Jak zmieniają się osiedla mieszkaniowe?

Ostatnie 10 lat zaowocowało całym szeregiem przemian i budownictwo wielorodzinne nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem. Jak na przestrzeni minionej dekady zmieniły się osiedla mieszkaniowe? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowsza sonda serwisu RynekPierwotny.pl.

Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

A co o zmianach na osiedlach mieszkaniowych sądzą przedstawiciele firm deweloperskich?



Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży Ronson Development

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży ROBYG w Warszawie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Parking Trendem ostatnich lat jest wprowadzanie do osiedli mieszkaniowych m.on. rozwiązań ekologicznych

Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA

Zbigniew Juroszek, prezes ATAL

Aleksandry Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska

Artur Pietraszewski, dyrektor sprzedaży i marketingu Polnord SA

Mariusz Delura, Lider Biura Sprzedaży osiedla Stella firmy Profbud

Krzysztof Foder, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Bouygues Immobilier

Wojciech Duda – wiceprezes zarządu Duda Holding

Adrian Potoczek, dyrektor sprzedaży i marketingu Wawel Service

Ewa Skibińska, marketing manager Nowa Papiernia, dyrektor marketingu RED Development

Grzegorz Woźniak, prezes spółki Quelle Locum

Ewa Foltańska-Dubiel, prezes Grupy Deweloperskiej Geo

Bartłomiej Rzepa, ze spółki realizującej inwestycję Osiedle Symbioza

Izabela Letka z zielonogórskiego biura sprzedaży EBF Development

Kinga Błaszkowiak, specjalista ds. sprzedaży i marketingu Greenbud Development

Krystian Cebulski, inwestor osiedla Enklawa Winogrady

Adam Urbański, Manager ds. Sprzedaży TDJ Estate

Jan Kaczmarek przedstawiciel firmy Kos-Dom

Tomasz Pietrzyński z More Place

Maciej Bartczak z firmy KM Building

Małgorzata Orlicz-Rabiega z biura sprzedaży ST Deweloper

Piotr Hryniewicz z firmy Inwestycje Hryniewicz.pl

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować, że budownictwie wielorodzinnym coraz częściej pojawiają się elementy sztuki czy rozwiązania ekologiczne. Nowych pomysłów jest jednak znacznie więcej, ponieważ deweloperzy dokładają starań, aby wychodzić naprzeciw rosnącym wymaganiom kupujących, tworząc osiedla mieszkaniowe, które jeszcze niedawno mogły uchodzić za prestiżowe, a dziś stanowią już właściwie standard. Jakie zmiany w projektowaniu osiedli mieszkaniowych przyniosła ostatnia dekada? Na jakie rozwiązania stawiają deweloperzy? Odpowiedzi na te pytania udziela Jarosław Jędrzyński z serwisu RynekPierwotny.pl oraz przedstawiciele firm deweloperskich. Mieszkaniowe inwestycje deweloperskie od lat ulegają ciągłej ewolucji w kierunku poprawy ich estetyki, standardu, jakości i funkcjonalności. Jest to w pełni naturalny trend spowodowany coraz większą konkurencją w branży deweloperskiej, rosnącymi oczekiwaniami klientów, wymogami przepisów i postępem technologicznym. Ostatnie dziesięciolecie wydaje się być okresem mocnego przyspieszenia tej tendencji.To co widać gołym okiem, to niebywały wręcz wzrost estetyki architektonicznej osiedli deweloperskich we wszystkich segmentach z popularnym na czele. Bardzo zyskuje na tym jakość zagospodarowania przestrzeni publicznej, co jest wartością nie do przecenienia.Z kolei coraz lepsza jakość materiałów budowlanych i wykończeniowych, innowacyjne technologie, a także postęp w projektowaniu osiedli mieszkaniowych znacznie podniosły w ostatnim dziesięcioleciu ich jakość wykonania, funkcjonalność i energooszczędność, wpisując się w niezbędny trend wdrażania rozwiązań