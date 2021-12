Wymarzone mieszkanie Polaka. Co zmieniła pandemia?

Blisko terenów zielonych, sklepów i usług, najlepiej z własnym ogródkiem i dodatkowym pokojem do pracy zdalnej – tak w postpandemicznych czasach chcą mieszkać Polacy. Jeśli do tych wymagań dołączymy większy metraż i stosunkowo niską cenę, to częstszym wyborem nabywców będą przedmieścia aniżeli centra miast. Jakie jeszcze preferencje mają kupujący i na jakie inwestycje zwracają uwagę? O to RynekPierwotny.pl zapytał przedstawicieli największych firm deweloperskich.

Przeczytaj także: Zakup mieszkania: cena a funkcjonalność

Grzegorz Smoliński, Dyrektor Działu Sprzedaży w Dom Development

Anna Wojciechowska, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Robyg w Gdańsku i Poznaniu

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Chcemy mieszkać blisko terenów zielonych Blisko terenów zielonych, sklepów i usług, najlepiej z własnym ogródkiem i dodatkowym pokojem do pracy zdalnej – tak w postpandemicznych czasach chcą mieszkać Polacy.

Andrzej Oślizło, prezes zarządu, Develia S.A.

Michał Skwarek, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Cordia Polska

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Anna Skotnicka-Ryś, Dyrektor Działu Handlowego firmy Profbud

Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL S.A.

Karolina Bronszewska, członek Zarządu, Dyrektor Marketingu i Innowacji RONSON Development

