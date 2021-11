Czy małe mieszkania są wciąż na topie?

Czy mieszkania o niewielkim metrażu to wciąż najszybciej sprzedające się lokale na rynku deweloperskim? W których inwestycjach można je kupić? W jakiej cenie? Jak długo trzeba czekać na odbiór kluczy? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży Develia S.A.

Angelika Kliś, członek zarządu Atal S.A.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg S.A.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper S.A.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Marcin Michalec, CEO Okam

Mariusz Delura, kierownik ds. Sprzedaży i Obsługi klienta w Profbud

Piotr Jakubowski, Head of Investment Department w Apricot Capital Group

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

Mieszkania o małym metrażu, czyli kawalerki i kompaktowe lokale dwupokojowe do 45 m kw. powierzchni ze względu na niską cenę niezmiennie pozostają najgorętszym towarem na rynku mieszkaniowym. Zawsze sprzedawały się znakomicie, a teraz dodatkowo wzrósł na nie popyt inwestycyjny i błyskawicznie znikają z oferty, nabywane w celu wynajmu czy choćby ochrony kapitału przed inflacyjną utratą wartości. Tego typu nieruchomości projektujemy we wszystkich, naszych inwestycjach niezależnie od lokalizacji i standardu. Jak już wspomniałem, są one wykupywane w pierwszej kolejności, na wczesnym etapie prac budowlanych. Szczęśliwi nabywcy takich mieszkań na odbiór kluczy muszą więc czekać nawet dwa lata.Lokale o małych metrażach, kawalerki i studia lub mieszkania dwupokojowe niezmiennie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem nabywców. I choć obserwujemy zauważalną zmianę w potrzebach kupujących, którzy coraz częściej wybierają większe mieszkania, to co do zasady na lokale o małych metrażach jest największe zapotrzebowanie i sprzedają się one w pierwszej kolejności. Po części ma to związek z popytem inwestycyjnym. Inwestorzy decydują się głównie na zakup mieszkań o najmniejszych metrażach. Tego typu lokale są także odpowiedzią na potrzeby ludzi młodych i studentów.W naszej, warszawskiej ofercie najmniejsze lokale są dostępne w projekcie Osiedle Poematu, gdzie za mieszkanie liczące 36 mkw. trzeba zapłacić nieco ponad 342 tys. zł. Na odbiór kluczy do niego będzie trzeba poczekać do pierwszego kwartału 2023 roku. We Wrocławiu kompaktowe mieszkania dostępne są w inwestycji Atal City Square. Lokal o powierzchni 33 mkw. można kupić za 405 tys. zł. Termin realizacji inwestycji to trzeci kw. 2022 roku. W Krakowie mieszkania o niewielkich metrażach kupić i w zasadzie od ręki odebrać można w inwestycji Apartamenty Przybyszewskiego 64, która niedawno uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Dla przykładu lokal liczący 26 mkw. kosztuje 341 tys. zł. Kompaktowe metraże są w sprzedaży także na krakowskim osiedlu Atal Aleja Pokoju, gdzie za mieszkanie liczące 38 mkw. trzeba zapłacić 378 tys. zł i można je będzie odebrać w drugiej połowie 2022 roku.Najmniejsze metraże w aglomeracji śląskiej dostępne są w katowickim osiedlu Francuska Park, za 26 mkw. trzeba zapłacić 242 tys. zł, a 31 mkw. to koszt 285 tys. zł. Zakończenie realizacji tego etapu osiedla przewidujemy na czerwiec 2023 roku.W Poznaniu mieszkania o małych mieszkaniach są w sprzedaży jedynie w osiedlu Zacisze Marcelin – lokal ok. 26 mkw. w cenie 235 tys. zł czy 38 mkw. za 315 tys. zł. Odbiór kluczy będzie możliwy w drugiej połowie 2023 roku. Klientów poszukujących kompaktowych mieszkań w Łodzi zainteresuje oferta osiedla Atal Aura, gdzie dostępne są jeszcze kawalerki, np. ok. 31 mkw. za 232 tys. zł oraz lokale dwupokojowe o metrażu 42 mkw. za 308 tys. zł. Termin ukończenia inwestycji to trzeci kw. 2023 roku.W naszych inwestycjach w Warszawie można kupić jednopokojowe mieszkanie o powierzchni od 27 mkw. w cenie od 11 