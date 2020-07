Gdzie wakacyjne promocje na mieszkania deweloperskie?

Czy w te wakacje można liczyć na promocje deweloperskie? W których inwestycjach oferowane są największe rabaty? Odpowiedzi znajdziecie w najnowszej sondzie deweloperskiej przygotowanej przez portal RynekPierwotny.pl.

Grzegorz Smoliński, Dyrektor Sprzedaży w Dom Development S.A.

Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu ROBYG SA.

Mikroapartamenty Modern Space – od 222.000 zł

Gotowe do zamieszkania- City Sfera – od 8.800 zł/m2

Praga Arte – mieszkania od 9.000 zł/m2

Promocja mieszkań na 1. piętrze Wszystkie mieszkania w jednej cenie! – Mój Ursus – 7999zł/m2 i Forum Wola 8899 zł/m2

Mój Ursus – system płatności 20/80

Karolina Bronszewska, menadżer ds. marketingu Ronson Development

Zbigniew Juroszek, prezes ATAL

Karolina Guzik, menadżer sprzedaży w spółce mieszkaniowej Skanska

Michał Melaniuk, prezes zarządu Polnord S.A.

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Anna Mazij-Górecka, Manager ds. marketingu REAL DEVELOPMENT GROUP sp.z o.o. sp.k

