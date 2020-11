Tanie mieszkanie trzypokojowe od dewelopera. Ile zapłacisz?

W których osiedlach znajdziemy tanie trzypokojowe mieszkania? Ile kosztują? Jaki mają metraż? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl

Przeczytaj także: Kryzys a ceny mieszkań: wyraźne różnice między rynkiem pierwotnym i wtórnym

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develii

Angelika Kliś, dyrektor zarządzająca ds. Sprzedaży i Marketingu w Atal

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Bogdan Borkowski, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Więcej Robyg W ofercie deweloperów nie brakuje mieszkań trzypokojowych

Tomasz Karpiel, dyrektor operacyjny Angel Poland Group



Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

Sylwester Śniadecki, prezes firmy Śniadecki Development oraz Śniadecki Investment Group

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Jakub Orski z biura sprzedaży dewelopera WPBM Mój Dom S.A.

Karolina Guzik, menadżer sprzedaży w spółce mieszkaniowej Skanska

Tomasz Czubak, dyrektor Przygotowania Projektów Deweloperskich w Jakon

Na cenę mieszkania wpływa wiele czynników, m.in. lokalizacja i standard inwestycji czy powierzchnia lokalu. Ceny mieszkań trzypokojowych o powierzchni 50-55 mkw. kształtują się na poziomie 310 tys. zł - 320 tys. zł w inwestycjach Słoneczne Miasteczko w Krakowie oraz Świętokrzyska Park w Gdańsku, a 400 tys. zł w osiedlach Między Parkami we Wrocławiu oraz Ceglana Park w Katowicach. W inwestycji Mała Praga w Warszawie ceny mieszkań trzypokojowych zaczynają się natomiast od 500 tys. zł.Najtańsze, trzypokojowe mieszkanie aktualnie dostępne jest w łódzkiej inwestycji Chojny Park IV. Lokal o powierzchni 56 mkw. z balkonem kosztuje zaledwie 316 594 zł.W warszawskiej ofercie najtańszy lokal z trzema pokojami znaleźć można w inwestycji Apartamenty Ostródzka. Ma nieco ponad 60 mkw. oraz balkon i kosztuje 402 611 zł.We Wrocławiu za 353 653 zł kupić można liczące 52 mkw. mieszkanie w osiedlu Nowe Miasto Jagodno, a w Poznaniu za 368 406 zł można nabyć lokal o podobnym metrażu w projekcie Atal Warta Towers.W trójmiejskiej ofercie tanie trzypokojowe mieszkanie dostępne jest w inwestycji Atal Bosmańska za 381 150 zł. To parterowy lokal wielkości 54 mkw. wraz z ogródkiem o pow. 45 mkw.W aglomeracji śląskiej mamy trójkę w gliwickim osiedlu Apartamenty Karolinki o powierzchni 54 mkw. z przestronnym balkonem oraz miejscem garażowym, która kosztuje zaledwie 348 044 zł.W Krakowie natomiast tanie mieszkanie dostępne jest w projekcie Atal Kliny Zacisze. To wykończony pod klucz lokal o powierzchni 48 mkw. wraz z balkonem, który można kupić za 348 tys. zł.W 27. piętrowym, prestiżowym wieżowcu Hanza Tower w centrum Szczecina, którego budowa właśnie dobiega końca, tanie mieszkanie trzypokojowe o powierzchni prawie 70 mkw. oferujemy w cenie 758 633 zł. Najtańsza trójka w inwestycji premium Bliska Wola Tower w Warszawie o metrażu 52 mkw. kosztuje 572 tys. zł.W Warszawie w osiedlu Essentiel Talarowa mamy w sprzedaży trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 51 mkw. w cenie 399 tys. zł. We Wrocławiu w inwestycji Zajezdnia Wrocław lokal o metrażu 53 mkw. kosztuje 422 300 zł, a w Poznaniu w Soleil de Malta trzy pokoje wielkości 51 mkw. można kupić za 413 500 złTanie mieszkanie trzypokojowe oferujemy w inwestycji Wolne Miasto w Gdańsku, gdzie lokal o powierzchni 74 mkw. mamy w cenie 7070 zł/mkw. W projekcie Moja Północna w Warszawie tanie, trzypokojowe mieszkanie o metrażu 70 mkw. dostępne jest w cenie 7850 zł/mkw.Realizujemy inwestycje na terenie Warszawy. Jesteśmy obecni na Woli, Bielanach i Targówku. Najtańsze mieszkania trzypokojowe z naszej oferty można znaleźć na Targówku w najnowszym etapie inwestycji Warszawski Świt położonej przy ulicy Poborzańskiej. Lokal o powierzchni 57 mkw. kosztuje 449 tys. zł.Najtańsze mieszkania trzypokojowe