Ile kosztuje mieszkanie dwupokojowe od dewelopera?

Ile trzeba mieć na nowe mieszkanie dwupokojowe? W których projektach deweloperskich znajdziemy najtańsze? Jaką powierzchnię mają najmniejsze dwójki? Ile kosztują? Sondę opracował serwis nieruchomości dompress.pl

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Develia - Słoneczne Miasteczko W cenie 300-325 tys. zł można nabyć dwupokojowe mieszkania w inwestycjach Szmaragdowy Park w Gdańsku czy Słoneczne Miasteczko w Krakowie.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper

Marcin Michalec, CEO Okam

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Bartłomiej Mandryga, kierownik działu sprzedaży i marketingu PCG S.A.

Karolina Bronszewska, członek zarządu, dyrektor Marketingu i Innowacji Ronson Development

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg S.A.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Ceny mieszkań dwupokojowych uzależnione są od miasta i konkretnej lokalizacji. Najtańsze lokale z dwoma pokojami w naszej ofercie znajdują się w osiedlach położonych na przedmieściach. W cenie 300-325 tys. zł można nabyć takie mieszkania w inwestycjach Szmaragdowy Park w Gdańsku czy Słoneczne Miasteczko w Krakowie. W projektach realizowanych bliżej centrum miasta trzeba już liczyć się z wydatkiem rzędu 400-500 tys. zł.Wśród mieszkań, jakie mamy w ofercie w osiedlach zlokalizowanych w aglomeracji śląskiej najtańszy dwupokojowy lokal dostępny jest w gliwickim projekcie Apartamenty Karolinki. Mieszkanie o metrażu 44 mkw. można kupić w cenie ponad 305 tys. zł. W Łodzi najkorzystniejszą cenowo propozycję otrzymać można aktualnie w osiedlu Nowe Miasto Polesie, gdzie zakup dwójki o powierzchni 35 mkw. wiąże się z kosztem przeszło 228 tys. zł.We Wrocławiu najmniej, bo zaledwie 294,5 tys. kosztuje lokal dwupokojowy o metrażu 33 mkw. w osiedlu Nowe Miasto Jagodno. W Warszawie najtańsze dwupokojowe mieszkanie, które ma 36 mkw. za nieco ponad 324 tys. zł można znaleźć w inwestycji Osiedle Poematu. W Poznaniu licząca 37 mkw. w inwestycji Zacisze Marcelin jest do nabycia w cenie 294,4 tys. zł.W Krakowie w inwestycji Atal Aleja Pokoju dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 38 mkw. mamy w kwocie 378,5 tys. zł. Najtańsza dwójka w trójmiejskiej ofercie to lokal liczący 50 mkw. w projekcie Atal Bosmańska, który kosztuje 377,5 tys. zł.W naszej ofercie mieszkania dwupokojowe można znaleźć w czterech miastach, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Gdyni. We wrocławskim projekcie Le Vert na osiedlu Pilczyce, zlokalizowanym obok stadionu zbudowanego na Euro 2012 zostały dwa ostatnie mieszkania dwupokojowe o powierzchni około 43 mkw. i 52 mkw. w cenie 9,3 tys. zł/mkw. W stolicy Dolnego Śląska dostępne są również dwójki w projekcie Perspective przy ulicy Kwidzyńskiej. Lokale o powierzchni 40 mkw. i 47 mkw. oferujemy w cenie 11,5 tys. zł/mkw.W Poznaniu mamy dwupokojowe mieszkania o powierzchni 38 mkw. i 52 mkw. w inwestycji Vilda Moderne przy ulicy Spychalskiego. Ich ceny zaczynają się od 9,7 tys. zł/mkw. Część z nich to z założenia kawalerki, jednak z możliwością wydzielenia oddzielnego pokoju.W Warszawie oferujemy dwupokojowe mieszkania w ramach dwóch inwestycji. Przy ulicy Wieśniaczej powstaje Novelia Bemowo, gdzie do wyboru są powierzchnie od 37 mkw. do 47 mkw. w cenie od 11,3 tys. zł/mkw. Przy ulicy Polskiej realizujemy projekt Aparte Mokotów z mieszkaniami o metrażu od 37 mkw. do 47 mkw. w cenie od 12,2 tys. zł/mkw. Natomiast w Gdyni w prestiżowej inwestycji Żeromskiego 7 proponujemy mieszkania o powierzchniach od 47 mkw. do 52 mkw., których