ekologicznych . Nie bez znaczenia są też coraz bardziej wymyślne udogodnienia oferowane przez deweloperów z automatyką mieszkaniową na czele, proponowaną dziś już w każdym segmencie inwestycji.W ciągu dekady standard i komfort zamieszkiwania w osiedlach deweloperskich wzrósł więc w stopniu zupełnie nie do wyobrażenia. Zapewne też będzie ulegał dalszej poprawie i już dziś możemy próbować sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał za kolejne 10 lat.Ze względu na dużą konkurencję na rynku mieszkaniowym, deweloperzy zwracają uwagę na części wspólne osiedli i starają się jak najbardziej je uatrakcyjnić. W ostatnich latach na znaczeniu zyskały więc tereny zielone, a także różnego rodzaju rozwiązania sprzyjające rekreacji na terenie osiedla. W naszej ofercie flagowym przykładem udogodnień dla mieszkańców jest osiedle Miasto Moje na warszawskiej Białołęce, gdzie w ramach Pasażu Wisła powstają sklepy, punkty usługowe, a także strefy relaksu, kultury czy aktywności. Podobny koncept będziemy realizować w inwestycji Ursus Centralny. Nowe osiedla oferują także np. siłownie lub placówki edukacyjne, więc zdecydowanie lepiej wpisują się w potrzeby mieszkańców niż inwestycje sprzed 10 lat.Z pewnością w ciągu ostatniej dekady zmieniło się podejście do koncepcji architektonicznej. Bryły są znacznie lżejsze i w większym stopniu wykorzystują naturalne surowce jak kamień czy szkło. Jednocześnie – mając na względzie potrzeby mieszkańców – aranżowane jest więcej przestrzeni wspólnych – ROBYG na przykład projektuje ogólnodostępne parki na terenie swoich inwestycji, czy też klubiki dla dzieci, wózkownie i rowerownie, które w znacznym stopniu poprawiają komfort mieszkańców.Równolegle postępuje digitalizacja, o którą wprost coraz częściej pytają kupujący. Grupa ROBYG jest jednym z pionierów na rynku wdrożenia systemu Smart House we wszystkich lokalach – w standardzie – bez dodatkowych kosztów. System inteligentnego domu – który naszym zdaniem wkrótce będzie ogólno funkcjonującym standardem rynkowym – to nie tylko większa wygoda mieszkańców ale realne korzyści. Klienci mogą zdalnie regulować temperaturę w pomieszczeniach, czy uruchamiać dowolne urządzenie za pomocą regulacji przepływu prądu w gniazdku, co znacznie podnosi komfort życia. System inteligentnego domu to też realne oszczędności w rachunkach – sięgają one nawet 30% miesięcznych opłat. Dodatkowo technologia ta zwiększa bezpieczeństwo – instalowane są czujniki, np. drzwi wejściowych i balkonowych, które w przypadku otwarcia alarmują mieszkańców wysyłając automatyczne powiadomienie na ich smartfon lub tablet.Polskie osiedla mieszkaniowe na przestrzeni ostatniej dekady zmieniały się wraz z rozwojem technologii, zmianą preferencji nabywców, ewolucją trendów dotyczących projektowania, a także wytycznych zawartych w MPZP. Podążając za rosnącą liczbą samochodów przypadających na gospodarstwo domowe, deweloperzy zwiększyli liczbę projektowanych miejsc parkingowych, których liczba odpowiada co do zasady minimum liczbie lokali, a zazwyczaj jest kilkanaście procent większa. W przypadku metraży mieszkań nie uległy one znaczącej modyfikacji, ale zmieniły się ich układy. Idąc za oczekiwaniami rynku deweloperzy postawili na kompaktowość i funkcjonalność, pozwalające na maksymalne wykorzystanie posiadanej przestrzeni lokalu. Kolejne zmiany zdeterminował rozwój technologii, dzięki któremu nowoczesne inwestycje wyposażane są w szereg automatycznych rozwiązań zwiększających komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, jak monitoring części wspólnych, wideomofony czy systemy kontroli dostępu do osiedla. Na naszych najnowszych osiedlach wdrażamy autorski