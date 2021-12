Zakup mieszkania od dewelopera. Jakie promocje w grudniu 2021?

Grudzień to prawdziwa gratka, dla tych którzy szukają sposobu na zakup tańszego mieszkania. Wielu deweloperów bowiem właśnie pod koniec roku decyduje się na różnego rodzaju akcje promocyjne. Zainteresowani zakupem mogą liczyć nie tylko na spore zniżki na wykończenie wnętrz, ale również na konkretne rabaty. Jakie jeszcze świąteczne dodatki mogą zyskać w tym roku kupujący? O to RynekPierwotny.pl zapytał przedstawicieli największych firm deweloperskich w Polsce.

Aleksandra Damsz, Kierownik Biura Sprzedaży Cordia Polska w Warszawie

Angelika Kliś, Członek Zarządu ATAL SA.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper

Tomasz Kaleta, Dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Grzegorz Smoliński, Dyrektor Sprzedaży w Dom Development S.A.

Anna Wojdyga, Lider Działu Marketingu i PR firmy Profbud

W Cordia Polska w końcówce roku skupiliśmy się na gotowych produktach – takich, które kupujący mogą przed dokonaniem tej ważnej decyzji obejrzeć, a po odbiorze i wykończeniu od razu się do nich wprowadzić. Przykładowo, na warszawskim osiedlu Horyzont Praga, którego budowa zakończyła się w tym roku, ceny ostatnich, rodzinnych, pięciopokojowych mieszkań zaczynają się już od 10 100 zł za metr kwadratowy. To świetna cena, szczególnie, że Horyzont Praga to naprawdę wyjątkowy projekt – nie tylko w naszej ofercie. Położony na Pradze Południe budynek liczy aż 17 pięter, ma piękne, reprezentacyjne lobby i znajduje się w pobliżu przyszłej stacji III linii metra.Mamy też ciekawą grudniową promocję w Polnordzie. Na osiedlu Wiktoria, które mieści się w warszawskim Wilanowie, oferujemy aż 5 proc. rabatu na wybrane mieszkania trzy- i czteropokojowe. W rezultacie, gotowe do odbioru mieszkanie w tym projekcie można kupić w okazyjnej cenie już od 10 660 zł za metr kwadratowy. Wiktoria jest jednym z trzech siostrzanych projektów, które łącznie tworzą kompleks 10 kameralnych budynków po 30 mieszkań każdy. Zieleń wypełnia i porządkuje przestrzeń pomiędzy budynkami, tworząc wewnętrzny park o powierzchni aż 1,5 ha. W sumie tereny biologicznie czynne zajmują ponad połowę terenu osiedla.W grudniu oferujemy naszym klientom rabat w wysokości -20% na wykończenie mieszkania w programie ATAL Design. Promocja ta dotyczy miastotwórczego i multifunkcyjnego kompleksu ATAL SKY+, który powstanie w samym centrum Katowic, tuż przy pętli Słonecznej. Będzie to najwyższy obiekt mieszkaniowy na Śląsku (121m) i jednocześnie wyznaczy on najwyższy punkt Katowic (409m n.p.m.). Planowany termin oddania pierwszej części ATAL SKY+ to II kw. 2024 roku. W ramach tego etapu powstaną trzy 15-metrowe budynki mieszkalne, w których zaprojektowano 316 funkcjonalnych i ergonomicznych apartamentów.W grudniu przygotowaliśmy szereg atrakcyjnych promocji, dostępnych zarówno na naszych wrocławskich, jak i krakowskich inwestycjach. Wybrane mieszkania z oferty osiedla Lokum Verde położonego na Zakrzowie we Wrocławiu są dostępne z rabatem do 25 tys. zł. Osoby zainteresowane Lokum Porto powstającym na Starym Mieście w pobliżu Odry z pewnością ucieszy informacja, że w grudniu przygotowaliśmy obniżki do 40 tys. zł. Luksusowe apartamenty Lokum Vena zlokalizowane w sąsiedztwie Ostrowa Tumskiego i Rynku są już gotowe do odbioru (część z nich jest wykończona „pod klucz”) i w ramach wyjątkowej oferty można je nabyć taniej o 70 tys. zł. W podwrocławskiej Sobótce, u podnóża parku krajobrazowego powstaje inwestycja Lokum Monte. Obecnie wszystkie mieszkania na tym osiedlu objęte są wygodnym systemem płatności 10/90 a kupujący otrzyma komórkę lokatorską w cenie.Na terenie krakowskiej inwestycji Lokum Vista położonej przy ul. W. Sławka, tuż obok Bonarka City Center oferujemy mieszkania z rabatem do 35 tys. zł. Klienci zainteresowani Lokum Siesta, osiedlem usytuowanym pomiędzy ulicami Kobierzyńską i Rzemieślniczą z pewnością będą zainteresowani obniżką cen ostatnich