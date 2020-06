Ceny mieszkań spadną albo wzrosną. O co chodzi?

Wybuch pandemii wywołał ożywioną dyskusję na temat jej wpływu na rynek nieruchomości, a w szczególności na ceny mieszkań. Czy w cennikach deweloperów rzeczywiście widać efekt COVID-19? Z analizy przeprowadzonej przez serwis obido wynika, że jest on zauważalny – po okresie dynamicznych wzrostów stawki wydają się stabilizować. Co będzie dalej? Eksperci uważają m.in., że dobre mieszkania podrożeją, a te mniej atrakcyjne – będą tanieć.

Popyt na mieszkania pod wpływem wirusa

Niższa podaż mieszkań

Kliknij, aby powiekszyć fot. Africa Studio - Fotolia.com Ceny mieszkań spadną albo wzrosną Dobre mieszkania podrożeją, a te mniej atrakcyjne – stanieją.

Ceny nieruchomości mieszkaniowych stanęły w miejscu

Ceny mieszkań spadną albo wzrosną

Gratis zamiast obniżki ceny nieruchomości

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez obido, koronawirus niewątpliwie obniżył popyt na rynku nieruchomości . Tego jednak można się było spodziewać - gospodarczy kryzys sprawił, że część Polaków, w tym również inwestorzy kupujący nieruchomości z myślą o zyskach z wynajmu, odłożyła zakupy na później. Teoria zakłada, że wraz z pikującym popytem ceny mieszkań najczęściej też spadają.Popyt z kolei - jak wyjaśnia obido - w znacznym stopniu uwarunkowany jest polityką kredytową banków. Jeśli te solidnie przykręcą kurek z kredytami, wiele osób zostanie odciętych od finansowania, pozbawionych możliwości zakupu mieszkania . Ale gdzieś będą musieli przecież mieszkać, trafią więc na rynek najmu. Może być więc tak, że spadek popytu „na własne potrzeby” w pewnym stopniu odbije się wzrostem popytu inwestycyjnego.Rzecz w tym, że do spadku popytu, musimy w tym roku dodać spadek podaży. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w maju i kwietniu deweloperzy rozpoczęli budowę 12,4 tys. mieszkań. W tym samym okresie rok wcześniej było to 22,7 tys. lokali, czy o 80 proc. więcej. Z jednej strony stoją za tym przeszkody zewnętrzne (urzędy nadal działają w ograniczonym zakresie, co przekłada się na szybkość załatwienia formalności), ale jest i drugi powód spadku podaży.Deweloperzy są świadomi obniżonego popytu, więc nie śpieszy się im z rozpoczynaniem nowych budów. Pojawiają się zarzuty, że to celowe zagranie po to, by nie spadły ceny mieszkań. Bardziej wiarygodnie brzmi jednak to, że nikt nie chce zostać z niesprzedanymi mieszkaniami, a na tę chwilę większość firm ma jeszcze co sprzedawać. Wielu deweloperów woli więc spokojnie obserwować sytuację i reagować na bieżąco.Obserwując na bieżąco cenniki deweloperów obido jest w stanie natychmiastowo wychwycić ich zmianę. W styczniu i lutym średnie ceny mieszkań na wszystkich badanych rynkach (Kraków, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław) rosły. Pandemia natychmiast ten trend zatrzymała i od tego czasu obserwujemy niewielkie wahania w jedną lub drugą stronę. Gdy spoglądamy na ceny z szerszej perspektywy, to na początku czerwca były one nieco powyżej poziomu z początku stycznia. W Trójmieście było to na przykład o 5,1 proc. więcej, a we Wrocławiu o 2,4 proc.Według deweloperów, dziś nie ma za bardzo przestrzeni na spadki cen. Marże są niewielkie, a ceny działek, robocizny czy materiałów budowlanych nie obniżyły się ani trochę. Spadek cen związany z obniżką kosztów byłby tak naprawdę korzystny dla wszystkich, bo kupujący mogliby kupić tańsze mieszkania i