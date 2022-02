W których inwestycjach deweloperskich kupimy gotowe mieszkania?

W których projektach deweloperskich kupimy mieszkanie i od razu odbierzemy do niego klucze? Jakie lokale są jeszcze dostępne? Ile kosztują? Sondę opracował serwis nieruchomości dompress.pl

Angelika Kliś, członek zarządu Atal S.A.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Andrzej Oślizło, prezes zarządu Develia S.A.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Marcin Michalec, CEO Okam

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Karolina Bronszewska, członek zarządu, dyrektor Marketingu i Innowacji Ronson Development

Bartłomiej Mandryga, kierownik działu sprzedaży i marketingu PCG S.A.

Joanna Janowicz, dyrektor zarządzająca w firmie Constructa Plus

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Relacji z Klientem w Aria Development

Jarosław Kozak, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Ostatnich kilka mieszkań jest dostępnych w naszej flagowej inwestycji Sokolska 30 Towers w Katowicach, gdzie część wspólna uwzględnia m.in. siłownię, strefę wellness oraz klub malucha. W ofercie pozostają głównie mieszkania dwu, trzy i czteropokojowe w cenie od 8200 zł do 11 500 zł/mkw.Praktycznie w pełni sprzedane są również lokale w kompleksie Apartamenty Drewnowska 43 w Łodzi. Tam do zakupu są już tylko mieszkania czteropokojowe w cenie 7100 zł za mkw.W przypadku osiedla Nowe Miasto Jagodno we Wrocławiu w pierwszych dwóch etapach, których budowa zakończyła się dostępne są wyłącznie lokale trzypokojowe w cenie od około 7500 zł za mkw.Gotowe są również apartamenty inwestycyjne w naszych trójmiejskich kompleksach Śląska 12 oraz Modern Tower. Cena za metr kw. wynosi odpowiednio 10,8 tys. zł netto lub 9 tys. zł netto w przypadku wykończonych pod klucz z kuchnią.Aktualnie gotowe do odbioru lokale oferujemy w ramach dwóch inwestycji. 18 mieszkań mamy w Osiedlu Kociewskim, w którym ceny wynoszą od 245 tys. zł do 335,5 tys. zł. Jedno mieszkanie zostało też w inwestycji Lazur Park w cenie 478 950 zł.Obecnie nie mamy praktycznie gotowych mieszkań w sprzedaży. Wszystkie wyprzedają się już na etapie budowy. Na kluczowych rynkach, takich jak Warszawa, Wrocław czy Kraków, branża deweloperska utrzymuje obecnie najniższą ofertę od lat. Ze względu na niską liczbę wydawanych pozwoleń na budowę oraz problemy z dostępnością gruntów ten stan szybko się nie zmieni.Oferujemy aktualnie gotowe mieszkania w inwestycji Apartamenty Oszmiańska 20 na warszawskim Targówku, zaledwie 350 m od stacji metra Targówek Mieszkaniowy. Inwestycja w styczniu br. została oddana do użytkowania. W sprzedaży znajduje się ostatnie mieszkanie dwupokojowe oraz kilka mieszkań trzypokojowych. Ceny zaczynają się od 685 tys. zł. Inwestorów mogą zainteresować także gotowe lokale użytkowe w inwestycji Metro Park na Bielanach przy stacji metra Słodowiec. Lokale w metrażach 23 – 30 mkw. są w cenie od 269 tys. zł netto.Prawie wszystkie gotowe mieszkania w naszych inwestycjach są już sprzedane. Ostatnie siedem lokali zostało w inwestycji Hanza Tower w centrum Szczecina. Kawalerka o powierzchni 28 mkw., dwa mieszkania dwupokojowe o metrażu 47 mkw. i 55 mkw., dwa trzypokojowe o powierzchni 68 mkw. i 65 mkw. oraz dwa pięciopokojowe na 23 i 26 piętrze z pięknym widokiem na panoramę miasta i okolice o wielkości 149 mkw. i 209 mkw. Cena za metr kw. w tej inwestycji wynosi od 13 500 zł do 16 980 zł.Jedyny trzypokojowy lokal o powierzchni 50 mkw. jaki został w kameralnym pięciopiętrowym budynku Willa Wiślana na warszawskim Tarchominie można kupić natomiast w cenie 10 900 zł netto za mkw. Budynek znajduje się w cichej okolicy przy ulicy Mikołaja Trąby, gdzie mieszkańcy mogą cieszyć się przyrodą, mając pod bokiem las, Wisłę, parki, tereny rekreacyjno-sportowe i rezerwaty.Gotowe mieszkania sprzedajemy obecnie w inwestycji ST_ART Piątkowo na północy Poznania, w popularnej wśród poznaniaków dzielnicy. Mamy do zaoferowania 15 mieszkań w cenach od około 524 tys. zł. To trzy i czteropokojowe mieszkania o powierzchni od 59 mkw. do 92 mkw. Największe usytuowane jest na 12. piętrze w budynku. Przyszli mieszkańcy będą mogli cieszyć się znakomitym widokiem na panoramę zachodniej części Poznania oraz lasy wokół Jeziora Kierskiego.Klienci, którzy zdecydują się na zakup mogą skorzystać z opcji indywidualnego wykończenia pod