system infrastruktury i instalacji Home Management System, który integruje wspomniane funkcjonalności oraz rozwiązania smart home, pozwalające zdalnie sterować m.in. ogrzewaniem, wodą czy elektryką w mieszkaniu.Na przestrzeni ostatniej dekady byliśmy świadkami niezwykle dynamicznego rozwoju branży deweloperskiej – zastosowanie nowoczesnych materiałów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych dało deweloperom znacznie więcej możliwości. Nowe standardy w budownictwie przełożyły się na nowatorskie podejście do konstruowania osiedli mieszkaniowych – wpłynęły na ich funkcjonalność, energooszczędność czy też coraz częstsze wykorzystywanie rozwiązań ekologicznych. Wzrosła też skala budownictwa mieszkaniowego – buduje się chociażby więcej wysokich budynków przeznaczonych na funkcję mieszkaniowe. Trendem zyskującym na sile na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat jest także wzbogacanie inwestycji deweloperskich o kolejne udogodnienia. W oczekiwania nabywców wpisują się obecnie inwestycje mieszkaniowe oferujące nową jakość życia. Coraz bardziej liczy się standard inwestycji, wykończenie części wspólnych, ale także rozwiązania podnoszące poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Ponadto kurczący się zasób gruntów w centrach miast i innych atrakcyjnych lokalizacjach sprawia, że jedną ze wzrostowych tendencji na rynku nieruchomości jest modernizacja i rewitalizacja zabytkowych budynków, nadanie im funkcji mieszkaniowych oraz przystosowanie do nowoczesnych standardów.Współczesne osiedla mieszkaniowe mają charakter miastotwórczy. Są elementem dobrze zaplanowanych założeń urbanistycznych. Deweloperzy odeszli od budowy zamkniętych, nastawionych na anonimowość blokowisk. Dziś coraz więcej firm dostarcza na rynek otwarte, zielone inwestycje wpisujące się w potrzeby klientów. Oprócz przestrzeni mieszkalnych oferują miejsca odpoczynku i rekreacji w otoczeniu natury, jak również zachęcają do budowania więzi sąsiedzkich. Taki cel ma m.in. międzypokoleniowa przestrzeń wspólna, którą realizujemy w ramach II etapu Osiedla Mickiewicza. To mieszkańcy staną się gospodarzami tego miejsca i będą decydować o jego przeznaczeniu. Równie ważna jest dostępność nowoczesnych usług – w zasięgu osiedla kupujący chcą mieć rozwiązania poprawiające komfort życia. Mowa tu np. o coolomacie czy miejscach parkingowych wyposażonych w ładowarki do aut elektrycznych – te znajdują się na naszym osiedlu Holm House na Mokotowie.Zmiana charakteru osiedli mieszkaniowych na przestrzeni ostatnich lat to zmiana „od maszyny do mieszkania”, gdzie zaspokajana jest podstawowa potrzeba bezpieczeństwa i ewentualnie inwestycji do „miasta zrównoważonego” gdzie komponent mieszkaniowy współgra z funkcjami użytkowymi, społecznymi, kulturalnymi.W ostatnich latach wzrosła nie tylko skala projektów deweloperskich, ale też podejście deweloperów do zagospodarowania przestrzeni. Dziś nie wystarczy tylko obowiązkowa zieleń i plac zabaw dla dzieci. Nowoczesne osiedla mieszkaniowe powinny uwzględniać zarówno zmiany w dynamice stylu życia jak i aspekt wielopokoleniowości zarówno na poziomie rozwiązań architektonicznych, jak i programu funkcjonalnego. Widać to w realizowanym przez Polnord S.A. projekcie „Miasteczko Wilanów”. Jeszcze kilka lat temu największym problemem tego miejsca były np. codzienne zakupy. Dziś to nowoczesna, autonomiczna dzielnica z własną tkanką handlową, kawiarniami, przestrzeniami rekreacyjnymi, edukacją itd.Na przestrzeni ostatnich 10 lat niewątpliwie można zaobserwować szereg zmian na osiedlach mieszkaniowych. Najbardziej zauważalne to te związane z designem inwestycji. Obecnie deweloperzy zwracają