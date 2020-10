W trudnych czasach pandemii zainteresowanie zakupem własnych czterech kątów nadal kształtuje się na wysokim poziomie. Nawet bardziej rygorystyczna polityka kredytowa banków nie była w stanie znacząco zatrzymać popytu na mieszkania, dlatego portal RynekPierwotny.pl postanowił zapytać przedstawicieli firm deweloperskich o to, jak obecnie wygląda sprzedaż lokali mieszkalnych.

Grzegorz Smoliński, Dyrektor Sprzedaży w Dom Development S.A

Anna Wojciechowska, dyrektor sprzedaży i marketingu ROBYG Gdańsk

Kliknij, aby powiekszyć fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com Czy pandemia zmniejsza sprzedaż mieszkań? Zainteresowanie zakupem własnych czterech kątów nadal kształtuje się na wysokim poziomie.

Zbigniew Juroszek, prezes ATAL

Karolina Guzik, menadżer sprzedaży w spółce mieszkaniowej Skanska

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Anna Mazij-Górecka, Manager ds. marketingu REAL DEVELOPMENT GROUP sp.z o.o. sp.k

Karolina Opach, kierownik działu sprzedaży w spółce Quelle Locum

Krystian Cebulski, inwestor osiedla Enklawa Winogrady

Patrycja Pilarczyk z biura sprzedaży Nowa Murowana 2

Marek Smogór, reprezentujący Quadro Development

Tomasz Pietrzyński, członek zarządu firmy More Place

Małgorzata Walczak-Łondka, specjalista ds. sprzedaży firmy Sky Investments

Michał Wawrzyniak, dyrektor ds. Nieruchomości Grupy Partner

Piotr Łopatka, członek zarządu Proxin Investment

Agata Nowaczyk, specjalista z poznańskiego biura sprzedaży EBF Development

Michał Rozwadowski, współinwestor osiedla "Domy w Szczytnikach"