Wybór lokalizacji ciągle jeszcze zależy przede wszystkim od budżetu kupujących, ale także indywidualnych preferencji. Czas pandemii i praca zdalna sprzyjają przenoszeniu się do większych metrażowo mieszkań na przedmieściach, w bliskiej odległości obszarów zielonych, ale z dobrą komunikacją. Dla młodych rodzin z dziećmi bardzo ważna jest przestrzeń, własny ogródek, przestronny balkon lub taras i dodatkowy pokój do pracy zdalnej. Mimo tego trendu mniejsze lokale bliżej centrum również cieszą się ogromną popularnością. Są one wybierane głównie przez młodych, którzy chcą wygodnie korzystać z bogatej oferty wielkiego miasta. Zróżnicowana oferta Dom Development odpowiada na potrzeby każdej z tych grup.Ostatnie dwa lata zmieniły preferencje klientów szukających mieszkania na własne potrzeby. Przede wszystkim zmienił się nasz styl pracy ze stacjonarnego na hybrydowy. Stawia to nowe wyzwania także przed deweloperami, którzy muszą dostosować swoją ofertę. Na znaczeniu zyskują inwestycje zapewniające szeroki dostęp do usług niezbędnych mieszkańcom. Przedszkola, szkoły, opieka medyczna, tereny rekreacyjne, miejsca do uprawiania sportu czy przestrzenie coworkingowe dostępne w bezpośredniej bliskości, to dziś kryteria mówiące o tym czy inwestycja jest atrakcyjna dla klienta. Rośnie zatem popularność inwestycji, które kompleksowo zaspokajają potrzeby przyszłych lokatorów jak na przykład osiedle Nowa Letnica w Gdańsku. Jeżeli dodatkowo osiedle dysponuje prywatnym lasem, jak osiedle Szumilas, to z pewnością będzie kuszącą ofertą dla klientów szukających mieszkania dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Podsumowując : dzisiaj wybór nie leży, pomiędzy centrum a przedmieściami. Klienci wybierają miejsca, które pozwalają im realizować szereg potrzeb, nie tylko tych mieszkaniowych.Pandemia istotnie wzmocniła zainteresowanie mieszkaniami o nieco większych metrażach, w których można wydzielić dodatkowe pomieszczenie do pracy z domu. Popularniejsze niż w ostatnich latach stały się również lokale z ogródkami, balkonami czy tarasami. W obliczu coraz mniej dostępnych i drożejących gruntów takie nieruchomości budowane są na ogół na przedmieściach miast. Osoby poszukujące dużej powierzchni, większej liczby pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych koncentrują się raczej na lokalizacjach oddalonych od centrum – tam oferta mieszkań tego typu jest po prostu większa, a ich ceny – niższe.Pandemia zdecydowanie zadziałała na korzyść przedmieść, tym bardziej że wciąż wiele osób pracuje zdalnie lub hybrydowo. Ankieta, którą przeprowadziliśmy w ubiegłym roku, pokazała, że w wyniku lockdownu kupujący bardzo mocno docenili tereny zielone, własne ogródki i tarasy, natomiast spadło dla nich znaczenie szybkiej komunikacji z centrum – do czego przyczyniła się właśnie popularyzacja pracy zdalnej. W rezultacie ważniejsza też stała się okoliczna infrastruktura. Ważne, by wszystkie istotne sklepy i usługi znajdowały się niedaleko, tak żeby wszystkie sprawy można było załatwić w odległości kilku, kilkunastu minut od domu.Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w związku z popularnością pracy zdalnej wiele osób poczuło potrzebę zmiany swojego mieszkania na większe. Tutaj też wygrywają lokalizacje bardziej oddalone od centrum, gdzie można kupić lokal w lepszej cenie.Z naszych obserwacji zachowania i argumentacji używanej przez klientów wynika, że kluczowe będzie zapewnienie sobie dostępu do najważniejszych usług zaspokajających potrzeby bez konieczności długich podróży samochodem lub spędzania czasu w miejscach zatłoczonych, w co wpisują się też pojazdy transportu publicznego. Swoich zwolenników znajdą również ścisłe centra miast jak i podmiejskie przedmieścia.Wobec rosnącej popularności pracy zdalnej i hybrydowej sam dojazd do pracy stracił nieco na ważności, ale codzienne sprawy klienci chcą załatwiać blisko domu. Najlepiej, gdyby dało się wszystko zrobić w odległości spaceru - co dostarczałoby jeszcze codziennej porcji ruchu. Takie niezwykle pragmatyczne podejście ujawniło się w przypadku osób kupujących mieszkania na w Dabrówce pod Poznaniem - na Osiedlu Księżnej Dąbrówki (do końca zbliżają się prace koncepcyjne nad kolejnym - 12 już etapem tego osiedla; etap 11 został wyprzedany w połowie tego roku). Teraz wyraźnie widać je w przypadku kupujących mieszkania na Osiedlu Naturama, które powstaje w dzielnicy Strzeszyn - blisko obiektów rekreacyjnych nad Jeziorem Strzeszyńskim.Częścią wspólną obu projektów jest oddalenie od centrum (Dąbrówka to przedmieście, Strzeszyn to jedno z dalszych osiedli Poznania) oraz bliskość zieleni. Ta ostatnia łączy Dąbrówkę i Strzeszyn z Marcelinem, gdzie znacznie bliżej centrum powstaje FIQUS - inwestycja, która nie tyle znajduje się blisko niezbędnych usług, to wręcz będzie je mieścić w sobie, dzięki idei mixed-use, którą tam właśnie chcemy realizować.Bez wątpienia pandemia mocno zweryfikowała potrzeby klientów, którzy szukają większych mieszkań, z dużymi ogródkami i tarasami, gdzie mogą komfortowo spędzać czas na świeżym powietrzu, unikając przebywania w dużych skupiskach ludzi. Jeśli chodzi jednak o lokalizację, to widzimy, że ważny jest nie tyle podział centrum versus przedmieścia, co dostępna w okolicy i na samym osiedlu infrastruktura. Mieszkańcy chcą mieć blisko do parku, sklepu i podstawowych usług, móc załatwić najpotrzebniejsze sprawy w pobliżu miejsca zamieszkania. To jest zresztą spójne z coraz popularniejszą koncepcją miast piętnastominutowych, gdzie wszystko, co potrzebne do życia jest w zasięgu krótkiego spaceru czy przejażdżki rowerowej. Podobnymi zasadami kierujemy się przy projektowaniu naszych inwestycji. Proponujemy zarówno lokalizacje w centrum, jak Żeromskiego 7 w Gdyni, jak i w nieco spokojniejszych okolicach, jednak wciąż z dobrymi połączeniami komunikacyjnymi – tak jest np. w Le Vert we Wrocławiu oraz NOVÉLIA Bemowo.W dobie pandemii zdecydowanie więcej osób zaczęło zwracać uwagę na przestrzeń i okolicę w jakiej znajduje się ich wymarzone „M”. Wychodząc więc naprzeciw oczekiwaniom Klientów o różnych preferencjach mieszkaniowych w naszej ofercie znajdują się realizacje, zarówno w bliskiej odległości od centrum, jak i w lokalizacjach typu „middle”. Coraz więcej osób zaczęło bowiem zwracać uwagę na inwestycje ulokowane na tzw. przedmieściach. Ekologiczne rozwiązania zastosowane w nowych projektach, przyjazne sąsiedztwo, spokój i bezpieczeństwo – to tylko kilka z mnóstwa czynników przemawiających za wyborem lokalizacji z dala od zgiełku miasta. Dodatkowo możliwość mieszkania w bezpośrednim sąsiedztwie z naturą – korzyści płynących z kontaktu z przyrodą nie da się przecenić. Dla wszystkich osób ceniących sobie taką lokalizację warszawskie przedmieścia mogą okazać się idealnym wyborem. Śledząc więc nastroje Klientów i biorąc pod uwagę ich oczekiwania nieustannie realizujemy kolejne projekty budowlane. Być może jeszcze w tym roku zaskoczymy wszystkich nowymi realizacjami w całkowicie innych odsłonach.Klienci decydujący się na zakup mieszkania, zwracają uwagę przede wszystkim na lokalizację, biorą pod uwagę dogodną komunikację z centrami miasta, dostęp do rozbudowanej infrastruktury społecznej i oferty handlowo-usługowej, wielkość lokalu, a także standard osiedla. Oczekiwania nabywców są zróżnicowane, klienci z rodzinami szukający większych mieszkań pod własne cele mieszkaniowe częściej decydują się na zakup nieruchomości w dzielnicach-sypialniach. Osoby decydujące się na zakup mniejszych lokali, bez rodzin chętniej kupują lokale w osiedlach bliżej centrów miast. Podobne preferencje mają nabywcy, którzy traktują zakup mieszkania jako inwestycje. Preferencje wynikają w znacznym stopniu od potrzeb życiowych nabywców i tego, na jakim etapie życia się znajdują.Pandemia koronawirusa zmieniła, ale też zróżnicowała preferencje zakupowe naszych klientów. Rodziny z dziećmi – w poszukiwaniu większej przestrzeni, z możliwością wydzielenia miejsca do pracy zdalnej, własnym ogrodem – chętniej decydują się na zakup domu na przedmieściach. Takie rozwiązanie ma oczywiście wiele zalet, z kluczową, związaną z ceną, która niejednokrotnie odpowiada kwocie za mieszkanie w centrum miasta. Według danych Rynku Pierwotnego z sierpnia 2021 roku, średnia cena za m2 mieszkania w Warszawie wyniosła blisko 11 600 zł/m2.Mieszkanie w centrum w dużej mierze wybierają z kolei ludzie chcący być w centrum wydarzeń, którzy na co dzień pracują w biurach, nie korzystają z pracy zdalnej i zależy im na szybkim dojeździe do pracy. Duża część transakcji w centralnych lokalizacjach jest realizowana na cele inwestycyjne.