Fadesa Polnord buduje Innova Concept we Wrocławiu

Na wrocławskich Krzykach, w okolicach ulic Nyskiej i Pięknej, powstanie kolejna już inwestycja z portfolio Fadesa Polnord Polska. Innova Concept to niejako kontynuacja powstałych już Osiedli Innova, Moderno oraz Apartamentów Innova, która docelowo dostarczy na dolnośląski rynek 144 nowe lokale mieszkalne. Sześciopiętrowy budynek ma być gotowy w marcu 2021 roku.

W ramach inwestycji Innova Concept Fadesa Polnord Polska proponuje 144 komfortowe apartamenty o powierzchni od 30 mkw. do 105 mkw. oraz 4 zlokalizowane na parterze budynku lokale usługowe. Ceny mieszkań zawierają się w przedziale od 7797 zł/mkw. do 9197 zł/mkw. brutto. Prace budowlane ruszyły w marcu br. Planowany termin przekazania kluczy to marzec 2021. Za generalne wykonawstwo odpowiedzialna jest firma Haras Budownictwo.Innova Concept to sześciopiętrowy budynek z fasadą utrzymaną w ciepłej kolorystyce. Jego nowoczesny styl podkreślać ma klasyczna elegancja uzyskana poprzez wykorzystanie szklanych, metalowych i drewnianych elementów wykończenia. Jak zapewnia deweloper, wszystkie apartamenty w Innova Concept zaprojektowane zostały z dbałością o ich funkcjonalność. Cechą, która je wyróżnia są wysokie, panoramiczne okna oraz duże tarasy, które pozwalają na aranżację wygodnych miejsc do wypoczynku.O jakości inwestycji decydować ma nie tylko dogodna lokalizacja, ale także zastosowanie innowacyjnych rozwiązań architektonicznych, funkcjonalne rozplanowanie i staranne wykończenie części wspólnych w budynku oraz bezpośredni dostęp do terenów zielonych.Projekt architektoniczny budynku opracowany został przez pracownię Dorożyńscy Pracownia Architektury – DPA Iwona Dorożyńska. W obrębie inwestycji, na terenie wewnętrznego patio przewidziano plac przeznaczony do odpoczynku i zabawy dla dzieci. Od strony południowej plac rekreacyjny będzie graniczył bezpośrednio z terenem publicznej szkoły podstawowej, a od zachodniej i wschodniej będą go okalały skrzydła budynku.Na parterze i w garażu podziemnym na poziomie -1 znajdą się komórki lokatorskie. W hali garażowej, poza miejscami postojowymi dla samochodów, zaplanowane zostały również stanowiska dla jednośladów i stojaki na rowery. Parking dla samochodów przewidziany został również na zewnątrz budynku.Innova Concept położona jest tuż obok zrealizowanych wcześniej przez FPP zespołów mieszkaniowych: Osiedla Innova, Osiedla Moderno oraz Apartamentów Innova. Inwestycja jest świetnie skomunikowana ze ścisłym centrum Wrocławia. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, a wrocławski Dworzec Główny PKP oddalony jest o 2 km od osiedla.Poza zaletami związanymi z komunikacją, położenie Innovy Concept zapewnia także atrakcyjne rozwiązania infrastrukturalne. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się szkoła podstawowa i dwa przedszkola. Niedaleko jest też do Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. W bliskim otoczeniu inwestycji zlokalizowane są sklepy, galerie handlowe oraz liczne placówki usługowe. W dzielnicy znajduje się również wiele miejskich terenów parkowych i rekreacyjnych.Inwestycja Innova Concept finansowana jest przez Getin Noble Bank SA.