większą uwagę na to, aby projekty były bardziej nowoczesne i dopracowane. Używają lepszej jakości materiałów oraz kładą duży nacisk na jakość przestrzeni wspólnych. Dzięki temu estetyka wielu współczesnych osiedli jest na bardzo wysokim poziomie.Zmieniły się również formy projektowania osiedli. Coraz częściej inwestorzy odchodzą od tych zamkniętych, na rzecz otwartych, w których istotną rolę odgrywają tereny zielone, często z wydzielonymi strefami rekreacyjnymi. Ewolucja dotknęła również mieszkań, które stają się bardziej przestronne. Wszystko to dzięki większym powierzchniom przeszkleń oraz wyższym lokalom.Na znaczeniu zyskały także lokale usługowe, często stanowiące nieodłączny element osiedli mieszkaniowych, zgodnie z popularną koncepcją budownictwa mixed use. W ten sposób mieszkańcy mogą korzystać z różnych usług w jednym miejscu, tym samym oszczędzając swój czas, na rzecz innych aktywności. Wszystko to sprawia, że dzisiejsze osiedla są coraz bardziej komfortowe i szyte na miarę aktualnych potrzeb klientów.Ostatnie 10 lat upłynęło na pewno pod znakiem podnoszenia funkcjonalności i komfortu inwestycji mieszkaniowych, m.in. z zastosowaniem cyfryzacji. Na osiedlach mieszkaniowych pojawiły się takie rozwiązania jak np. inteligentne systemy do sterowania światłem czy ogrzewaniem. Ponadto deweloperzy zaczęli przykładać dużą wagę do integracji i funkcjonowania lokalnej społeczności osiedla. Oznacza to, że na znaczeniu zyskały części wspólne inwestycji i często to one dzisiaj stanowią o większej lub mniejszej atrakcyjności inwestycji.Poza stałym ulepszaniem technologii i materiałów, w ciągu ostatniej dekady przede wszystkim zmieniło się postrzeganie osiedli. Klienci są coraz bardziej świadomi i szukają oferty dopasowanej w pełni do ich potrzeb. Świadomi klienci to większy nacisk na deweloperów, co jest korzystne dla obu stron – branża jest zmuszona stale podnosić jakość oferowanych mieszkań, stawiać na nowe, atrakcyjne rozwiązania. Budowane są osiedla dostosowane do zróżnicowanych klientów – m.in. od młodych szukających swojego pierwszego mieszkania – mniejszego, ale kompleksowego, inwestorów, po osoby starsze. Dla wszystkich ważne są udogodnienia w częściach wspólnych budynku, bliskość usług, sklepów, czy komunikacji. Warto wspomnieć, że w ciągu ostatnich 10 lat zmieniło się także podejście miasta.Kiedyś nie było możliwości budowania osiedli np. blisko rezerwatów, jednak zarówno władze, jak i deweloperzy wychodzą naprzeciw różnym grupom klientów, także tych ceniących sobie spacery blisko natury. Wszystko to sprawiło, że „osiedle mieszkaniowe” przestało kojarzyć się jednoznacznie z dużym miejscem pełnym nieciekawych bloków, a zaczęło odnosić się do wielu różnych typów zabudowy. Ludzie cenią sobie wygodę, dlatego decydują się często na osiedla domów wolnostojących od deweloperów. My także wyszliśmy naprzeciw takim klientom – oferujemy domy jednorodzinne blisko Rezerwatu Morasko w Poznaniu – na osiedlu zamkniętym Morasko Park.Na przestrzeni ostatnich lat klienci stali się bardziej świadomi. Odpowiadając na ich potrzeby przygotowujemy inwestycje spełniające wymagania przyszłych mieszkańców, co potwierdza sukces sprzedażowy Wawel Service. Nasi obecni klienci zwracają uwagę na takie aspekty jak lokalizacja - bliskość do najważniejszych punktów jak praca czy szkoła, design budynków, małą architekturę czy dodatkowe udogodnienia, jak choćby inteligentne rozwiązania automatyki mieszkaniowej.Coraz istotniejsze stają się relacje sąsiedzkie, dlatego dla klientów istotne jest zagospodarowanie i standard części wspólnych osiedla, które będą sprzyjać przyszłym interakcjom. Krakowianie nie chcą już mieszkać