klucz. Projekt zgodnie z preferencjami nabywców przygotuje znana pracownia YouNick Design, należąca do kapitałowej Grupy Nickel.W osiedlu INSPIRE w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, umiejscowionym w zielonej części miasta z rozbudowaną infrastrukturą rekreacyjno-sportową oferujemy ostatnie mieszkania z pierwszego etapu i rozpoczętego drugiego. W kompleksie dostępne są mieszkania w cenie między 10 tys. zł a 12 tys. zł/mkw.W naszej pierwszej powstającej w Łodzi inwestycji mieszkaniowej - Strefie PROGRESS, zlokalizowanej w ścisłym centrum, cena za mkw. wynosi średnio około 10 tys. zł.Z kolei w Warszawie ceny kilku pozostałych jeszcze mieszkań w etapie C BOHEMA - Strefa Praga sięgają około 13,5 tys. zł/mkw., natomiast w kompleksie Central House dostępne lokale można nabyć w przedziale 11- 15 tys. zł/mkw. Ta inwestycja ma zostać oddana do użytku pod koniec br. Stawiamy na wysoki standard wykończenia zarówno części wspólnych, jak i samych mieszkań, na ekologiczne rozwiązania czy dodatkowe przestrzenie, jak siłownie, czy kluby lokatorów.Mieszkania gotowe to mniej niż 1 proc. naszej oferty. Są to właściwie pojedyncze przypadki, a cena zależy od lokalizacji. W naszych projektach mieszkania są najczęściej kupowane na etapie projektowania lub budowy, zaraz po wprowadzeniu ich do sprzedaży.Przy obecnej dysproporcji między podażą, a popytem oraz bardzo wysokim współczynniku przedsprzedaży inwestycji trudno jest znaleźć w ofercie deweloperów gotowe mieszkania. Jeśli pozostają jakieś lokale po oddaniu inwestycji są to najczęściej mieszkania o większych metrażach, trzy i czteropokojowe. W gotowe mieszkania w naszej ofercie są dostępne w inwestycjach Wilanów Tulip na warszawskim Wilanowie, w projekcie Miasto moje, także w Warszawie oraz w inwestycjach we Wrocławiu i Nowych Warzymicach w Szczecinie.Najtańsze mieszkania kupić można obecnie w inwestycjach Nowe Warzymice, gdzie cena za mkw. wynosi 7 754 zł oraz w warszawskim projekcie Miasto Moje, gdzie zapłacimy 9 836 zł/mkw.Za kilka tygodni rozpoczynamy wydawanie kluczy do mieszkań w pierwszym etapie osiedla Victoria Apartments w Szczecinie, obecnie czekamy na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. W gotowych budynkach F i G pozostało kilkanaście mieszkań, w tym kilka już zarezerwowanych. Dla osób, które chcą wprowadzić się wiosną mamy trzy i czteropokojowe apartamenty o powierzchniach od 65 mkw. do 69 mkw. Każdy z nich ma komfortowy, narożny balkon o wielkości ponad 20 mkw. wykończony deską kompozytową, który będzie idealnym miejscem na chwile relaksu w otoczeniu zieleni i urokliwego jeziora Dąbie. Ponadto, na wszystkich balkonach znajdują się duże szafy do przechowywania sprzętu sportowego czy mebli tarasowych. Mieszkania mają salon z aneksem kuchennym, łazienkę, pokoje idealne na sypialnię, gabinet czy pokój dziecka, a w niektórych jest także garderoba. Ceny apartamentów zaczynają się od 8900 zł/mkw.Dysponujemy w tym momencie tylko jednym gotowym mieszkaniem na sprzedaż. Jest to apartament na 2. piętrze w kamienicy Matejki 51 w Poznaniu. Z tego przestronnego, 138 metrowego lokalu z balkonem rozciąga się widok na zabytkowy Park Wilsona.Wszystkie lokale, które mamy w ofercie są w budowie. Nie mamy gotowych lokali do sprzedaży.Aktualnie nie mamy w ofercie ani jednego lokalu gotowego, które nie znalazłoby już właściciela. Taka sytuacja w ostatnich dwóch latach jest standardem. Większość mieszkań znajduje nabywców na wczesnym etapie realizacji inwestycji, a ostatnie lokale sprzedajemy jeszcze przed zakończeniem budowy.Obecnie w osiedlu Łomianki pozostało w sprzedaży jedno mieszkanie wykończone pod klucz o metrażu ponad 100 mkw. Obecnie trwa sprzedaż i budowa 1 i 2 etapu nowego Osiedla Natura 2 w Wieliszewie. W pierwszym etapie prowadzimy prace wykończeniowe, w drugim zbliżamy się do ukończenia stanu surowego. Ceny zależą od metrażu, etapu i negocjowane są indywidualnie.Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowywania kolejnych inwestycji mieszkaniowych. W związku z tym trudno mówić już o cenach mieszkań, szczególnie, że koszty nie są stałe, a zmienne. Sytuacja związana z ciągłymi skokami cen materiałów budowlanych nie pozwala na 100 proc. przewidzieć, jak będzie finalnie kształtować się kwota za lokal mieszkalny na sprzedaż. W związku z tym jesteśmy na etapie analiz i obserwacji rynku. To umożliwi – za jakiś czas – mówienie o cenach mieszkań w naszych przyszłych inwestycjach.