Wynajem magazynu. Jak zoptymalizować okres trwania umowy?

Podejmując decyzję o wynajmie magazynu, każdy potencjalny najemca musi odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań. Szczególnie istotnym elementem, jaki dana firma powinna przeanalizować to optymalny czas trwania umowy najmu powierzchni magazynowej.

Kto wynajmuje powierzchnie na dłużej?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Robert Kneschke - Fotolia.com Magazyn Na jak długo można wynająć magazyn?

Modyfikacje kosztują

Krótka umowa wynajmu magazynu – rozpatrywana indywidualnie

Obecnie na rynku polskim przyjęło się, że standardowa długość umów dotyczących wynajmu magazynu to 3-5 lat. Coraz częściej jednak spotykamy się z sytuacją, że w przypadku nowych inwestycji deweloperzy, po analizie warunków komercyjnych, przyjmują strategię zakładającą minimum kontrakty 5-letnie. Jest to trend, który można zaobserwować u wszystkich „wielkich graczy” w branży nieruchomości magazynowych . Oczywiście strategia biznesowa właścicieli nieruchomości nie jest jedynym czynnikiem warunkującym długość okresu najmu. W całym procesie istotne znaczenie ma rodzaj prowadzonej przez potencjalnego najemcę działalności oraz skala adaptacji powierzchni, jaka wiąże się z tym najmem.Najemcy prowadzący działalność produkcyjną zazwyczaj decydują się na wynajem magazynu na okres dłuży niż 5 lat. Podyktowane to jest zarówno kosztem modyfikacji powierzchni, jakie narzuca prowadzona działalność, jak i inwestycją w maszyny. W takim przypadku koszty ewentualnej relokacji są bardzo wysokie, dlatego tego typu najemcy są otwarci na rozmowy o kontraktach długoletnich. Podobnie sytuacja kształtuję się w branży logistycznej, gdzie najemca kładzie duży nacisk na zwiększoną ilość bram i doków.Co do zasady, im więcej modyfikacji najemca zamierza wprowadzić na powierzchni, tym należy się spodziewać, że deweloperzy będą oczekiwać zobowiązania się dłuższym okresem wynajmu magazynu. Związane jest to z koniecznością amortyzacji kosztów realizacji takich zmian. Oczywiście każdy przypadek należy traktować indywidualnie, ponieważ stopień ingerencji w standard powierzchni może być bardzo różny. Przykładem mogę być coraz bardziej popularne inwestycje typu BTS, czyli powierzchnie „szyte na miarę”.BTS-y to obiekty realizowane pod konkretnego najemcę, zazwyczaj zawierające dużą ilość adaptacji powierzchni uzgadnianych już na etapie planowania bądź budowy obiektu. W przypadku tego typu projektów kontrakty podpisywane są na minimum 7-10 lat.Czy w takim razie na rynku nie ma miejsca dla klientów poszukujących powierzchni „na krótko”? Jak wiadomo od każdej zasady są odstępstwa i oczywiście zdarzają się transakcje, gdzie umowa najmu dotyczy okresu od roku do dwóch lat. Takie przypadki są rozpatrywane przez deweloperów indywidualnie i mają niewielki udział w strukturze popytu, stanowiąc zaledwie 5 proc. wszystkich transakcji najmu zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy, tj. od początku kwietnia 2018 do końca marca 2019 roku.Decyzja odnośnie czasu trwania wynajmu magazynu jest decyzją indywidualną każdej firmy i ciężko jednoznacznie wskazać na czynniki, które mają ją determinować. Zapewne nie bez znaczenia jest fakt, iż decydując się na kontrakty długoterminowe najemca może oczekiwać bardziej atrakcyjnych warunków komercyjnych niż w przypadku umowy na przykład 3-letniej.