Proponujemy naszym Klientom atrakcyjne oferty promocyjne w ciągu całego roku, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. W przypadku niemal każdej inwestycji Dom Development kupujący mogą skorzystać ze specjalnych ofert na wybrane mieszkania i w ten sposób zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ponadto, aktualnie oferujemy m.in. garaż za 1 zł do mieszkań 3-pokojowych na Osiedlu Port Żerań w Warszawie, specjalne ceny na wykończenie mieszkania pod klucz czy karty upominkowe, dzięki którym klienci mogą pozyskać środki na doposażenie swojego nowego lokum. Wspieramy klientów na każdym etapie zakupu, oferując nie tylko szeroką gamę mieszkań dostępnych w sprzedaży, ale także pomoc przy pozyskaniu finansowania oraz usługę wykończenia lokali pod klucz.Od roku w każdym miesiącu przygotowujemy dla klientów akcje specjalne, w ramach których oferujemy im atrakcyjniejsze niż standardowo warunki zakupu mieszkań z naszej oferty. Przygotowujemy pulę lokali objętych promocją cenową, oferujemy miejsca parkingowe lub smart home w cenie mieszkań czy też bierzemy na siebie koszty rocznych rat kredytowych klientów korzystających z finansowania bankowego zakupu mieszkania. Kampanie promocyjne kierujemy zarówno do klientów kupujących mieszkania na własne potrzeby, jak i nabywców szukających atrakcyjnych form lokowania swoich nadwyżek finansowych. Takim działaniem była kampania Murowane Inwestycje, z którą wyszliśmy do środowiska inwestorskiego w maju i czerwcu br. W ubiegłym roku, a także w lutym bieżącego oraz w ostatnią sobotę czerwca zorganizowaliśmy Ogólnopolskie Dni Otwarte, podczas których zaprosiliśmy klientów do naszych biur sprzedaży, oferując przy tym dodatkowe bonusy.Poza terminowymi akcjami specjalnymi mamy dwie stałe kampanie, w tym realizowany od kilku lat Program 5000, w którym premiujemy rekomendujących nasze mieszkania. Z kolei w marcu br. uruchomiliśmy Program BankPartnerMurapol, do którego zapraszamy podmioty finansowe i negocjujemy z nimi udogodnienia dla naszych klientów. Inicjatywa ta, będąc naszą odpowiedzią na obecną sytuację, w tym wydłużone w czasie procedowanie wniosków kredytowych, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów.Naturalnie – oferujemy naszym klientom specjalne promocje wakacyjne:Potencjał sprzedażowy ROBYG na kolejne kwartały jest wysoki – zasoby gruntów umożliwiają wybudowanie około 17 500 mieszkań. Obecnie w ofercie w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu znajduje się około 1500 lokali – jest ona stale uzupełniana o nowe etapy i inwestycje. ROBYG posiada też tereny inwestycyjne w Poznaniu.ROBYG oferuje nowy format lokali – mikroapartamenty Modern Space w warszawskich Włochach. W 2 budynkach znajdą się 402 lokale o metrażach od 17 – 39 m2. Na parterze planowane są lokale usługowe, a na pierwszym m.in. Centrum Medyczne. Recepcja z portierem, monitoring i ochrona zapewnia bezpieczeństwo, a strefa ogólnodostępnych usług (pralnia, suszarnia, fitness, strefa biurowa) podnosi standard inwestycji. Lokalizacja w pobliżu ośrodków biznesowych gwarantuje doskonałą stopę zwrotu. Możliwość wykończenia pod klucz i odpisania podatku VAT to kolejne atuty.Nie planujemy w najbliższym czasie specjalnych promocji cenowych. Nasza oferta jest konkurencyjna cenowo, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę jakość mieszkań oraz liczne udogodnienia dla mieszkańców. Mamy natomiast na uwadze obecną trudną sytuację ekonomiczną, która dotknęła naszych potencjalnych klientów. Dlatego w projektach takich jak Tulip Wilanów, Miasto Moje i Ursus Centralny w Warszawie, Grunwald2 w Poznaniu, Vitalia i Viva Jagodno we Wrocławiu, a także Panoramika i Nowe Warzymice w Szczecinie ,oferujemy promocyjny harmonogram płatności z pierwszą wpłatą wynoszącą zaledwie 5% wartości mieszkania.ATAL proponuje swoim klientom atrakcyjne programy i promocje przez cały rok. Są to między innymi korzystna oferta programów wykończeniowych czy bony na zakup materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych. Ponadto prowadzimy specjalne akcje promocyjne oferując upusty cenowe na wszystkich osiedlach. Terminy poszczególnych działań promocyjnych są powiązane głównie z wejściem do sprzedaży poszczególnych projektów, a każda promocja jest dopasowana indywidualnie do poszczególnych inwestycji. Okres wakacyjny jest czynnikiem mniej istotnymi w kontekście prowadzonych działań marketingowych.Jak co roku uwzględniliśmy w promocji wakacyjnej poszczególne mieszkania na wszystkich naszych osiedlach. Dla zainteresowanych kupnem przygotowaliśmy mieszkania w wyjątkowych cenach, które są odpowiedzią na to, czego poszukują teraz nabywcy. Dużą