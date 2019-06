Gotowe mieszkania od dewelopera. W czym można wybierać?

W których ukończonych inwestycjach są jeszcze w sprzedaży mieszkania? Jakie lokale są do nabycia? Czy oferowane są w promocyjnych cenach? Sondę prezentuje serwis nieruchomości dompress.pl.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom S.A.

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development odpowiedzialny za sprzedaż i marketing

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp S.A.

Justyna Ciesielka, specjalista ds. sprzedaży w Planetbud Development

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Marta Drozd - Piekarska, pełnomocnik zarządu Allcon Osiedla

Grzegorz Woźniak, prezes spółki Quelle Locum

Piotr Seretny, prezes zarządu Ancona Development

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Na Woli LC Corp Udział gotowych mieszkań w ofercie LC Corp nie przekracza 2 procent

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

W ofercie mamy obecnie ponad 180 mieszkań gotowych do odbioru o szerokim spektrum metraży, od niespełna 50 mkw. do 165 mkw. i dużym zróżnicowaniu cenowym w kilku naszych, wrocławskich inwestycjach. Klienci mogą wybierać m.in. spośród kompaktowych, dwupokojowych lokali oraz większych, trzy i czteropokojowych mieszkań na naszych osiedlach społecznych Olimpia Port, Róży Wiatrów, Forma i Księżno. Na nowych właścicieli czekają też komfortowe apartamenty w inwestycji River Point, usytuowanej nad samą Odrą w ścisłym centrum Wrocławia.Część z gotowych mieszkań można kupić w specjalnych, promocyjnych cenach, ponadto niektóre lokale w Olimpii Port i Księżnie wykończyliśmy pod klucz, co umożliwia wprowadzenie się do nich zaraz po odbiorze kluczy. Gotowe mieszkania oferujemy głównie w projektach, których budowa niedawno się zakończyła. Lokale te cieszą się dużym powodzeniem, dlatego nie są oferowane w promocyjnych cenach. W pierwszym kwartale br. oddaliśmy do użytku II etap naszego bestsellerowego osiedla Miasto Moje na warszawskiej Białołęce. W tej chwili zostały nam w tej inwestycji zaledwie 3 gotowe mieszkania trzy i czteropokojowe o powierzchni od 57 mkw. do 75 mkw. Ostatnie, gotowe apartamenty, głównie pięciopokojowe dostępne są także w Warszawie w prestiżowym osiedlu Nova Królikarnia. W naszym, hitowym, wrocławskim projekcie Vitalia mamy w sprzedaży ostatnie 4 lokale dwu i trzypokojowe o powierzchni od 56 mkw. do 110 mkw. w cenach od 5800 zł/mkw.W przypadku kilku ostatnich, gotowych mieszkań w niektórych naszych projektach przygotowaliśmy dla klientów oferty specjalne. W Tulcach pod Poznaniem na nowych mieszkańców czekają ostatnie gotowe trzy i czteropokojowe minidomy w osiedlu Chilli City w cenach od 267 tys. zł do 302 tys. zł. W osiedlu Młody Grunwald w Poznaniu dostępny jest także ostatni, pięciopokojowy lokal o powierzchni 120 mkw. w promocyjnej cenie 5600 zł/mkw. z bezpłatnym miejscem postojowym Mamy gotowe mieszkania dwu, trzy i czteropokojowe, usytuowane od 1 do 3 kondygnacji w inwestycji Zielona Dolina, położonej w ładnej, zielonej okolicy na warszawskiej Białołęce. Ostatnie lokale o powierzchni 69 mkw. są dostępne w cenie 5700 zł za mkw. Mniejsze mieszkania oferujemy w kwocie od 6150 zł/mkw. do 7000 zł/mkw. Na Bliskiej Woli gotowe do zamieszkania dwupokojowe lokum na 5 piętrze, o powierzchni nieco ponad 35 mkw. jest do kupienia w cenie 15 500 za mkw. Taką cenę uzasadnia wysoki standard mieszkania. To nowoczesne wnętrze, prawie 3 metrowej wysokości, z panoramicznymi oknami, z widokiem na centrum Warszawy. Bliska Wola jest naszym najchętniej wybieranym przez klientów osiedlem, najlepiej sprzedającym się od 2017 roku.Praktycznie nie mamy gotowych lokali. Ich udział nie przekracza 2 procent wśród mieszkań dostępnych w naszej ofercie.Nie posiadamy w sprzedaży gotowych mieszkań, gdyż wszystkie lokale z naszej oferty znajdują nabywców nawet kilka miesięcy przed zakończeniem budowy. W drugim etapie Osiedla Kwiatowego, które realizujemy w Zalasewie i zamierzamy przekazać na koniec