ceny wynoszą od około 20,4 tys. zł/mkw. do 22,5 tys. zł/mkw.W inwestycji Bliska Wola Tower w Warszawie zostały ostatnie mniejsze, dwupokojowe mieszkania o powierzchni 44 mkw. Trzeba na nie wydać 600 tys. zł, tj. 13 636 zł/mkw. Budowę tej inwestycji zakończymy w tym roku.W Osiedlu Kościuszki w centrum Chorzowa mieszkania dwupokojowe o metrażu od 35 mkw. do 48 mkw. są do nabycia w cenie od 7900 zł do 8100 zł/mkw. Za mieszkanie dwupokojowe trzeba zapłacić od 285,4 tys. zł do 387,3 tys. zł.Joanna Janowicz, dyrektor zarządzająca w Constructa PlusW tej chwili oferujemy dwupokojowe mieszkania w inwestycji Kościelna 23 w Poznaniu. Najniższa cena za taki lokal to 471 728 zł. Dotyczy mieszkania o powierzchni 54 mkw. z 14-metrowym balkonem usytuowanym na pierwszym piętrze. Zakres cen zamyka się kwotą 584 545 zł za 70-metrowe mieszkanie na pierwszym piętrze z ogródkiem o powierzchni 29 mkw., na który wychodzi się z tarasu. Chciałabym zaznaczyć, że wszystkie oferowane przez nas mieszkania dwupokojowe mają balkon lub taras, a niektóre dodatkowo ogródek. Pierwsze piętro to w Kościelnej 23 najniższa kondygnacja mieszkalna. W parterze usytuowane są lokale usługowe i hala garażowa.Mieszkania dwupokojowe cieszą się niesłabnącą popularnością, zarówno wśród klientów realizujących swoje potrzeby mieszkaniowe, jak i planujących zakupy inwestycyjne. Tego typu nieruchomości dostępne są w ofercie naszych wrocławskich i krakowskich osiedli. Ceny mieszkań dwupokojowych w osiedlu Lokum Verde, które powstaje na Zakrzowie zaczynają się od 339 tys. zł. W tej samej kwocie oferujemy dwa pokoje na terenie Lokum Monte, inwestycji zlokalizowanej w podwrocławskiej Sobótce, tuż przy parku krajobrazowym. Dużą popularnością cieszy się także Lokum Porto położone na Starym Mieście, w pobliżu Odry. Ceny mieszkań dwupokojowych zaczynają się tam od 429 tys. zł.W krakowskich osiedlach Lokum Salsa, Lokum Siesta i Lokum Vista wciąż dostępne są mieszkania dwupokojowe. Do części z nich przynależą prywatne ogródki lub tarasy. Ceny takich mieszkań w osiedlu Lokum Vista zaczynają się od 419 tys. zł.W inwestycji Central House na warszawskim Mokotowie ceny dla dostępnych jeszcze mieszkań o powierzchni między 40 mkw. a 50 mkw. oscylują w okolicy 14 500 zł za mkw.W naszej, pierwszej łódzkiej inwestycji mieszkaniowej – Strefa PROGRESS, której budowa wkrótce się rozpocznie, cena mieszkania o powierzchni ponad 40 mkw. sięga 10 000 zł/mkw. Za dwupokojowe mieszkanie o metrażu przeszło 50 mkw. trzeba zapłacić 9500 zł/mkw.W osiedlu INSPIRE w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach oferujemy z kolei mieszkania średnio w cenie 9000 - 9500 zł/mkw.Dwupokojowe mieszkania cieszą się największym zainteresowaniem nabywców, dlatego najszybciej znikają z oferty. Aktualnie w naszych inwestycjach mamy je dostępne jedynie w inwestycji FIQUS Marcelin. Ceny mieszkań o powierzchni od 36 mkw. do 63 mkw. kształtują się odpowiednio od 350,9 tys. zł do 423,3 tys. zł.W inwestycji Nowe Podzamcze w Wałbrzychu najtańsze dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 35 mkw. kosztuje 252 tys. zł. Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze i składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, sypialni, przedpokoju i łazienki.W osiedlu Lavor w Jaworze jedno z ostatnich dwupokojowych mieszkań o metrażu 51 mkw. znajduje się na parterze. Z przestronnego salonu z aneksem kuchennym można wyjść z niego na taras i do prywatnego ogródka. Cena lokalu to niemal 300 tys. zł.W osiedlu Scala Park w Legnicy dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 42 mkw. można kupić z kolei za 302 tys. zł.W Szczecinie nad Jeziorem Dąbie w inwestycji Victoria Apartments jest do nabycia mieszkanie dwupokojowe wielkości 42 mkw. w cenie 423 tys. zł. Lokal z tarasem i ogródkiem usytuowany jest na parterze i pozwala cieszyć się pięknem sąsiedztwa jeziora.Budujemy w czterech miastach w Polsce, gdzie ceny za metr kw. różnią się. Czynnikiem decydującym o cenie jest charakter danego projektu. Najtańsze mieszkania można kupić w naszych inwestycjach z segmentu popularnego. W Warszawie są to projekty Ursus Centralny oraz Miasto moje. Tworzone jako osiedla samowystarczalne, budowane wieloetapowo i na dużą skalę są doskonałym wyborem dla rodzin z dziećmi. Tak ze względu na tworzoną tam bogatą bazę infrastrukturalną, jak i konkurencyjne ceny. W Ursusie Centralnym mieszkanie o powierzchni 42 mkw. kosztuje 467,7 zł, a w inwestycji Miasto moje za mieszkanie o powierzchni 40 mkw. trzeba zapłacić prawie 395 tys. zł.W popularnym projekcie Viva Jagodno we Wrocławiu mieszkanie o metrażu 42 mkw. oferujemy w kwocie 327 tys. zł. W Poznaniu w inwestycji Grunwaldzka 240 najniższa cena wynosi nieco ponad 359 tys. zł i dotyczy mieszkania o powierzchni 36 mkw. W projekcie Nowe Warzymice pod Szczecinem mieszkanie o metrażu 47 mkw. kosztuje 380,7 tys. zł.W Osiedlu Życzliwa Praga w Warszawie oferujemy dwupokojowy lokal o powierzchni 43 mkw. w cenie 10 200 zł/mkw. W warszawskim Ursusie dwójkę wielkości 37 mkw. mamy w kwocie 10 650 zł/mkw.We Wrocławiu ceny mieszkań dwupokojowych wahają się od 305,7 tys. zł do 481,7 tys. zł. Najtańszy lokal z dwoma pokojami o powierzchni 37 mkw. w inwestycji Osiedle nad Widawą kosztuje 305,7 tys. zł. W Gdańsku najtańsza dwójka o powierzchni 37 mkw. dostępna jest w inwestycji Park Południe w cenie 301 tys. zł.Budujemy obecnie na warszawskich Bielanach, Targówku i Białołęce. Najtańsze mieszkanie dwupokojowe można kupić w inwestycji Nadwiślańska Kaskada w dzielnicy Białołęka. Lokal o metrażu około 40 mkw. wyceniony jest na kwotę 384 tys. zł. Poza tym, tego typu mieszkania znajdują się w osiedlu Warszawski Świt i Apartamenty Oszmiańska 20 na warszawskim Targówku. Najtańsze mieszkanie dwupokojowe w tej dzielnicy o powierzchni około 42 mkw. kosztuje 463 tys. zł. W inwestycjach Apartamenty Przy Agorze 6 i Metro Park na Bielanach z kolei dostępne są ostatnie mieszkania dwupokojowe. Najtańsze dwójka o powierzchni 47 mkw. oferowana jest w kwocie 691 tys. zł.Cena za lokal zależy m.in. od jego usytuowania i opcji dodatkowych. Dziś klienci poszukują mieszkań z tarasami lub ogrodami. Tym samym, mieszkanie na parterze wcale nie musi być najtańsze. Wyceniając dany lokal bierzemy pod uwagę wiele aspektów. W naszej ofercie 40 proc. mieszkań to te rodzinne, trzy i czteropokojowe, a mniejsze, dwupokojowe stanowią pozostałą część. Ich metraże zaczynają się od blisko 39 mkw. a ceny od 378 950 zł.Najmniejsze mieszkania dwupokojowe o powierzchni około 40 mkw. dostępne są jeszcze w ofercie Osiedla Natura 2 w Wieliszewie koło Warszawy. Cena takiego lokalu to blisko 300 tys. zł. Nowe Osiedle Natura 2 jest przepełnionym zielenią miejscem dla osób lubiących spokój, bliskość przyrody oraz funkcjonalne i ekologiczne rozwiązania. W ramach trzyetapowej inwestycji powstaje sześć czterokondygnacyjnych budynków z windami i podziemnymi garażami, fotowoltaiką i rozwiązaniami smart.Mamy szeroki wybór lokali dwupokojowych w cenach od 6 600 zł/mkw. do 28 000 zł/mkw. brutto w projektach premium. Najtańsze lokale oferujemy w Osiedlu Kociewskim w Rokitkach koło Tczewa. Mieszkania o powierzchni 35-36 mkw. można kupić w cenach od 245,5 tys. zł do 263 tys. zł brutto.