Metraż mieszkania od dewelopera maleje z roku na rok

Często pojawiają się doniesienia na temat coraz mniejszego metrażu lokali oferowanych przez deweloperów. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili je zweryfikować.

Przeczytaj także: Nowe mieszkania zmalały o 9 mkw.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średni metraż mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2009-2021 W skali całego kraju średni metraż mieszkań oddanych do użytkowania zdecydowanie zmalał z 60,8 mkw. w 2009 r. do 52,7 mkw. w III kw. 2021. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

2009 r. - 60,8 mkw.

2010 r. - 59,8 mkw.

2011 r. - 58,6 mkw.

2012 r. - 56,9 mkw.

2013 r. - 56,3 mkw.

2014 r. - 54,8 mkw.

2015 r. - 53,6 mkw.

2016 r. - 53,4 mkw.

2017 r. - 54,0 mkw.

2018 r. - 53,2 mkw.

2019 r. - 53,1 mkw.

2020 r. - 52,8 mkw.

I kw. - III kw. 2021 r. - 52,7 mkw.

Przeczytaj także: Poszukiwany metraż mieszkania X 2012

Spadek średniej powierzchni mieszkań oferowanych przez deweloperów to dość popularny temat. Niestety, czasem zdarza się, że autorzy analiz prezentują dane uwzględniające łącznie nowe mieszkania oraz domy jednorodzinne. To ważna kwestia, bo rosnąca rola budownictwa jednorodzinnego na rynku pierwotnym może częściowo zniekształcać statystyki. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl wykonali obliczenia uwzględniające tylko średnią powierzchnię lokali mieszkalnych z rynku deweloperskiego.Na podstawie szczegółowych informacji Głównego Urzędu Statystycznego można obliczyć, jaką średnią powierzchnię użytkową w poszczególnych latach miały lokale mieszkalne ukończone przez deweloperów. Jak się okazuje w skali całego kraju średni metraż mieszkań oddanych do użytkowania zdecydowanie zmalał z 60,8 mkw. w 2009 r. do 52,7 mkw. w III kw. 2021.Co roku sytuacja zmieniała się następująco:Jak tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl w kontekście powyższych wyników uwagę zwraca nie tylko skala wieloletniego spadku średniego metrażu mieszkań (-13,4%), ale również obecność praktycznie nieprzerwanego trendu. Przeciętna powierzchnia lokali mieszkalnych oddawanych do użytku przez deweloperów malała niemal co roku. Ten trend na pewno można częściowo wytłumaczyć spadkiem średniej liczby osób w polskim mieszkaniu (2009 r. - 2,87 osoby, 2020 r. - 2,55 osoby).Warto też odnotować, że od początku 2020 r. średni metraż lokali ukończonych przez deweloperów nie malał szczególnie szybko. Odczuwalne obecnie zmniejszenie zdolności kredytowej oraz dostępności cenowej metrażu może jednak skłonić inwestorów do budowy większej liczby kompaktowych lokali (zwłaszcza małych M2).