Paweł Andrzejewski z marki DRN Concept Deweloper

W samym II kwartale sprzedaliśmy 816 mieszkań, czyli tyle samo, ile w I kwartale i tylko o 2,4 proc. mniej rok do roku. Wiele wskazuje na to, że udało nam się zwiększyć udział na wszystkich rynkach, na których działamy – czyli w Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście.O III kwartale mogę powiedzieć tyle, że nie widzimy wpływu pandemii na sprzedaż mieszkań . Zainteresowanie ofertą jest porównywalne z poziomem z początku roku i to nie tylko w segmencie popularnym, ale także w segmencie premium, gdyż wielu klientów widzi w apartamentach o podwyższonym standardzie atrakcyjny sposób na lokowanie kapitału.Drugi kwartał br. był trudny dla całej gospodarki, również dla branży nieruchomości. Widzimy jednak, że popyt na mieszkania w drugim kwartale wrócił. Widoczne jest, że liczba nowych etapów wprowadzanych na rynek przez deweloperów nie wzrosła znacząco, na co wpływ mają zarówno przedłużające się procedury administracyjne, jak i obawy przed podjęciem ryzyka w postaci wprowadzenia nowych inwestycji w tak trudnym dla wielu osób czasie.Nasza firma w trzecim kwartale br. wprowadziła do sprzedaży nowe etapy w inwestycjach: Mój Ursus, Modern City, Osiedle Życzliwa Praga w Warszawie, Jagodno we Wrocławiu oraz na Stacji Nowy Gdańsk, w Nowej Letnicy, Zajezdni Wrzeszcz, na osiedlu Więcej w Gdańsku. Jesteśmy zadowoleni z rezultatu sprzedaży mieszkań, który ustabilizował się na poziomie zbliżonym do początku roku.Pandemia koronawirusa i lockdown negatywnie wpłynęły na znajdujący się dotychczas w wysokiej fazie aktywności rynek nieruchomości i sprawiły, że drugi kwartał br. był czasem dezorientacji. Ograniczona praca urzędów oraz niepewność w aspekcie administracyjnym niekorzystnie oddziaływały na branżę. Również klienci mieli wiele obaw m.in. dotyczących utrudnień w finansowaniu nieruchomości kredytami.Wszystko wskazuje jednak na to, że najtrudniejszy – z perspektywy wyników sprzedaży mieszkań – czas mamy już za sobą. W zasadzie tylko w kwietniu, maju i czerwcu obserwowaliśmy załamanie sprzedaży. Przy czym już w czerwcu notowaliśmy coraz większe zainteresowanie klientów naszą ofertą i rosnącą liczbę zawieranych umów rezerwacyjnych. Od lipca sprzedaż mieszkań zaczęła stabilnie rosnąć i obecnie jest zbliżona do poziomów, jakie notowaliśmy przed rokiem, gdy pandemii nie było.Klienci nie zrezygnowali więc ze swoich planów mieszkaniowych. Wielu nabywców niezmiennie zakup nieruchomości traktuje jako najbezpieczniejszą lokatę kapitału. Pierwotny rynek mieszkaniowy pozostaje stabilny, a sytuacja od strony popytowej niezmiennie jest zdrowa. Co potwierdza fakt, że największe i najbardziej doświadczone podmioty w sektorze deweloperskim nie tylko notują rosnącą sprzedaż mieszkań, ale także uruchamiają kolejne inwestycje.Zainteresowanie naszą ofertą mieszkaniową nadal się utrzymuje. Nie obserwujemy znacznych zmian w porównaniu do poprzedniego kwartału sprzedażowego. Być może jest to zasługą dostosowania sposobu naszej pracy oraz prezentacji oferty do aktualnych potrzeb klientów. Osoby zainteresowane kupnem mieszkania mogą wybrać się na wirtualny spacer po inwestycjach, umożliwiliśmy też podpisywanie umów rezerwacyjnych online oraz zdalny odbiór mieszkań. Nasi handlowcy cały czas są do dyspozycji naszych klientów również bezpośrednio w biurach sprzedaży.Z podaniem wyników za trzeci kwartał tego roku musimy wstrzymać się do jego zakończenia, ale już teraz widzimy, że będzie podobnie udany jak kwartał drugi, w którym sprzedaliśmy 180 mieszkań. To więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy sprzedaliśmy 167 lokali. Nieprzerwanie realizujemy nasze ambitne plany na ten rok. W 2020 wprowadziliśmy kilka nowych inwestycji: Osiedle Lumea i Essentiel Talarowa w Warszawie oraz Perspective – Wille Miejskie we Wrocławiu. Kontynuujemy budowy, których