont małego mieszkania jest tańszy?

Na czym nie warto oszczędzać?

Wiem, że ten temat jest bardzo kontrowersyjny - ma wielu przeciwników, którzy nie godzą się z dzieleniem mieszkań na małe „klitki” i uważają to za przesadę, ale również wielu zwolenników. Przyznam, że i ja w tym przypadku mieszkanie traktuje jak produkt, który ma konkretny cel i przeznaczenie. Dlatego kiedy klient pyta, czy podzieli 35 m2 na 2 mieszkania, nie dziwię się, tylko sprawdzam możliwości techniczne.Co musi znaleźć się w mieszkaniu wynajmowanym "na doby"?Apartament traktujemy jak pokój hotelowy - musi mieć łóżko, szafę i łazienkę. Poza tym jego przewagą w stosunku do pokoi hotelowych jest prywatny aneks kuchenny. Patrząc na to szybkie zestawienie, pewnie myślisz: czyli to, co każde mieszkanie! Otóż nie.Różnica polega na tym, że w takich mieszkaniach w zależności od lokalizacji spędzamy od 1 doby (w małych i średnich miejscowościach turystycznych) do 2 tygodni (w miejscowościach rekreacyjnych, nad morzem i w górach). Kiedy jesteśmy na urlopie, część posiłków spożywamy poza domem, wiec duża kuchnia nie jest koniecznością. Minimum, jakie musimy zapewnić to lodówka (podblatowa), płyta (2 pola grzewcze), zlew oraz miejsce na blacie, gdzie przyrządzimy posiłek. Potrzebujemy też miejsca na przechowywanie garnków i zastawy. Wystarczy, jeśli znajdzie się tam ilość naczyń odpowiadająca ilości miejsc noclegowych x2. Wszystkie dodatkowe elementy są mile widziane, ale da się bez nich przeżyć dzień, czy nawet tydzień.W łazience musi być misa ustępowa, umywalka i prysznic. Pralka nie jest must have w nieruchomościach, gdzie goście zostają statystycznie na krócej niż tydzień.Łóżko lub sofa musi być wyposażona w pościel, więc dobrze jeśli jest gdzie ją przechowywać - najczęściej łóżka są zaścielone, a kanapy mają pojemnik. Jeśli jednak mamy małą sofę bez pojemnika, świeża pościel leży w szafie. Szafa ma (najczęściej) wydzieloną część gospodarczą, gdzie znajdziemy ręczniki, pościel i poszewki, ale również: żelazko, małą deskę do prasowania, podręczny odkurzacz, a czasem chemię domową. Druga część szafy jest pusta, przeznaczona dla gości. Jeśli mieszkanie ma kilka pokoi, to każdy z nich ma swoją przestrzeń do przechowywania, a wielkość i wyposażenie części wspólnych jest adekwatna do ilości lokatorów.Okazuje się, że tak, bo ma wszystko, by w nim mieszkać. Dla osób, które w takich sytuacjach chcą rzucić kodeksem: nie mówię tu o wydzielonej prawnie nieruchomości, a o przestrzeni, która spełnia wymienione wyżej kryteria. Muszę też zaznaczyć, że te 13 m2 nie jest określonym z góry wymiarem minimalnym. W tym przypadku wielkość lokalu narzuca rozmieszczenie okien. Celem jest wydzielenie z jednego mieszkania, dwóch. Zgodnie z tym założeniem powstała omawiana kawalerka i mieszkanie z dodatkowym aneksem sypialnianym (czyli 4 miejscami noclegowymi).W 13-metrowej kawalerce mogą przebywać 2 osoby. Wartości bezwzględne, jakie się tam w tym celu znalazły to sofa o szerokości 130 cm (140 cm ma 2-osobowe łóżko), aneks kuchenny i stół (tu blat z 2 hokerami), oraz łazienka z drzwiami przesuwnymi. Duża szafa (również z drzwiami przesuwnymi) została wpisana w wybudowaną wnękę. Tuż przy wejściu wisi lustro, w którym można się przejrzeć, wychodząc oraz wieszaki na okrycia wierzchnie. Mały telewizor wisi na ramieniu i można z niego korzystać, leżąc w łóżku lub jedząc śniadanie.Planując taką przestrzeń, trzeba przemyśleć wszystko w 100% - nie ma tu miejsca na przestawianie czy niewygodne rozwiązania. Bardzo ważne są jasne kolory i powierzchnie odbijające światło, które optyczne powiększą przestrzeń. Mieszkanie musi być bardzo dobrze oświetlone, dlatego każda ze stref musi mieć zaplanowane odpowiednie lampy i kinkiety. Planując instalację elektryczną, musimy przewidzieć, gdzie będą stały wszystkie sprzęty - mówię tu głównie o sprzętach na pozór mobilnych jak czajnik, żelazko. Ważne są również gniazdka do podłączenia ładowarek, itp - musimy