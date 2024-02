Mikrokawalerki nie znikną z rynku. Dlaczego?

Wiele osób chciałoby, żeby mikrokawalerki zupełnie zniknęły z rynku. Taki scenariusz jest jednak na razie mało realny. Wyjaśniamy dlaczego.

Od kwietnia 2024 r. zaczną obowiązywać zmiany w warunkach technicznych dla budynków, które ograniczą budowę nowych mikrokawalerek. Jednak całkowite wyeliminowanie takich lokali z rynku może być trudne. Pamiętajmy też o pozwoleniach uzyskanych na podstawie starszych przepisów.

Starsze mikrokawalerki dostępne na rynku często pochodzą z czasów PRL, II Rzeczypospolitej, a nawet zaborów. Obecne przepisy dotyczące minimalnego metrażu mieszkań nie obejmują takich lokali. Podobna zasada dotyczyła nieco starszych limitów metrażu wprowadzonych w 1994 r. oraz 2002 r.

Najmniejsze mieszkania nie znikną z rynku w najbliższym czasie - między innymi ze względu na konieczność konstytucyjnej ochrony prawa własności.

Tegoroczne przepisy nie będą do końca skuteczne?

Ograniczenia metrażowe lokali nie działają wstecz …

Rok 1974 przyniósł wprawdzie nowe, bardziej wygodne normatywy metrażowe ustalające minimalną powierzchnię kawalerki jako 25 mkw., ale ogłoszenia dotyczące lokali z kolejnych lat potwierdzają, że te wytyczne nie zawsze były przestrzegane - zwraca uwagę Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Małe metraże nie są jedynym problemem na rynku

Tak zwane mikrokawalerki wzbudzają już od kilku lat spore emocje. Jednak pod tym pojęciem mogą być rozumiane różne mieszkania. Czasem mikrokawalerkami są nazywane lokale o (de facto) mieszkalnej funkcji i powierzchni poniżej 25 metrów kwadratowych, które sprzedaje się jako lokale użytkowe w celu ominięcia limitu metrażowego dotyczącego nowych mieszkań (min. 25 mkw. powierzchni użytkowej). Warto jednak pamiętać, że w starszym budownictwie też dość często można znaleźć mieszkania liczące sobie poniżej 25 mkw. Mogą one być nadal sprzedawane i wynajmowane, ponieważ nie obejmują ich wprowadzone później limity minimalnej powierzchni. Jak widać, temat najmniejszych mieszkań jest złożony, więc warto do niego podejść bez niepotrzebnych emocji. Tym bardziej, że najmniejsze lokale mieszkalne o powierzchni do 25 mkw. nieprędko znikną z krajowego zasobu.W temacie mikrokawalerek, na pewno warto zwrócić uwagę, że od 1 kwietnia 2024 r. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące warunków technicznych budynków. Chodzi o nowelizację Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ten akt prawny w nowym brzmieniu będzie między innymi ustalał limit minimalnej powierzchni lokalu użytkowego w budynku jako 25 mkw.- wyjaśnia Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomosciSzybko.pl.Limit powierzchni użytkowej na poziomie 25 mkw. nie będzie dotyczył lokali użytkowych usytuowanych na pierwszej lub drugiej kondygnacji nadziemnej i posiadających bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku. Poza tym nowym ograniczeniem nie będą objęte budynki z pozwoleniem wydanym przed 1 kwietnia 2024 r. oraz budynki jednorodzinne z lokalem użytkowym i budynki zamieszkania zbiorowego.- twierdzi Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomosciSzybko.pl.Powyższe informacje potwierdzają, że ustawodawca po raz kolejny, zgodnie z zasadami logiki i poprawnej legislacji zastosował ograniczenia wielkości lokali tylko do nowych inwestycji. Takie samo rozwiązanie wybrano, gdy w 2002 r. było wydawane obecne rozporządzenie o warunkach technicznych budynków. Warto przypomnieć, że do stycznia 2018 r. był w tym akcie prawnym przepis regulujący minimalną wielkość pokoju (16 mkw.) oraz szerokości pomieszczeń. W efekcie nowe mieszkania tak czy inaczej musiały liczyć sobie przynajmniej 24 mkw. - 25 mkw. Podobnie skonstruowany minimalny limit metrażu znajdował się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.- zaznacza Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomosciSzybko.pl.Wyniki niedawnej analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego sugerują, że wiele mikrokawalerek to właśnie starsze lokale. Przykładem może być rekordowo wysoki udział takich mikrolokali w całej ofercie wynajmu mieszkań z Łodzi (zbadany niedawno przez PIE). Mówimy o mieście, gdzie deweloperzy zaczęli bardziej intensywnie działać dopiero od połowy minionej dekady. Rodzime mikrokawalerki znajdziemy na przykład w kamienicach, blokach z lat 60. oraz blokach wielkopłytowych.Wydaje się, że ze względu na konieczność uszanowania prawa własności, ewentualny zakaz wynajmu mikrolokali nie zostanie wprowadzony. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że aktualne warunki techniczne obejmują starsze lokale oraz budynki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, wymiaru schodów i oświetlenia awaryjnego - pod warunkiem, iż budynek jest użytkowany oraz występuje zagrożenie dla życia ludzi (zobacz: M. Bursztynowicz, M. Sługocka [w:] M. Bursztynowicz, M. Sługocka, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Komentarz, Warszawa 2022, § 330). Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to pamiętajmy, że mały metraż nie jest jedynym problemem widocznym na rynku najmu.- podsumowuje Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomosciSzybko.pl.