część wakacyjnej oferty specjalnej stanowią lokale dostępne na parterach, z balkonami, dwu lub trzypokojowe. Z aktualną ofertą cenową mieszkań Skanska można się zapoznać na naszej stronie mieszkaj.skanska.pl.Wakacje nie są wcale zniżkowym okresem, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań. Jest wręcz przeciwnie. Podczas miesięcy letnich dostrzegamy wzrost zainteresowania klientów, którego szczyt notowany jest jesienią. Wynika to z faktu, iż część osób poświęca swój urlop na poszukiwanie własnego lokum, a także zorientowanie się w formalnościach związanych np. z zaciągnięciem kredytu hipotecznego.Nie przewidujemy wprowadzania w najbliższym czasie specjalnych promocji lub rabatów. Nasza oferta cenowa jest starannie przemyślana i odzwierciedla jakość projektów. Aktualnie w sprzedaży mamy między innymi mieszkania na warszawskim osiedlu „Wilania, Wiktoria, Wioletta”, które klienci doceniają ze względu na takie atuty jak dużą ilość zaprojektowanej zieleni, czy możliwość szybkiego wprowadzenia się – nawet w tym roku.Na stronach internetowych naszych inwestycji cyklicznie publikujemy listę mieszkań w promocji, w cenie niższej od 100 do nawet 500 zł/mkw. od ceny ofertowej. Ponadto, w lipcu kontynuujemy promocję 3x0, którą wprowadziliśmy w II kwartale br. W ramach oferty 3x0 klient ma możliwość podpisania umowy rezerwacyjnej na 2 tygodnie bez konieczności dokonywania wpłaty oraz bezkosztowego rozwiązania umowy deweloperskiej. Dodatkowo dla części naszych projektów oferujemy harmonogram wpłat 20/80. To oznacza, że tylko 20% ceny mieszkania należy wpłacić przy podpisaniu umowy, a 80% dopiero przed odbiorem.Stawiamy na różne formy ofert specjalnych i udostępniamy je we wszystkich miastach, w których budujemy mieszkania i domy. Przede wszystkim nasi klienci mają możliwość indywidualnych negocjacji cen wybranych lokali w niektórych inwestycjach np. we wrocławskim apartamentowcu Centreville. Udostępniamy także ofertę wyprzedażową Outlet Mieszkaniowy – to specjalna pula mieszkań, które można kupić w atrakcyjnych, obniżonych cenach. Aktualnie promocją są objęte osiedla: niskie domy szeregowe Orso w Warszawie, Wileńska Express z rzadko spotykanymi apartamentami 3-poziomowymi w Warszawie oraz Jagiełły 6 z odrestaurowaną fasadą starej kamienicy we Wrocławiu. Kolejne promocje dotyczą zapowiedzianej inwestycji Essentiel z pakietem rozwiązań ekologicznych (Warszawa): 2-pokojowe mieszkania za 299 tys. zł i 3-pokojowe za 399 tys. zł. Z kolei w poznańskim kompleksie Soleil de Malta dwa miejsca postojowe kosztują 38,9 tys. zł. Poza tym balkony, tarasy i ogródki zawsze są w cenie mieszkania we wszystkich naszych inwestycjach.Na lipiec przygotowaliśmy ofertę specjalną na pięć mieszkań w naszej poznańskiej inwestycji ST_ART Piątkowo. Cztery z nich są ulokowane na szóstym i wyższych piętrach wieżowca - co sprawia, że zapewniają piękny widok z okna. Najwyższe z nich to 87-metrowy apartament na 14 piętrze, z którego okien można będzie oglądać zachód słońca nad panoramą Poznania. W ramach oferty specjalnej można uzyskać do 26 tys. zł rabatu łącznie na mieszkanie oraz miejsce postojowe w hali garażowej. Szczegóły oferty podajemy na stronie internetowej dedykowanej inwestycji startpiatkowo.com, a mieszkania można obejrzeć na makiecie wirtualnej, która znajduje się w naszym Biurze Sprzedaży, w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 110.Tak, przygotowaliśmy promocję wakacyjną w Diasferze Łódzkiej. Wybrane mieszkania przy podpisaniu umowy deweloperskiej do 15 lipca oferujemy w cenie niższej o 200 zł/m2. Jednocześnie proponujemy naszym klientom atrakcyjny harmonogram płatności 10/90.Ten rok zaskoczył wszystkie branże z uwagi na COVID-19 i ogłoszoną pandemię. Jednakże w maju zdecydowaliśmy się podjąć ryzyko uruchomienia sprzedaży nowej inwestycji, w której sukces bardzo wierzyliśmy. Manu Park- inwestycja zaprojektowana na 150 mieszkań w łódzkim Śródmieściu przy Ogrodowej 4 została bardzo dobrze przyjęta przez Klientów. Zdobyła na tyle szerokie uznanie, że zajęła I miejsce w rankingu inwestycji serwisu rynekpierwotny.pl w 2Q 2020 r. W niespełna miesiąc zostało zawartych 100 umów rezerwacyjnych. To tylko potwierdziło nasze przewidywania, że dobry produkt sprzedaje się nawet w tak trudnym czasie. Biorąc pod uwagę to doświadczenie, jesteśmy przekonani, że Klienci po prostu wiedzą, iż lokowanie środków w mieszkanie jako inwestycję na przyszłość jest dziś najbardziej trafnym wyborem. Nie przewidujemy na tę chwilę dodatkowych promocji cenowych, ale zachęcam by podążać za naszą komunikacją na stronie realdevelopment.pl oraz na fb, tam pojawiają się aktualne informacje.