w zamkniętych, ogrodzonych osiedlach jak jeszcze kilka lat wstecz. Przyszli mieszkańcy zwracają uwagę także na otoczenie. Ważne są bliskość parków, zieleni i terenów rekreacyjnych, jak również bogata infrastruktura handlowo-usługowa.Idealnym przykładem nowoczesnego osiedla w naszej ofercie stanowi Piasta Park, sąsiadujący z Parkiem Mistrzejowickim. Wawel Service wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej przygotował konkurs EFEMERYDA, w ramach którego wybrano projekt ekologicznego pawilonu, stanowiącego sąsiedzką przestrzeń dla przyszłych mieszkańców osiedla. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany i planowo ulokowany na terenie osiedla. Będzie zawierał części rekreacyjne, stałą temperaturę powietrza, oczyszczacze.Przez ostatnią dekadę osiedla mieszkaniowe zmieniły się diametralnie. Stały się kompleksowe i wyposażone we wszelką niezbędną infrastrukturę. Nowoczesne inwestycje realizowane są etapowo, czego doskonałym przykładem są nasze projekty we Wrocławiu i w Poznaniu – Nowa Papiernia i Red Park. Dzisiejsze osiedla oferują znacznie większy wybór mieszkań. Zróżnicowane metraże i układy pokoi (od mieszkań typu studio po przestronne 4-pokojowe lokale) to dziś standard. Przez ostatnie lata pojawia się coraz więcej mieszkań dla inwestorów. To teraz bardzo ważna grupa nabywców. Z myślą o nich powstają całe osiedla np. mikroapartamentów.Nowoczesne osiedla to jednak coś więcej niż tylko mieszkania. To części wspólne, które sprzyjają integracji, takie jak nasze zielone patio w Nowej Papierni. Klienci potrzebują dodatkowych udogodnień takich jak wózkownie, rowerownie, ciche windy czy szybki Internet. Dynamiczny rozwój miast i napływ ludności pociągnął za sobą konieczność budowania podziemnych hal garażowych. Deweloperzy zaczynają zwracać uwagę na obniżanie kosztów utrzymania części wspólnych, stosując energooszczędne rozwiązania jak np. na osiedlu Alpha Park w Warszawie.Rynek nieruchomości w ciągu ostatnich 10 lat stał się bardziej wymagający. Zmiany widoczne są między innymi w architekturze mieszkań, standardem stają się balkony, duże tarasy, a także ogródki przy mieszkaniach na parterze. Inaczej również wyglądają projekty budynków, które powinny być zarówno atrakcyjne i oryginalne, jak i współgrać z charakterem otoczenia. Obserwujemy także zmianę w zagospodarowaniu terenu osiedla, z większą dbałością podchodzi się do wykończenia części wspólnych oraz miejsc do plenerowej rekreacji.Projektowanie osiedli mieszkaniowych nie uległo znaczącej zmianie na przestrzeni ostatnich 10 lat. Sposób zagospodarowania np. części wspólnych jest uzależniony od standardu sprzedawanej inwestycji. Generalizując, powstające obecnie osiedla, dysponują mniejszą liczbą ogólnodostępnych miejsc postojowych, coraz częściej nie są grodzone, nie praktykuje się projektowania większej ilości zieleni w częściach wspólnych. Gorszy jest również dojazd, jak i samo poruszanie się samochodem w obrębie inwestycji. Do pozytywnych zmian należy to, że coraz więcej osiedli dysponuje monitoringiem, fizyczną ochroną, posiada podziemne hale garażowe, a same budynki są atrakcyjniejsze pod względem architektonicznym.Nasilająca się w ostatnich konkurencja na rynku mieszkaniowym, wpłynęła na zmianę struktury oferty deweloperów. Na rynku dostępne są zróżnicowane cenowo inwestycje o różnorodnych metrażach, odpowiadające potrzebom konkretnych grup docelowych. Poza tym, deweloperzy kładą duży nacisk na jakość materiałów wykończeniowych, a także atrakcyjny wygląd inwestycji. Istotnym elementem są również udogodnienia na terenie inwestycji oraz zapewnienie mieszkańcom stref zieleni i terenów rekreacyjnych.Zmiany zachodzące