Inwestycje w nieruchomości: wyprzedzamy Austrię, Irlandię i Czechy

Dobra koniunktura gospodarcza z lat 2015 - 2019 przyniosła szybki wzrost wartości, jaką prezentują polskie inwestycje w nieruchomości. Chodzi nie tylko o decyzje inwestycyjne osób kupujących mieszkania na wynajem. Warto również pamiętać, że polski rynek staje się coraz bardziej interesujący dla funduszy profesjonalnie inwestujących w nieruchomości. Eksperci firmy MSCI postanowili oszacować łączną wartość takich profesjonalnych inwestycji. Wyniki najnowszej analizy MSCI dotyczące 2019 r. są ciekawe również dlatego, że obejmują Polskę. Postanowiliśmy sprawdzić, które miejsce zajmuje nasz kraj w rankingu uwzględniającym profesjonalne inwestycje w nieruchomości.

Polskę wyprzedza m.in. Belgia oraz Norwegia

„Dwa lata później nasz kraj został sklasyfikowany na 23 miejscu (za Belgią, Norwegią, Tajwanem i RPA). To właśnie te dwa ostatnie państwa wyprzedziły Polskę w ostatnim czasie” - mówi Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.



Stany Zjednoczone nadal pozostają liderem …

„Trzeba jednak zwrócić uwagę, że miejsce zajmowane przez Polskę (23) jest dość podobne, jak w przypadku globalnego rankingu uwzględniającego wielkość gospodarki (PKB)” - komentuje Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.



Stany Zjednoczone - 3418,1 mld USD

Japonia - 881,4 mld USD

Wielka Brytania - 745,5 mld USD

Chiny - 592,2 mld USD

Niemcy - 580,1 mld USD

Francja - 441,2 mld USD

Hongkong - 378,3 mld USD

Kanada - 361,0 mld USD

Australia - 306,8 mld USD

Szwajcaria - 266,3 mld USD

Szwecja - 231,5 mld USD

Holandia - 184,3 mld USD

Singapur - 176,0 mld USD

Włochy - 128,1 mld USD

Hiszpania - 110,8 mld USD

Korea Płd. - 88,4 mld USD

Finlandia - 86,5 mld USD

Dania - 70,7 mld USD

Belgia - 59,8 mld USD

Norwegia - 56,7 mld USD

Tajwan - 51,9 mld USD

RPA - 50,2 mld USD

Polska - 49,8 mld USD

Austria - 45,1 mld USD

Irlandia - 32,1 mld USD

Portugalia - 30,2 mld USD

Malezja - 28,6 mld USD

Czechy - 28,1 mld USD

Tajlandia - 27,7 mld USD

Nowa Zelandia - 20,2 mld USD

Indonezja - 14,3 mld USD

Węgry - 10,8 mld USD

„Trudno też spodziewać się tak dużego wzrostu wartości profesjonalnych inwestycji w nieruchomości, jaki w skali globalnej miał miejsce poprzednio. Mowa o wzroście z 8,9 bln USD w 2018 r. do 9,6 bln USD w 2019 r.” - zaznacza Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.



„Jeżeli zaś chodzi o Polskę, to dość blisko za nią lokuje się tylko Austria. Wyniki takich krajów jak Irlandia, Portugalia, Malezja i Czechy są już o wiele mniejsze” - podsumowuje Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.



W ramach wstępu warto podkreślić, że szacunki firmy MSCI są obciążone pewną niedokładnością, ponieważ nie obejmują wszystkich profesjonalnych inwestycji w nieruchomości z danego kraju. Uwzględnienie każdego profesjonalnego inwestora jest trudne pomimo założeń przyjętych przez wspomnianą firmę. MSCI przyjmuje, że profesjonalne inwestycje w nieruchomości to takie, które łącznie spełniają następujące warunki:Po przyjęciu takich założeń firma MSCI oszacowała, że wartość profesjonalnych inwestycji w nieruchomości na terenie Polski wynosi 49,8 mld USD. Ten wynik z 2019 r. jest nieco większy od wartości odnotowanej w 2017 r. (48,0 mld USD) oraz w 2018 r. (48,2 mld USD). Warto zwrócić uwagę, że w klasyfikacji z 2017 r. Polska zajęła 21 pozycję.Po krótkim zaprezentowaniu sytuacji dotyczącej Polski, na pewno warto zwrócić uwagę na globalnych liderów. Pomiędzy tymi państwami i krajami lokującymi się około dwudziestej pozycji istnieje przepaść pod względem wartości profesjonalnych inwestycji w nieruchomości.Cała klasyfikacja rankingowa opracowana przez MSCI na podstawie danych z 2019 r. wygląda następująco:W świetle powyższych informacji, pozycja Stanów Zjednoczonych jako lokalizacji profesjonalnych inwestycji w nieruchomości wydaje się niepodważalna. Jeżeli uwzględnimy globalną wartość analizowanego rynku inwestycyjnego (szacowaną na 9553 mld USD), to okaże się, że udział USA wynosi około 36%. Znaczenie Stanów Zjednoczonych w kontekście profesjonalnych inwestycji nieruchomościowych rosło od 2010 r. do 2016 r., a później pozostawało na dość stałym poziomie. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że dotkliwy przebieg kryzysu wpłynie na pogorszenie tegorocznego wyniku USA.Na szczególną uwagę zasługuje też czwarte miejsce Chin, które w 2018 r. wyprzedziły Niemcy. Wynik Państwa Środka w dalszym ciągu prezentuje się jednak dość skromnie na tle wartości notowanych przez Stany Zjednoczone. Trudno oczekiwać, że nawet w dłuższej perspektywie będzie miała miejsce szybka zamiana na pierwszym miejscu w rankingu dotyczącym profesjonalnych inwestycji w nieruchomości. Aktualna pozycja rankingowa Wielkiej Brytanii oraz Japonii nie wydaje się jednak pewna w perspektywie np. 10 lat.