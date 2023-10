Jakie ceny kawalerek od dewelopera?

W których projektach deweloperskich można kupić kawalerkę? W jakim metrażu i cenie? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.

Angelika Kliś, członek zarządu Atal

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Moja Północna - Eco Classic W warszawskiej inwestycji Moja Północna można nabyć mieszkanie o powierzchni około 30 mkw. w cenie od 459 tys. zł.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Dorota Gdaniec, specjalista ds. Sprzedaży Gruntów w Alter Investment S.A.

We Wrocławiu oferujemy kawalerki o powierzchni 28 mkw. w inwestycji Atal City Square IV w cenie ponad 385 tys. zł. W Katowicach mieszkanie jednopokojowe o metrażu 38 mkw. w inwestycji Atal Sky+ II można kupić za około 459 tys. zł, a w osiedlu Francuska Park taki lokal o powierzchni 30 mkw. kosztuje przeszło 319 tys. zł.Ze względu na ich niesłabnącą popularność projektujemy kawalerki we wszystkich realizowanych przez nas inwestycjach. Ceny takich mieszkań różnią się w zależności od lokalizacji, standardu osiedla czy dodatkowych udogodnień. Najtańsze tego typu lokale w warszawskiej inwestycji Aleje Praskie o powierzchni 32 mkw. kosztują od 16,8 tys. zł/mkw.W przypadku Krakowa będzie to osiedle Centralna Park, w którym 38 metrowe mieszkanie jednopokojowe kosztuje 12,4 tys. zł/mkw. W gdańskiej inwestycji Południe Vita lokal o metrażu około 33 mkw. można natomiast kupić w cenie 10 400 zł/mkw.W tej chwili w ofercie mamy kilka kawalerek w naszej, warszawskiej inwestycji Moja Północna. Można w niej nabyć mieszkanie o powierzchni około 30 mkw. w cenie od 459 tys. zł.Kawalerki o powierzchni 27-32 mkw. dostępne są w Osiedlu Kościuszki w Chorzowie w cenie 8 600 -9 200 zł/mkw. W projekcie Nad Odrą w Szczecinie można kupić jednopokojowe lokale o metrażu od 27 mkw. do 38 mkw. w kwocie od 13 750 zł/mkw. do 17 600 zł/mkw.W inwestycji Stacja Centrum w Pruszkowie mieszkanie typu studio o powierzchni 26 mkw. – 32 mkw. kosztuje 12 400 zł/mkw. do 14 050 zł/mkw. W warszawskim projekcie Eco Berensona mieszkanie jednopokojowe wielkości 26 mkw. jest w sprzedaży za 13 900 zł/mkw.Aktualnie mamy w ofercie ostatnie kawalerki w inwestycji Warszawski Świt na Bródnie w Warszawie. Powierzchnie tego typu lokali mieszczą się w przedziale 32-35 mkw., a ceny zaczynają się od 508 tys. zł.Kawalerki oraz niewielkie mieszkania 2-pokojowe cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem klientów, którzy postrzegają je zarówno jako idealne mieszkania na start, jaki i doskonały zakup inwestycyjny pod wynajem krótko- i długoterminowy. Z tego powodu ich dostępność systematycznie spada, jednak w ramach naszej oferty wciąż dysponujemy funkcjonalnymi mieszkaniami o małych metrażach, które można wygodnie zaaranżować tak, aby efektywnie wykorzystać każdy m2.We Wrocławiu jedne z najbardziej atrakcyjnych cenowo mieszkań 1- i 2-pokojowych oferujemy w inwestycji Lokum Verde. To niezwykłe osiedle – ogród z dziedzińcami pełnymi zieleni oraz strefami relaksu położone jest na Zakrzowie. Inwestycja stanowi doskonały wybór dla osób, które cenią bliskość przyrody i przyjazne otoczenie. Kawalerkę można tam nabyć za 384 tys. zł, ceny za niewielkie mieszkania 2-pokojowe rozpoczynają się od 509 tys. zł.Na osiedlu Lokum Porto, usytuowanym na Starym Mieście, lokalizacji o wysokim potencjale inwestycyjnym, najmniejsze lokale dostępne są od 494 tys. zł. W naszej wrocławskiej ofercie niedawno pojawiła się nowa inwestycja - Lokum la Vida. To osiedle położone przy ul. Herbsta, z dogodnym dostępem do rozbudowanej infrastruktury miejskiej oraz zielonych terenów rekreacyjnych. Ceny mieszkań 2-pokojowych zaczynają się od 499 tys. zł.W Krakowie proponujemy gotowe apartamenty inwestycyjne z 23 proc. VAT w ramach osiedla Lokum Sala położonego na Zabłociu, w pobliżu ośrodków akademickich, biznesowych, handlowych oraz turystycznych. Najmniejsze kompaktowe metraże są tam dostępne od 399 tys. zł.W każdej inwestycji oferujemy kawalerki w atrakcyjnych cenach. Metraże mieszkań mieszczą się w przedziale od 28 mkw. do ponad 40 mkw.Oddajemy do dyspozycji nabywców m.in.: komfortowe kawalerki w nowopowstałej części osiedla Miasteczko Jutrzenki – Dzielnicy Lawendy. Ustawne lokale o metrażu do 30 mkw. można zakupić za gotówkę, na raty oraz oczywiście w programie Bezpieczny Kredyt 2 proc. Dodatkowo w cenie lokalu nabywcy otrzymują komfortową przestrzeń do życia Aurec Active, w której znajduje się m.in. prywatna siłownia stacjonarna i plenerowa, sale fitness i pilates, edukacyjne place zabaw dla dzieci, przestrzeń do rekreacji na dachach budynków, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, bogata infrastruktura handlowa oraz mnóstwo zieleni.Mieszkania jednopokojowe to bardzo pożądany przez klientów produkt w inwestycjach mieszkaniowych. W naszych zasobach jest obecnie jedna inwestycja z kawalerkami. To projekt budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Madalińskiego w Gdańsku. W inwestycji powstanie między innymi 9 takich mieszkań o powierzchni od 25 mkw. do 34 mkw.