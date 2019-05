Rosną problemy z przekształceniem użytkowania wieczystego

Uwłaszczenie nieruchomości przysparza administracji publicznej nie lada problemów. Okazuje się bowiem, że mało przejrzysta regulacja rodzi w praktyce wiele niejasności i wątpliwości. W efekcie tego trudno jest o terminowe wydanie zaświadczeń.

Problematyczna ustawa przekształceniowa

Nowe przepisy, dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność weszły w życie z początkiem tego roku, czyli z dniem 1 stycznia 2019 r. Stało się to za sprawą ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na mocy tej regulacji praktycznie zniknęła instytucja użytkowania wieczystego w odniesieniu do gruntów mieszkaniowych. Chociaż przepisy wydawały się klarowne, a zasada przekształcania nie budziła szczególnych wątpliwości, okazało się jednak, że w praktyce pojawiło się wiele problemów. - mówi Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Wydawanie zaświadczeń

Dlaczego warto starać się o zaświadczenie?

Czy będą kolejne zmiany ustawy?

Okazało się zatem, że ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe tylko wydawała się całkiem klarowna. - stwierdza Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Nowe przepisy obarczyły administrację publiczną koniecznością wydawania zaświadczeń stanowiących potwierdzenie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Organy muszą uporać się z tym do końca roku, ale nowi właściciele mają również prawo wystąpić do nich ze stosownym wnioskiem w tej prawie. W takiej sytuacji termin wydania zaświadczenie to 4 miesiąca liczone od daty wpłynięcia pisma wnioskodawcy. W interesie właścicieli jest jak najszybsze uzyskanie zaświadczenia. Warto bowiem pamiętać, że to w nim ujęta jest tzw. opłata przekształceniowa, która zapłacona w pierwszym roku od przekształcenia pozwala ubiegać się o nawet 60-procentową bonifikatę.Jeżeli zatem sprawnie uda nam się wyegzekwować od organów administracji zaświadczenie, to wówczas zyskamy możliwość relatywnie taniego"wykupu" nieruchomości. Jest już jednak pewne, że wszystkich zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego nie da się wydać w zakładanym z góry terminie. Problemem nie jest jednak ich liczba, ale wątpliwości, co do stanu prawnego niektórych gruntów. W 70 procentach przypadków przeznaczenie mieszkaniowe gruntu jest bowiem wątpliwe. Na gruncie pojawiają się bowiem różne, nietypowe budynki i przybudówki, które nie mają charakteru mieszkaniowego. To blokuje całą procedurę. Czasem zatem do przekształcenia konieczne jest dokonanie podziału geodezyjnego. Ten proces trwa natomiast co najmniej kilka miesięcy. Problem przekształceniowy jest związany również z cudzoziemcami. By mogli oni stać się właścicielami gruntów, muszą bowiem uzyskać zgodę ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ta, dodatkowa procedura również trwa co najmniej kilka miesięcy, a to blokuje czynności, podejmowane przez organy administracji, związane z wydaniem zaświadczenia.W praktyce wynikło bowiem wiele problemów interpretacyjnych, które do tej pory nie zostały rozstrzygnięte. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiedziało już kolejną zmianę tej ustawy. Nie wiadomo jednak, czy kolejna modyfikacja przepisów rozwiąże istniejące problemy. Zarówno organy administracji, jak i sami właściciele nieruchomości liczą jednak, że zmiana ustawy wydłuży termin na wydawanie zaświadczeń oraz możliwość skorzystania z dostępnych, wysokich bonifikat.