część zbliża się do końca. W całym bieżącym roku oddaliśmy do użytku 656 mieszkań w ramach czterech inwestycji realizowanych w Warszawie, Pruszkowie, Wrocławiu i Poznaniu.Sprzedaż mieszkań jest nieco niższa, naturalnie, ale nie tak zła, jak czasem przewidywano. Sytuacja pandemiczna skłoniła nas do szukania rozwiązań sprzedażowych jednocześnie bezpiecznych i skutecznych, dlatego nasze biura sprzedaży wypracowały metody kontaktu z klientami na odległość: dosłownie wszystkie elementy procesu, poza tymi, które z przyczyn prawnych wymagają obecności klienta w biurze, możemy poprowadzić zdalnie, jeżeli klient wyrazi taką potrzebę. Nawet naszą interaktywną makietę można obejrzeć zdalnie - podobnie jak odbyć wirtualny spacer po inwestycji. Oczywiście jeżeli klient życzy sobie spotkania osobistego, dajemy mu taką możliwość: można umówić się w biurze sprzedaży lub obejrzeć nasze inwestycje na żywo.Nasze dane sprzedażowe pod koniec trzeciego kwartału 2020 przedstawiają się bardzo podobnie do analogicznego okresu poprzedniego roku. Po prostu, jak gdyby pandemii nie było. Po rekordowym lipcu, urlopowy sierpień był nieco spokojniejszy pod względem ruchu, natomiast wrzesień jest dla nas kolejnym rekordowym miesiącem tego roku. Trzeci kwartał jest dla nas korzystniejszy od drugiego. Wyjątkowo ożywili się inwestujący w mieszkania na wynajem, którzy stanowią coraz większy odsetek wśród naszych klientów. W odniesieniu do poszczególnych inwestycji, jest to nawet 60% nabywców, jak ma to miejsce w przypadku ST_ART Piątkowo, świetnie zlokalizowanego wieżowca w północnej części Poznania. To miejsce, które bardzo odpowiada potrzebom młodych rodzin, ale również będących na początkowym etapie kariery singli i par bez dzieci.W REAL Development sprzedaż trwa nieprzerwanie, mimo obecności COVID-19. Zdajemy sobie sprawę, że okres lockdownu był dla wielu firm trudny. W Real Development Group, działaliśmy w 100% online i już wcześniej do takiej komunikacji i obsługi przyzwyczailiśmy naszych Klientów, dlatego było to dla nich całkiem naturalne a nam wiele ułatwiło w tym nieprzewidywalnym czasie.W chwili obecnej kończymy sprzedaż naszej śródmiejskiej inwestycji Manu Park przy Ogrodowej 8- większość mieszkań zostało zarezerwowanych w poprzednim kwartale.W sprzedaży mamy również inwestycję EWELIN II przy Obywatelskiej 110B, która cieszy się zainteresowaniem osób poszukujących mieszkania na własne potrzeby jak również Hygge House- bardzo kameralną inwestycję w sąsiedztwie Lasu Łagiewnickiego przy Rybackiej 34 w Łodzi, w której zostało jedynie 6 atrakcyjnych apartamentów.Ten rok jest nieporównywalny do żadnego innego. Jeśli większość mieszkań sprzedała się w okresie totalnej izolacji, której byliśmy poddani, to można wysnuć jedynie wniosek, że jedyne w co warto zawsze inwestować, to mieszkania, które są gwarancją sukcesu lokowanego kapitału.Obecny poziom zainteresowania naszą ofertą jest dla nas bardzo satysfakcjonujący. Pomijając okres od połowy marca do czerwca tego roku, ruch w naszym biurze sprzedaży, a także ilość zawieranych umów są na wysokim poziomie. Sprzyja temu nasza oferta obejmująca mieszkania gotowe do odbioru, a także wyróżniająca się konkurencyjną ceną.Widzimy wyraźnie ożywienie i większe zainteresowanie. W naszej inwestycji zostało około 30 mieszkań o zróżnicowanym metrażu i najpewniej po wrześniowych Targach Mieszkań i Domów w Poznaniu dostępnych lokali będzie jeszcze mniej.Porównując sprzedaż mieszkań z poprzednim kwartałem na naszej inwestycji, odczuliśmy duży wzrost zainteresowania. To wiąże się z tym, że startujemy z nowym projektem. Jest dużo większa oferta mieszkaniowa i dajemy nabywcy większą swobodę.W inwestycji Nowa Murowana są lokale gotowe do odbioru. W inwestycji Nowa Murowana 2 są w budowie i odbiory będą w przyszłym roku. To oznacza, że klient sam może wybrać, kiedy się przeprowadzi do