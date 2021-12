Czy ceny mieszkań rosną już na całym świecie?

W Polsce ceny mieszkań niemal nieustająco rosną. Czy taka sama sytuacja ma miejsce w innych zakątkach globu? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowsze opracowanie firmy Knight Frank - Global House Price Index Q3 2021.

Kluczowe wnioski:

Ceny nieruchomości mieszkaniowych w 56 krajach krajach wzrosły średnio o 9,4%

W Polsce ceny nieruchomości w ujęciu nominalnym wzrosły o 8,3%, a w ujęciu realnym o 2,4%

96% (54 z 56 śledzonych rynków) odnotowało dodatnie wzrosty cen w ujęciu r/r

48% śledzonych krajów i regionów odnotowało roczny wzrost cen o ponad 10% w ciągu 12 miesięcy w stosunku do trzeciego kwartału 2021 r.

Turcja prowadzi w rocznym rankingu cen domów w ujęciu nominalnym (+35,5%), podczas gdy Korea Południowa (+23,9%) prowadzi w ujęciu realnym.



Knight Frank Global House Price Index – III kwartał 2021 Ceny nieruchomości mieszkaniowych w 56 krajach krajach wzrosły średnio o 9,4%

Knight Frank Global House Price Index – III kwartał 2021 cd. Turcja prowadzi w rocznym rankingu cen domów w ujęciu nominalnym

Global House Price Index Q3 2021 to publikowany co kwartał indeks, który rzuca światło na zmiany cen mieszkań w 56 krajach świata. Najnowsza jego odsłona prezentuje zmianę cen nieruchomości w ujęciu nominalnym, ale także w realnym, a więc skorygowanym o inflację, która daje się we znaki mieszkańcom wielu zakątków globu.Pomimo boomu są oznaki, że tempo wzrostu mogło w niektórych krajach osiągnąć już swój szczyt. Osiemnaście z badanych krajów odnotowało umiarkowane tempo rocznego wzrostu cen od czerwca do września 2021 roku, w tym kraje, które od początku wybuchu pandemii notowały najbardziej dynamiczne wzrosty cen: Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.Przyczyniły się do tego podwyżki stóp procentowych , zmiany w podatku od nieruchomości oraz zwiększająca się przystępność cenowa nieruchomości. Pomimo to przewidujemy, że boom mieszkaniowy oraz wzrost cen będzie trwał w 2022 roku. Przyczyną będą kolejne fale koronawirusa i powracające obostrzenia.