rozruszałby się rynek, a deweloperzy nie musieliby obniżać marż, na co nie za bardzo w ogóle mają przestrzeń.Narodowa kwarantanna i skokowy wzrost czasu spędzanego przez Polaków w domu sprawiły, że ludzie zaczęli przywiązywać większą wagę do tego gdzie i jak mieszkają. Przestrzenne mieszkanie z balkonem, loggią, ogródkiem czy tarasem to nieporównywalnie lepsze miejsce do spędzania czasu niż lokal pozbawiony tych atrybutów. Przestrzeń potrzebna jest nie tylko do odpoczynku, ale i pracy, bo rozpoczęta w marcu epoka home office wciąż trwa.W kolejnych kwartałach należy spodziewać się wzrostu popytu nie tylko na wygodne mieszkania, ale i osiedla z infrastrukturą z prawdziwego zdarzenia. Porządny plac zabaw czy teren zielony staną się istotnym czynnikiem decydującym o wyborze danej nieruchomości. A skoro będą chętni, to mogą wzrosnąć ceny takich nieruchomości. Tak samo jak mieszkań gotowych, bo tych z roku na rok w ofercie jest coraz mniej. Z danych firmy JLL wynika, że na największych rynkach odsetek gotowych mieszkań w ofercie deweloperów wynosi 8 procent. Firmy posiadające je w ofercie będą mogły sobie pozwolić na podwyżki stawek.Z drugiej strony, mało atrakcyjne mieszkania będą w oczach klientów jeszcze mniej atrakcyjne, co spowoduje obniżkę ich cen i w efekcie dojdzie do większego rozwarstwienia stawek. Dobre mieszkania podrożeją, a te mniej atrakcyjne – stanieją.Ale też spadki cen mieszkań nie nastąpią z dnia na dzień. Deweloperzy mają pod ręką inne narzędzia do walki o klienta niż redukcja stawek w cennikach. Do dyspozycji są bowiem najróżniejsze promocje w postaci czasowych obniżek na wybrane mieszkania lub gratisy. Zanim firma obniży ceny, najpierw da w cenie mieszkania miejsce postojowe lub ustali czasową promocję na najmniej chodliwe lokale.Trzeba przy tym podkreślić, że promocje i gratisy były zawsze, obecnie jest ich trochę więcej. Ich obecność dyktują różne strategie sprzedaży u poszczególnych deweloperów. Jedni rozkręcają sprzedaż inwestycji promując mniej atrakcyjne mieszkania, a inni zostawiają je na sam koniec i dopiero wtedy, patrząc na aktualną sytuację, decydują co zaproponować klientom.Warto zajrzeć w aktualnie przygotowane promocje. Bo wygląda na to, że deweloperzy są pewni siebie i nie spodziewają się spadków cen. Przykładowo Develia gwarantuje w promocji 3x0, że po podpisaniu umowy rezerwacyjnej można się z niej wycofać bez żadnej opłaty. PCG daje to samo w przypadku gdy klient otrzyma negatywną decyzję kredytową. Tarcza Ochronna Archicom przygotowana dla inwestorów to z kolei gwarantowany przez dwa lata najemca lub pokrycie kosztu dwuletniego wynajmu. Gdyby deweloperzy spodziewali się obniżek cen, nie dawaliby takich gwarancji. A od samego zaklinania rzeczywistości przez internautów, ceny nie spadną.Najbardziej pomógłby temu spadek kosztów budowy lub uproszczenie procedur formalnych. Wygląda więc na to, że prawdopodobny scenariusz teraz to względna stabilizacja cen z wahaniami w jedną i drugą stronę. Na pewno skończył się czas dynamicznych wzrostów, ale na spektakularne spadki też nie ma co liczyć.Jako ciekawostkę warto dodać, że w sytuacji dynamicznych wzrostów cen najlepsze mieszkania często zaraz po wprowadzeniu do sprzedaży padają łupem osób, które kupują je inwestycyjnie – tylko po to, by po paru miesiącach czy roku je sprzedać z zyskiem (zanim jeszcze w ogóle budowa dobiegnie końca). W okresie stabilizacji cen pomysł taki nie ma prawa bytu, co oznacza, że kupujący na własne potrzeby będą mieli większy wybór.