gotowych mieszkań o 30 tys. zł. Zakończyliśmy budowę I i II etapu Lokum Salsa, inwestycji znajdującej się przy ul. Klimeckiego, na krakowskim Zabłociu. Osoby, które zakupią tam mieszkanie jeszcze w tym roku, mogą liczyć na komórkę lokatorską i miejsce postojowe w cenie nieruchomości.Obecnie na rynku nieruchomości mieszkaniowych popyt przewyższa podaż. Dlatego w grudniu jako prezent świąteczny dla nabywców wprowadziliśmy do sprzedaży aż trzy inwestycje, dzięki czemu osoby poszukujące mieszkania w Trójmieście lub Krakowie mogą wybierać z szerokiej oferty lokali. Pierwszy z tych projektów to Via Flora, nowe gdańskie osiedle przy ul. Ptasiej, w obrębie zielonej i spokojnej części dzielnicy Chełm. W I etapie wybudowanych zostanie 68 mieszkań o zróżnicowanych metrażach i rozkładach. Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy, energooszczędnych materiałów budowlanych lokatorzy będą cieszyć się niższymi rachunkami za prąd i ogrzewanie. Warto też wspomnieć, że na terenie Via Flora powstaną ogrody deszczowe – specjalne tereny, obsadzone ozdobną roślinnością, które uatrakcyjnią otoczenie.Natomiast mieszkańcy Krakowa mają do wyboru aż dwie nowe inwestycje – VIII etap osiedla Centralna Park (139 mieszkań) oraz XIV fazę Słonecznego Miasteczka (136 lokali). Pierwsza z nich to propozycja dla osób, które doceniają połączenie funkcjonalnej, wygodnej architektury z dostępem do rozbudowanej miejskiej infrastruktury. Lokalizacja na Czyżynach, z szybkim dojazdem do centrum i największych krakowskich szkół wyższych czyni Centralna Park atrakcyjną opcją pod kątem inwestycyjnego zakupu mieszkania na wynajem. Z kolei Słoneczne Miasteczko to od lat jeden z naszych najpopularniejszych projektów w stolicy Małopolski. Od ponad 10 lat systematycznie rozbudowujemy to osiedle w cichej i zielonej części miasta, przy ul. Henryka i Karola Czeczów w dzielnicy Bieżanów-Prokocim. Niskie, kameralne budynki i duża ilość zielonych przestrzeni, szeroki wybór lokali o zróżnicowanych metrażach i rozkładach (w tym dwupoziomowe) to tylko niektóre zalety tej inwestycji, która niezmiennie przyciąga kupujących.Nasi klienci mają dostęp do atrakcyjnych ofert przez cały rok. Przygotowujemy rabaty na wybrane lokale, mamy także dodatkowe promocje, na przykład w postaci specjalnych cen na wykończenie mieszkania pod klucz czy atrakcyjne oferty zakupu garażu. Korzystając z tych opcji można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.Jednocześnie, dzięki Dom Development Kredyty, wspieramy klientów przy pozyskiwaniu finansowania, oferując lepsze niż rynkowe warunki kredytowania.Z myślą o świątecznych zakupach przygotowaliśmy dla klientów specjalne bony upominkowe o wartości 2 tys. zł do wykorzystania w sklepach oferujących wyposażenie wnętrz oraz sprzęt RTV i AGD. Karty te są dostępne przy nabyciu mieszkania na większości inwestycji w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.Grudzień to z pewnością szczególny czas zarówno dla Klientów, jak i firm będących po drugiej stronie. Przedsiębiorstwa starają się bowiem na wszelkie sposoby wyróżnić się z na tle konkurencji i zainteresować swoim asortymentem jak największe grono odbiorców. Często podkreślamy, że działania promocyjne firmy Profbud nie są podyktowane kwartałami czy porami roku, jednak w tym magicznym czasie nie mogło zabraknąć gwiazdkowej promocji również z naszej strony. W tym roku kupujący mogą więc liczyć na świąteczne ceny w inwestycji Zakątek Cybisa, mieszczącym się na warszawskim Ursynowie. Akcja promocyjna dotyczy mieszkań z ogródkami, które Klienci mogą nabyć nawet 30 600 zł taniej. Dodatkowo, dla osób decydujących się na lokale na parterze przewidzieliśmy świąteczny upominek – Gwiazdy Betlejemskie z liścikiem w pięknej doniczce typu home made, będące miłym, bożonarodzeniowym akcentem oraz idealnym dopełnieniem zakupu swojego wymarzonego „M” w tym szczególnym czasie. Zachęcamy więc do skorzystania z akcji i zamieszkania na Ursynowie już w przyszłym roku. Promocja jest ograniczona czasowo i obowiązuję do 31 grudnia br.