400zł/mkw. Termin odbioru zależy od etapu inwestycji. Czas realizacji to okres do 2 lat.Także w Gdańsku nieduże mieszkania sprzedają się bardzo szybko. W naszych gdańskich projektach można kupić jednopokojowe mieszkania o metrażu od 25 mkw. w kwocie od 7400 zł/mkw. Termin odbioru kluczy zależy od inwestycji. Znaczna część mieszkań będzie gotowa w przyszłym roku.Karolina Bronszewska, członek zarządu, dyrektor marketingu i innowacji Ronson DevelopmentBardzo popularnym produktem są obecnie kompaktowe mieszkania o metrażu około 40 mkw., co pokazuje, że w dobie pandemii wielu klientów stawia na zakupy inwestycyjne. W naszym portfolio takie mieszkania można kupić w warszawskich projektach Miasto moje, Ursus Centralny oraz Wilanów Tulip. Te najbardziej kompaktowe, dwupokojowe mieszkania o metrażu od 39 mkw., w cenie od 10 tys. zł za mkw. są dostępne w Mieście moim na Białołęce.W pozostałych miastach małe mieszkania oferujemy w projektach Viva Jagodno we Wrocławiu, Nowe Warzymice w Szczecinie oraz Grunwaldzka 240 w Poznaniu. Czas oczekiwania na mieszkanie o małym metrażu jest taki sam jak na duży lokal. Wszystko zależy od długości trwania procedur administracyjnych i pracy generalnego wykonawcy. Zwykle to okres od 1,5 do 2,5 roku.Mieszkania o mniejszym metrażu cieszą się nieustannie dużym zainteresowaniem. Obecnie najszybciej sprzedają się lokale jedno lub dwupokojowe. Wiele z nich jest formą inwestowania oszczędności. Równie istotny jak cena jest funkcjonalny układ mieszkania, liczba pokoi, lokalizacja osiedla oraz dodatkowe udogodnienia w inwestycji. Z tego względu zauważamy również duży popyt na mieszkania unikalne, np. z bardzo dużymi ogrodami lub tarasami. Ogólna sytuacja na rynku nieruchomości, niska oferta i duże zainteresowanie sprawiają, że szybko sprzedają się także mieszkania większe, trzy i czteropokojowe.W naszej ofercie mniejsze mieszkania dostępne są m.in. w inwestycjach Żeromskiego 7 w Gdyni, VILDA Unique w Poznaniu oraz warszawskiej NOVÉLII Bemowo. W przypadku Gdyni i Poznania nowe projekty to doskonałe propozycje inwestycyjne.Nasza premierowa inwestycja w Trójmieście – Żeromskiego 7 to 77 mieszkań. Część z nich to kawalerki, których metraż waha się od 26 mkw. do 33 mkw. Dostępne są także kawalerki z antresolą o łącznej powierzchni do 51 mkw. Przykładowo mieszkanie jednopokojowe wielkości 26 mkw. kosztuje 627 tys. zł. Termin ukończenia tej inwestycji to czwarty kwartał 2023 roku.W Warszawie natomiast wybudujemy projekt NOVÉLIA Bemowo. Kompaktowością wyróżniają się w nim mniejsze mieszkania dwupokojowe, których metraże zaczynają się od 35 mkw. Ceny mieszkań zaczynają się od 10 900 zł/ mkw., a średnia cena wynosi 13 400 zł/mkw. Najtańszy lokal o powierzchni 37 mkw., z ogródkiem, kosztuje 482,9 tys. zł. NOVÉLIA Bemowo będzie gotowa w pierwszym kwartale 2024 roku.W centrum Poznania wybudujemy kameralny projekt VILDA Unique. W budynku znajdzie się tylko 69 mieszkań, w tym 38 lokali typu studio, o powierzchni od 29 mkw. do 46 mkw. Ceny mieszkań zaczynają się od 10 400 zł/mkw. Przykładowo kawalerka o powierzchni 29 mkw. kosztuje 374,2 tys. zł. Termin zakończenia budowy inwestycji to trzeci kwartał 2023 roku.W wieżowcu Bliska Wola Tower w Warszawie zostały nam już ostatnie dwupokojowe mieszkania. Można je kupić w cenie od 13 tys. za mkw. Zakończenie budowy ma nastąpić jeszcze w tym roku. W inwestycji Osiedle Horizon w Gdańsku, której przedsprzedaż rozpoczęliśmy w styczniu tego roku powstanie 629 mieszkań, z czego 393 to lokale małe, jedno i dwupokojowe o powierzchniach od 26 do 37 mkw., które niezmiennie cieszą się największym zainteresowaniem klientów. Obecnie są dostępne mieszkania o metrażu od 35 m kw. Średnia cena za mkw. wynosi ok. 10 tys. zł. Inwestycja będzie gotowa za dwa lata.W Osiedlu Kościuszki w Chorzowie, w pierwszym etapie, który właśnie trafił do przedsprzedaży, w dwóch budynkach