mamy w ofercie naszej, warszawskiej inwestycji Omulewska 26.Najtańsze mieszkania trzypokojowe oferujemy w inwestycji Atol w Gdańsku. Cena za metr kwadratowy wynosi nieco ponad 9,8 tys. zł. Lokale mają powierzchnię 82 mkw.W Warszawie najtańsze mieszkania trzypokojowe mamy w inwestycji Osiedle Życzliwa Praga. Ceny zaczynają się od 7700 zł/mkw. za mieszkanie o metrażu 55 mkw. We Wrocławiu w projekcie Uroczysko III 49 metrową trójkę można kupić w kwocie 7300 zł/mkw. W gdańskim osiedlu Więcej lokal o powierzchni 58 mkw. mamy w sprzedaży za 6200 zł/mkw., a w osiedlu Stacja Nowy Gdańsk mieszkanie wielkości 50 mkw. jest do nabycia za 6960 zł/mkw.Tanie trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 67 mkw. we Wrocławiu oferujemy w inwestycji Angel City Wrocław w cenie 717 tys. zł. W Krakowie trójka o metrażu 73 mkw. w projekcie Angel Green kosztuje 850 tys. zł.W inwestycji Osiedle Łomianki ceny najtańszych mieszkań trzypokojowych zaczynają się od 4870 zł/mkw. Są to dwupoziomowe mieszkania z antresolami. To przytulne i ekologiczne osiedle w bliskości Kampinoskiego Parku Narodowego, zlokalizowane jedynie 4 km. do stacji metra Młociny z rozwiązaniami ARIA Eco Smart, inteligentnymi systemami sterowania instalacjami oraz zieloną energią z paneli fotowoltaicznych. Wkrótce do sprzedaży trafi też Nowe Osiedle Natura 2 w Wieliszewie, w którego ofercie nie zabraknie mieszkań trzypokojowych.Oferta Śniadecki Development obejmuje m.in. zabudowę szeregową w Osiedlu Tuleckim w Gowarzewie, gdzie na parterach znajdują się właśnie trzypokojowe mieszkania. Mają one powierzchnię 62 mkw. i przynależy do nich taras oraz ogród. Ceny mieszkań zaczynają się od 299 tys. zł.Mieszkania trzypokojowe oferujemy we wszystkich naszych inwestycjach. Najtańsze takie lokale proponujemy w osiedlu Nowe Rokitki koło Tczewa, gdzie lokal o metrażu ponad 65 mkw. można kupić za 340 tys. zł brutto. Blisko 50 metrowe mieszkania w inwestycji Lazur Park na Wyspie Sobieszewskiej można natomiast nabyć w cenie od 460 tys. zł brutto. W gdańskim osiedlu Pastelowe mamy w sprzedaży duże trójki liczące ponad 105 mkw. powierzchni, które są w sprzedaży za około 550 tys. zł brutto. W nieco wyższych cenach lokale trzypokojowe oferujemy również w osiedlu Foresta w Gdańsku (649 tys. zł brutto za ponad 77 mkw.), Villa Neptun na Wyspie Sobieszewskiej (686 tys. zł brutt za 58 mkw.) czy w prestiżowym kompleksie Sol Marina zlokalizowanym przy nabrzeżu Martwej Wisły (poniżej 900 tys. zł brutto za ponad 52 mkw.).Jesteśmy deweloperem wrocławskim i tego rynku dotyczy nasza oferta. Najtańsze trójki kosztują u nas 409 883 zł (7110 zł/mkw.). Są to mieszkania o powierzchni ponad 57 mkw. w inwestycji Nova Stoczniova na Zakrzowie. W lokalach jest pokój z aneksem kuchennym, dwie sypialnie, łazienka oraz balkon o powierzchni prawie 8,5 mkw. Za nieco wyższą kwotę, 431 695 zł w tej samej inwestycji nabywcy otrzymają lokal trzypokojowy z ponad 60 metrowym, przydomowym ogródkiem.Obecnie realizujemy inwestycje w trzech atrakcyjnych lokalizacjach na terenie Warszawy: Mokotów, Gocław oraz pogranicze Żoliborza i Bielan. W drugim etapie mokotowskiego osiedla Holm House dostępne mamy wyjątkowe mieszkania zlokalizowane na wyższych piętrach, o powierzchni od 60 do 116 mkw. W trzecim etapie Osiedla Mickiewicza posiadamy w ofercie lokale, z których mieszkańcy będą mogli podziwiać widok pięknie zachowanego starodrzewia, a także spokojnie wypoczywać na tarasie umieszczonym od wewnętrznej strony patio. Dostępne lokale można znaleźć w przedziale od 68 do 133 mkw.Posiadamy bardzo szeroki wachlarz inwestycji w wielu rejonach kraju. Każda z nich charakteryzuje się inną lokalizacją, standardem, stopniem zaawansowania. Działamy zarówno w wielkich ośrodkach miejskich jak Poznań, Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz, jak i w mniejszych miejscowościach typu Wolsztyn, Buk, czy Opalenica. W każdej z nich posiadamy mieszkania jedno, dwu, trzy lub czteropokojowe.