własnego M, wybierając odpowiedni etap osiedla.Mimo niepewnych czasów mamy powody do zadowolenia. W inwestycji Bosa7 mamy na sprzedaż jedynie ostatnie mieszkanie, a jeśli chodzi o Piątkowską103, to również cieszymy się z wyników. W sprzedaży pozostały już ostatnie lokale. Mamy nadzieję na powtórzenie tych sukcesów przy sprzedaży Rezydencji Winiary.Jesteśmy pewni, że dziś klient poszukuje na rynku mieszkaniowym przestrzeni, co dotyczy oczywiście metrażu lokalu, ogrodu i sąsiedztwa oraz przyrody, co z kolei dotyczy bezpośrednio lokalizacji inwestycji. W poprzednim kwartale te oczekiwania się kształtowały, ale dziś wiemy, że zostają na dłużej. Oferta domów z ogrodami to jest to, czego dziś najbardziej potrzebuje nabywca.Mimo tego, że zagrożenie epidemiologiczne bardzo utrudniło kontakty, to frekwencja spotkań nie uległa wielkiej zmianie. Staramy się dbać o komfort Klienta i jeśli preferuje spotkanie on-line, to oferujemy takie rozwiązania. Niemniej jednak nasi Klienci są bardzo świadomi, darzą nas zaufaniem, korzystają ze środków dezynfekcyjnych oraz maseczek i najczęściej odbywają spotkania osobiście. Oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.W obecnej sytuacji epidemiologicznej rynek nieruchomości jest najbardziej stabilny ze wszystkich i nadal stanowi najlepsze źródło zabezpieczenia zgromadzonego kapitału. W czasach, gdy lokaty bankowe są nisko oprocentowane to kupno mieszkania zapewni stabilny przychód pasywny. Właśnie dlatego zainteresowanie mieszkaniami nie słabnie. Mamy klientów indywidualny, ale sporą część stanowią też inwestorzy. Wdrożyliśmy też możliwość zdalnego podpisywania umów rezerwacyjnych, by zdecydowani klienci nie musieli czekać z dostarczeniem niezbędnej dokumentacji do banku, co przyśpiesza i ułatwia proces nabycia mieszkania.Mimo zapowiadanego spadku sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym, wynikającym z trudnej sytuacji epidemiologicznej, Proxin Investment nie odnotował większych przestojów. Sprzedaż cały czas postępuje, klienci znajdują się na różnym etapie sprzedażowym. Niektórzy domykają kupno dostarczając ostatnie dokumenty, inni podpisują właśnie umowy deweloperskie, a jeszcze inni rozpoczynają procesy kredytowe.Z pewnością dużym sukcesem obecnego kwartału jest sprzedaż Nowych Ogrodów 6.0, które niedawno premierowo odsłoniliśmy. Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem i już blisko 50% lokali zostało zarezerwowanych i rozpoczynamy podpisywanie umów. Nie słabnie też sprzedaż nadmorskiej inwestycji – Nautic Park – kompleksu apartamentów z widokiem na Bałtyk. Tutaj też możemy pochwalić się sporym zainteresowaniem – od początku wakacji mamy 40 apartamentów sprzedanych lub zarezerwowanych.Obecny kwartał jest dla EBF Development bardzo intensywnym czasem. Niedawno rozpoczęliśmy przekazywanie kluczy do mieszkań w ramach zakończonego budynku nr 8. na osiedlu Reduta Nowe Podolany. Osiągnęliśmy tutaj duży sukces sprzedażowy, bowiem 100% lokali znalazło swoich nabywców.Do poznańskiej oferty trafił kolejny etap, budynek nr 9 i tutaj też możemy pochwalić się niesłabnącym zainteresowaniem. Budujemy z myślą o przyszłych mieszkańcach, słuchamy głosów osób zainteresowanych ofertą EBF Development i projektujemy mieszkania, które spełniają ich oczekiwania. Dlatego też nasze mieszkania szybko znikają z oferty.Zainteresowanie inwestycją Domy w Szczytnikach jest duże, wielu klientów zapoznaje się z naszą ofertą, natomiast część jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji – zapewne z powodu zbliżających się Targów Mieszkań i Domów., które będą kolejną okazją do spotkania z naszą firmą.Obecnie jesteśmy na etapie finalizacji sprzedaży – mamy dostępne tylko dwa wspomniane mieszkania. Cieszymy się, że nasza inwestycja cieszy się zainteresowaniem i jesteśmy przekonani, że podczas tegorocznych Targów Mieszkań i Domów będzie podobnie.