powstanie 110 mieszkań. W tym projekcie dostępne są lokale o metrażach od 28 mkw. w podwyższonym standardzie z balkonami i przynależącymi komórkami lokatorskimi. Kompaktowe mieszkanie o metrażu 31 mkw. kosztuje 8 100 zł za mkw., za mniejsze o powierzchni 27 mkw. trzeba zapłacić 8 700 zł za mkw. Zakończenie budowy nastąpi w pierwszym półroczu 2023 roku.Mieszkania o niewielkim metrażu cieszą się dużym zainteresowaniem od momentu uruchomienia sprzedaży danej inwestycji. Mniejsza powierzchnia skutkuje niższą ceną, za jaką można nabyć lokal, dzięki czemu są dostępne zarówno dla kupujących swoje pierwsze lokum, jak i dla inwestorów. W zależności od specyfiki osiedla ilość kompaktowych mieszkań jest różna, jednak na etapie projektowania zawsze staramy się uwzględnić ich odpowiednią liczbę do szacowanego zainteresowania w danej lokalizacji.Aktualnie mieszkania o powierzchni mniejszej niż 40 mkw. możemy znaleźć we Wrocławiu na osiedlach Lokum Porto, Lokum Verde oraz Lokum Vena, zaś w Krakowie na wszystkich naszych inwestycjach, tj. Lokum Vista, Lokum Siesta oraz Lokum Salsa. Ceny rozpoczynają się niewiele powyżej 300 tys. zł. Oczekiwanie na odbiór kluczy do wymarzonego lokum jest różne, w zależności od wybranego osiedla. W ofercie znajdziemy zarówno mieszkania gotowe lub gotowe w perspektywie 3 miesięcy, jak i takie, które będą przekazywane pod koniec przyszłego roku.Według naszych obserwacji lokale o małym metrażu nadal cieszą się największym powodzeniem, szczególnie w nowych inwestycjach, które są wprowadzane do oferty. Obecnie tego typu lokale o metrażu od 18 mkw. można kupić w naszej inwestycji Metro Park na warszawskich Bielanach, o powierzchni od 26 mkw. w projekcie Warszawski Świt III na Targówku oraz Nadwiślańska Kaskada na Białołęce o wielkości od 35 mkw. Wybierając najmniejsze powierzchnie klienci muszą z reguły dłużej czekać na odbiór kluczy, nawet do dwóch lat.W naszych inwestycjach obserwujemy niezmiennie rosnący popyt na większe mieszkania, przystosowanie pod rodziny, dlatego w naszych inwestycjach utrzymywany jest podział 40 proc. mieszkań trzy i czteropokojowych oraz 60 proc. mieszkań dwupokojowych. Średnie metraże na naszych osiedlach dla mieszkań dwupokojowych to 40 mkw., trzypokojowych - 57 mkw., a dla czteropokojowych 80 mkw., które umożliwiają rodzinom najlepsze zagospodarowanie przestrzeni lokali.Nadal obserwujemy na rynku trend kupowania małych apartamentów. W ofercie mamy aktualnie mieszkania o niewielkim metrażu w kilku inwestycjach. Dwa projekty realizowane na gdańskiej Wyspie Sobieszewskiej. To Villa Neptun, w której oferujemy apartamenty o powierzchni od 38 mkw. do 43 mkw. z terminem odbioru do 28. lutego 2022 roku oraz inwestycja Lazur Park z dostępnymi mieszkaniami o metrażu 27 mkw. i terminem odbioru do 31. stycznia 2022 roku.W gdańskim osiedlu Neo Jasień dysponujemy mieszkaniami o powierzchni od 35 mkw. do 61 mkw. w średniej cenie ok. 9,9 tys. zł/mkw. z planowanym odbiorem do 30. listopada 2022 roku. W drugim etapie Osiedla Pastelowego dostępne są jeszcze mieszkania o powierzchni od 34 mkw. do 62 mkw. w średniej cenie ok. 8,6 tys. zł/ mkw. brutto z przewidywanym terminem odbioru do 31 grudnia 2022 roku.W Osiedlu Kociewskim powstającym w Rokitkach koło Tczewa można kupić mieszkania o powierzchni od 28 mkw. do 55 mkw., których średnia cena wynosi ok. 6,6 tys. zł brutto /mkw. Odbiór mieszkań w tej inwestycji odbędzie się do 31 marca 2022 roku.W projekcie Trimare realizowanym w Sztutowie z apartamentami o metrażach od 28 mkw. do 49 mkw. średnia cena lokali wynosi 12,6 tys. zł/ mkw., a planowany termin odbioru wyznaczony został do 31.03.2023 roku.Aby być precyzyjnym, należy powiedzieć, że w naszym przypadku najszybciej sprzedającymi się mieszkaniami są te, które przy danej powierzchni mają najwięcej pokojów. A zatem trzypokojowe mieszkania o powierzchni ok. 60 mkw. czy dwupokojowe o