wiedzieć, w jakich miejscach gość apartamentu będzie mógł z nich korzystać, określić często niestandardową, lecz wygodną wysokości i odległość. Łączniki świateł powinny być schodowe (krzyżowe) i dawać możliwość zapalania i gaszenia głównego oświetlenia z łóżka i przy wejściu (jak w hotelu). W łazience muszą znajdować się hermetyczne gniazdka do podłączenia suszarki, oraz optymalne miejsce na odłożenie tego typu sprzętu.Minimalny wymiar aneksu kuchennego, jaki udało mi się wyliczyć to 160 cm. Przy takim założeniu mamy miejsce na zlew (60 cm - pod którym znajduje się kosz i szuflada na chemię, szczotkę, itp.), płytę (szafka 40 cm z szufladami gdzie przechowamy sprzęt kuchenny) oraz lodówkę (60 cm, minimum to 55 cm dla małej lodówki podblatowej), nad którą jest wolny blat. Dobrze, jeśli nad segmentem dolnym znajda się szafki górne - które ułatwią przechowywanie szkła i żywności, a także umożliwią montaż mikrofalówki. Jeśli szafki górne są bardzo pojemne i zamontujemy mniejszą lodówkę z szufladą na sztućce nad nią, wtedy pod płytą grzewczą zmieści się zmywarka (45 cm). Takie rozwiązania mebli możecie skompletować w sieciówkach lub zamówić u stolarza.Oczywiście ilość metrów na znaczenie kiedy liczymy m2 podłogi, listew czy ilość tynków. To ile kosztuje adaptacja m2 mieszkania to kolejny kontrowersyjny temat. Znam ekipy, które mieszanie deweloperskie „zrobią” za 1800zł/m2, inni mówią, że 2500zł/m2 to minimum. Ja remontuje głównie kamienice, które wymagają generalnych remontów - temat jest więc jeszcze bardziej zaawansowany bo często konieczne są naprawy stropów i zrywanie trzciny z sufitów! To temat na zupełnie inną rozmowę, dążę jednak do tego, że remonty takich wnętrz liczy się ze starannie przygotowanego kosztorysu - nie z metra. O ile oszczędzisz trochę na m2 czy mb to musisz pamiętać, że takie mieszkanie też ma strefy, a każda z tych stref lampy (jak w standardowych lokalach), konieczną ilość gniazd, armaturę łazienkową i często meble robione na wymiar, by maksymalnie wykorzystać przestrzeń. Czy da się taki apartament wyposażyć Ikeą? Tak, ale trzeba go sobie „wybudować” pod wymiar - od nowa.Chciałabym powiedzieć, że na niczym ;) Prawda jest taka, że taka mała przestrzeń bardzo się eksploatuje - bo chodzimy cały czas tą samą ścieżką, obijamy o tę samą ścianę i trzaskamy tymi samymi drzwiami. Nie oszczędzałabym więc na elementach, które ciężko wymienić - podłogi wysokiej klasy ścieralności, wodoodporne listwy, kabina prysznicowa ze sprawdzonego źródła to coś, na co watro wydać trochę więcej. Dobrze zabezpieczone ściany to must have. Warto też zadbać o dodatkowe ubezpieczenie sprzętów, i całego mieszkania.To do czego można podejść dwojako, to tekstylia - albo postaw na bardzo dobre, których nic nie zedrze i są plamoodporne, albo na tanie, które bez żalu wyrzucisz po 1 sezonie. Podobnie jest z całym wyposażeniem mobilnym, które (z relacji moich klientów) lubi wyparowywać ;)I na koniec, pytanie, które słyszę równie często:Czy warto dzielić przestrzeń/ czy na tym zarobię?Jeśli nie jesteś inwestorem nieruchomościowym, możesz pominąć ten akapit, choć odpowiedź jest krótka. W 99% tak - warto, i tak - zarobisz.Kiedy warto? Wtedy, gdy po podziale przestrzeni powstają przynajmniej 2 dodatkowe miejsca noclegowe. Dla przykładu w mieszkaniu o powierzchni 35 m2 standardowy układ przewiduje salon (z aneksem lub oddzielną kuchnią) i sypialnię, a więc 4 miejsca + ewentualną dostawkę. Raczej nie wciskamy 3 pokoju kosztem przestrzeni pozostałych. Stawiamy na komfort użytkowania, większą kuchnię, większą łazienkę. Wynajmujemy je o 20-30% drożej niż mniejsze lub gorzej wyposażone mieszkania 2 pokojowe. Kolejną kwestią jest to, iluosobowe grupy wynajmują takie mieszkania - najczęściej są to grupy/rodziny 2-4 osobowe. Te większe szukają większej przestrzeni, min. 60 m2.Przy podziale mamy układ 4 + 2. Najbardziej powszechny, gwarantujący nawet 80% obłożenia w roku, i dodatkowy zysk z wynajmu kawalerki!