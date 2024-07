Pojawiła się najnowsza odsłona Global House Price Index, w której Knight Frank analizuje 56 rynków mieszkaniowych na całym świecie. Opracowanie dowodzi, że wzrost cen mieszkań w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających marzec tego roku osiągnął 3,6%. Polska znajduje się w czołówce krajów, gdzie ceny skaczą najbardziej.

Przeczytaj także: Ceny mieszkań na świecie rosną. Warszawa w pierwszej dziesiątce

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z jakimi problemami mierzą się badane rynki nieruchomości?

Który z krajów przewodzi indeksowi Knight Frank?

Czym na tle innych państw wyróżniła się Polska?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andreas z Pixabay Polska liderką wzrostów cen mieszkań Polska jest jednym z sześciu z 56 analizowanych krajów (wraz z Turcją, Bułgarią, Kolumbią, Tajwanem i Grecją), gdzie wzrost cen osiągnął wartość dwucyfrową.

Ceny nieruchomości wzrosły w ciągu ostatniego roku na większości światowych rynków. Wiele z nich boryka się z brakiem nieruchomości oferowanych na sprzedaż, a także wolniejszej realizacji nowych budynków, co prowadzi do stosunkowo zdrowego popytu, który winduje ceny mieszkań do kolejnych szczytów. Jednak w dłuższej perspektywie tylko niższe koszty zadłużenia utrzymają wzrost cen - komentuje Liam Bailey, global head of research w Knight Frank.

Poszczególne rynki

Przyczyn tak wysokiego wzrostu upatrywać należy zarówno w wysokiej inflacji, jak i specyfiki lokalnego rynku, gdzie na popyt i co za tym idzie ceny, duży wpływ mają rządowe programy dopłat do kredytów hipotecznych oraz silny popyt na wynajem, generowany m.in. przez uchodźców z Ukrainy. Przy tak silnym rynku najmu, zakup mieszkań był dobrą formą ochrony kapitału przed inflacją. Co za tym idzie, pomimo rosnących kosztów kredytów oraz ich mniejszej dostępności, ceny mieszkań rosły odwzorowując silny niedobór podaży oraz mocny popyt – wyjaśnia Dorota Lachowska, head of research w Knight Frank Polska.

Przeczytaj także: Ceny nieruchomości mieszkaniowych na świecie rosną najwolniej od 2015 roku

W I kwartale 2024 roku globalne rynki mieszkaniowe zanotowały silniejszy wzrost, a roczny wynik osiągnął poziom 3,6%. Oznacza to znaczną poprawę w porównaniu z 2,2% wzrostem obserwowanym w II kwartale ubiegłego roku, kiedy rynki absorbowały wpływ gwałtownego wzrostu stóp procentowych na całym świecie, widocznego od początku 2022 roku.Chociaż ceny mieszkań rosną w rocznym tempie 3,6%, to wynik ten jest nadal poniżej średniego długoterminowego trendu z ostatnich 20 lat, wynoszącego 5,6%. Kwartalny wzrost, choć bardziej zmienny, wynosi 1,3% i jest porównywalny z ostatnimi dwoma kwartałami, nieznacznie poniżej długoterminowej średniej wynoszącej 1,4%.Biorąc pod uwagę badane przez Knight Frank rynki, 82% z nich odnotowało roczny wzrost cen w I kwartale bieżącego roku, co jest najlepszym wynikiem od IV kwartału 2022 roku. W ujęciu kwartalnym 67% rynków odnotowało wzrost cen - najsilniejszy od III kwartału 2022 roku.Przy wciąż wysokiej inflacji na wielu światowych rynkach, realny wzrost cen nieruchomości pozostaje ujemny. Uwzględniając inflację, ceny mieszkań spadły średnio o 0,4% w ciągu 12 miesięcy poprzedzających marzec tego roku. Realny roczny wzrost cen jest obecnie o 3,3% niższy od długoterminowej średniej wynoszącej 2,9%.Turcja po raz kolejny przewodzi indeksowi Knight Frank, a znacząca inflacja krajowa ma wpływ na rynek mieszkaniowy. Po osiągnięciu szczytowego poziomu 86% w październiku 2022 roku, wskaźnik CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, pot. inflacja) w Turcji spadł do najniższego poziomu 38% w czerwcu ubiegłego roku, ale od tego czasu ponownie wzrósł do 75%. Mimo wzrostu o ponad 50% w ciągu roku do marca 2024, w ujęciu realnym ceny mieszkań w Turcji spadły o 9,9% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.Polska jest jednym z sześciu z 56 analizowanych krajów (wraz z Turcją, Bułgarią, Kolumbią, Tajwanem i Grecją), gdzie wzrost cen osiągnął wartość dwucyfrową.Rynek australijski z 7,5% wzrostem w ciągu ostatnich 12 miesięcy, odnotował silny zwrot od zeszłego roku, kiedy to ceny były pod presją rosnących stóp procentowych. W ostatnich trzech miesiącach ceny spadły jednak o 1%.Stany Zjednoczone odnotowały silny wzrost na poziomie 6,5%, a ceny urosły o 1,9% w ciągu ostatniego kwartału, wspierane przez niski poziom zasobów, nawet jeśli koszty zadłużenia obciążają rynek.Wzrost o 1,6% w Wielkiej Brytanii w I kwartale oznacza dalsze jego spowolnienie, ponieważ wysokie koszty zadłużenia ograniczają dostępność cenową.Rynki europejskie obejmują osiem z 11 krajów odnotowujących spadki cen, przy czym Francja (-5,2%) i Niemcy (-3,9%) odczuwają skutki spowolnienia wzrostu gospodarczego i wysokiej inflacji w ostatnim czasie.Hongkong pozostaje w tyle za innymi kluczowymi światowymi rynkami, odnotowując spadek cen o 11,6% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wolniejsza gospodarka doprowadziła do przeszacowania rynku.