metrażu poniżej 42 mkw. to takie lokale, o które dostajemy najwięcej zapytań ofertowych. Ma to swoje odzwierciedlenie w strukturze mieszkań. Zarówno w przypadku ST_ART Piątkowo, jak i FIQUS Marcelin lokale dwupokojowe mają największy udział w ofercie.W inwestycji ST_ART Piątkowo w 15-piętrowym wieżowcu dostępne są mieszkania o powierzchni 60 mkw. w cenie ok. 485 tys. zł., a w projekcie FIQUS Marcelin - dwupokojowe lokale o powierzchni 40 mkw. w cenie od 311 tys. zł. Do odbioru będą najszybciej mieszkania w ST_ART Piątkowo, gdzie przekazanie kluczy właścicielom jest planowane na przełom roku.W inwestycji Central House zlokalizowanej w biurowej części warszawskiego Mokotowa oferujemy lokale o powierzchni od 26 mkw. w cenie 13 tys.-14 tys. zł za mkw. Projekt, którego zakończenie planowane jest na koniec 2022 roku skierowany jest w dużej mierze do młodych osób, jak również do tych, które pragną zainwestować posiadany kapitał czy oszczędności w lokal na wynajem. Najmniejsze lokale o metrażu do 40 mkw. cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Z naszych obserwacji wynika, że lokale kompaktowe pozostają nadal niezwykle atrakcyjne w szczególności dla aktywnych singli i par, które w domu spędzają niewiele czasu, korzystają z usług, w tym gastronomicznych na mieście, a także młodych osób, które niedawno ukończyły studia lub którym pierwsze mieszkanie kupują rodzice. Dla wielu jest to pewnego rodzaju kompromis między niewielkimi zasobami finansowymi, jakie posiadają i koniecznością zaciągnięcia kredytu, a chęcią bycia na swoim. Mieszkania kompaktowe traktowane są również jako dobra inwestycja na przyszłość, na wynajem dla dzieci, gdy dorosną.Sporo lokali tego typu mamy do dyspozycji także w naszej łódzkiej inwestycji – Strefa Progress, w której znajdują się mieszkania o powierzchni od 20 mkw. w cenie około 8500 zł/mkw. Zakończenie budowy tego projektu planowane jest w drugiej połowie 2023 roku. Z naszego doświadczenia wynika, że realizacja inwestycji trwa obecnie średnio dwa lata, od rozpoczęcia budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i odbiór lokali przez kupujących.Analizując rynek nieruchomości w 2021 roku można zauważyć, że udział mieszkań w sprzedaży według metrażu jest w chwili obecnej mocno zróżnicowany. Jedni klienci nadal pytają o małe, kompaktowe lokale, inni z kolei preferują większe, bardziej komfortowe metraże. Oferujemy mieszkania w dwóch inwestycjach, w projekcie Zakątka Cybisa na warszawskim Ursynowie oraz Osiedlu Złota Oksza w Ursusie. Odbiory mieszkań w Zakątku planowane są na drugi kwartał 2022 roku. Nieruchomość została wyprzedana już w 90 proc., jednak klienci nadal mogą nabyć mniejsze lokale w atrakcyjnych cenach, zwłaszcza jeśli skorzystają z prowadzonych w danym miesiącu działań promocyjnych. Start budowy Osiedla Złota Oksza planowany jest w czwartym kwartale tego roku, a termin jej zakończenia szacujemy na ostatni kwartał 2023 roku. Pomimo dłuższego czasu oczekiwania na mieszkania cały projekt składający się z 280 lokali został już sprzedany w 26 proc. W ofercie tej inwestycji znajdują się liczne mieszkania o małym metrażu w atrakcyjnych cenach.Rynek mieszkaniowy się zmienia, ewoluują preferencje nabywców, niezależnie jednak od tego z punktu widzenia inwestorów mieszkania o małym metrażu są nadal bardzo rentownymi inwestycjami, a popyt na nie na rynku najmu utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach, w centrach miast oferta mieszkań jednopokojowych stanowi nieraz nawet połowę realizowanych lokali i wydaje się, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się istotnych zmian w tej kwestii.W Osiedlu Natura 2, które realizujemy w Wieliszewie największym popytem cieszą się mieszkania jedno i dwupokojowe w metrażach od 29 mkw. do 43 mkw. w cenie od 213 999 zł. Klucze do lokali na tej inwestycji będziemy wręczać w trzecim kwartale 2022 roku.