bieżącego roku, mamy wszystkie lokale zarezerwowane. Trzeci etap tej inwestycji, który będzie gotowy w 2020 roku jest wyprzedany w połowie.Gotowe mieszkania mamy w sprzedaży jedynie w inwestycji Wolne Miasto w Gdańsku. Pod koniec ub. roku oddaliśmy do użytkowania IV etap tej inwestycji. W ofercie są jeszcze 4 wolne lokale, w tym ostatnie mieszkanie o powierzchni 40 mkw. i 3 lokale o metrażu 66-74 mkw. w cenach od 6600 zł/mkw. do 7400 zł/mkw.Ostatnie, gotowe mieszkania oferujemy w inwestycji Willa Ochota przy ulicy Mszczonowskiej w Warszawie. Pozostało w niej tylko 5 lokali dwu i trzypokojowych o metrażu od 33 mkw. do 56 mkw., dostępnych na różnych piętrach. Najtańsze mieszkanie dwupokojowe można kupić w promocyjnej cenie około 382 tys. zł brutto, a najdroższe kosztuje ponad 523 tys. zł brutto.Nie mamy aktualnie w ofercie gotowych mieszkań, co wiąże się z zakończeniem sprzedaży lokali we wszystkich inwestycjach będących w ostatniej fazie budowy. Najbardziej zaawansowanym projektem jest teraz pierwszy etap warszawskiej inwestycji Omulewska 26, której zakończenie przewidujemy na koniec 2019 roku.Mieszkania gotowe to zdecydowanie deficytowy produkt na trójmiejskim rynku nieruchomości. W sprzedaży mamy pojedyncze mieszkania gotowe w inwestycji Kamienice Malczewskiego o powierzchni 70-90 mkw. i projekcie Domy pod Koroną o metrażu 96-123 mkw. w Gdańsku, a także w inwestycji Nexo w Pucku o powierzchni 26-46 mkw., czy w Osiedlu Gdyńskim na Oksywiu wielkości 58-76 mkw. W większości inwestycji mieszkania dwu i trzypokojowe sprzedawane są na etapie rozpoczęcia prac budowlanych. Mieszkania większe cieszą się zaś popularnością, kiedy są już gotowe do obejrzenia. Niejednokrotnie to właśnie one sprzedawane są jako produkt gotowy.W I etapie inwestycji Park Leśny Bronowice mieszkania będą gotowe już w czerwcu br. Czteropokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze o powierzchni ponad 65 mkw. z balkonem o powierzchni prawie 7 mkw. oferujemy w tym projekcie w promocyjnej cenie 440 496 zł. Trzypokojowy lokal na pierwszym piętrze o metrażu 58 mkw. z balkonem o powierzchni 4,6 mkw. jest do nabycia w promocji za 395 560 zł.W ofercie mamy gotowe segmenty w zabudowie szeregowej o metrażu od 90 mkw. w cenie od 450 tys. zł brutto w inwestycji Cicha Łąka w podwarszawskim Piasecznie. W promocji oferujemy możliwość zakupu drewnianych schodów w cenie 10 800 zł na pierwsze piętro i na poddasze.Wszystkie nasze budynki wielorodzinne są wciąż w trakcie budowy. Dysponujemy jednak trzema ostatnimi, gotowymi segmentami o powierzchni 138 mkw., które dostępne są w trzecim etapie osiedla domów w zabudowie bliźniaczej Nowe Złotniki w Złotnikach koło Suchego Lasu pod Poznaniem. Cena segmentu wynosi 599 tys. zł. W ciągu najbliższych tygodni zakończona zostanie również budowa domów w I etapie poznańskiego, zamkniętego osiedla Morasko Park. Trzy ostatnie domy oferujemy w cenie od 787 tys. zł.Mamy kilka ostatnich gotowych apartamentów w zakończonej inwestycji Verano Residence w Juracie. Są to apartamenty dwu i trzypokojowe o metrażach od 37 mkw. do 55 mkw. w cenach od 912 tys. zł do 1,54 mln zł. Gotowe mieszkania mamy także w podwarszawskim Milanówku w osiedlu EcoMilan. Na wybrane lokale przygotowaliśmy promocyjną cenę od 4900 zł za mkw. Na terenie kompleksu powstały łącznie 4 nowoczesne budynki ze 188 mieszkaniami o powierzchni od 38 mkw. do 93 mkw. i rozkładzie pomieszczeń od 2 do 4 pokoi z ogrodami do 122 mkw. Ostatnie mieszkania są również dostępne w czwartym etapie inwestycji Nowe Rokitki w pobliżu Tczewa. W sierpniu br. przekażemy też do odbioru lokale w projekcie Młoda Morena Park II zlokalizowanym w gdańskim osiedlu Piecki-Migowo. W tej inwestycji dostępnych jest jeszcze kilkanaście apartamentów w kwocie około 8100 zł za mkw.Najwięcej naszych mieszkań sprzedaje się na etapie realizacji inwestycji, stąd na chwilę obecną w ofercie mamy zaledwie kilka gotowych lokali. Są to mieszkania inwestycji Białoprądnicka na północy Krakowa i lokale w I etapie inwestycji Krygowskiego na krakowskich Klinach. Część mieszkań objęta jest promocją.