w budowie osiedli mieszkaniowych na przestrzeni 10 lat są bardzo duże. Wynikają głównie z co raz większej świadomości kupujących, konkurencji deweloperów, zmian przepisów oraz technologii budowy. Dzisiejsze osiedla stają się często samowystarczalnymi małymi miastami. Aktualnie deweloperzy mają pro konsumenckie podejście do inwestycji już na etapie projektu. Dziś standardem stają się rozbudowane place zabaw, windy, ciekawe bryły architektoniczne, otwarte przestrzenie w mieszkaniach, które projektowane są na bryle kwadratu, tak aby jak największa ilość metrów kwadratowych przypadała na pokoje czy kuchnię a nie na przedpokój.Zmiany można zauważyć, obserwując infrastrukturę osiedli. Dziś standardy wyznaczają deweloperzy, którzy dbają o miejsca wspólne: place zabaw, oświetlenie, drogi wewnętrzne na osiedlu. W przypadku inwestycji na przedmieściach, coraz lepsza jest komunikacja z centrum – świadczy o tym chociażby rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, która łączy miejscowości w promieniu do 50 km od Poznania. Dostrzegamy też, że deweloperzy wybierają odpowiednie lokalizacje, aby mieszkańcy mieli dostęp do zaplecza handlowo-usługowego.Dominuje bardziej kompleksowe podejście. Oznacza to, że dużą wagę przywiązuje się do elementów z otoczenia osiedli, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na komfort mieszkania. Więcej miejsc parkingowych, plac zabaw, lepsze rozwiązania materiałowe wewnątrz budynku i jego częściach wspólnych, jak klatki schodowe – to widzimy na osiedlach, a coraz więcej klientów uznaje takie udogodnienia za standard. I słusznie.Zmiany są diametralne i przebiegają w kilku kierunkach. Jeśli chodzi o lokalizację osiedli mieszkaniowych, to można zauważyć powrót z przedmieść do centrów miast i dobrze skomunikowanych dzielnic (przykładem jest Pierwsza Dzielnica realizowana w Katowicach). Zapewniają one kompleksową infrastrukturę, która jest uzupełniana lokalami handlowo-usługowymi w ramach inwestycji. Z kolei struktura mieszkań oferowanych na nowych osiedlach nie ulega znaczącym przeobrażeniom, jednak istotne zmiany dotyczą ich metrażu. Pojawia się zdecydowanie więcej lokali kompaktowych. Do najpopularniejszych obecnie należą 3-pokojowe o powierzchni 50-60 mkw., a jeszcze niedawno obserwowaliśmy boom na lokale 2-pokojowe o powierzchni ok. 30-40 mkw. Zmienia się również podejście do zagospodarowania budynków i ich otoczenia. Deweloperzy większą uwagę zwracają na zieleń, strefy sportu i rekreacji, odległości pomiędzy blokami zapewniające lepszą wentylację i nasłonecznienie przestrzeni. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie te zmiany mają źródło w zmieniających się preferencjach nabywców.Zmiany w realizacji osiedli zauważalne są z roku na rok. Dziś deweloperzy dbają nie tylko o jakość budowanych domów, ale także o spójny i estetyczny wygląd całego osiedla. W naszym przypadku jest to więc przygotowanie podjazdów i podejść z kostki brukowej, estetyczne obudowy śmietnikowe, tarasy i podesty ogrodowe z kostki brukowej, kompletne ogrodzenie. Dbamy o każdy detal, zależy nam na tym, by osiedle, które oddajemy w ręce nowych mieszkańców wyglądało elegancko.W ostatniej dekadzie z pewnością wiele się zmieniło. Zmienił się rynek, a wraz z nim warunki formalno-prawne i potrzeby nabywców. W ostatnich latach zauważyliśmy rosnące potrzeby na większe powierzchnie mieszkalne, a także trend migracji z miasta na jego obrzeża lub za miasto zwłaszcza w obrębie powiatu poznańskiego. Chcąc wpasować się w potrzeby klientów oraz szanse i możliwości rynkowe, skupiamy się na realizacji osiedli z domami w zabudowie bliźniaczej oraz ogrodami. To już kolejna tego typu nasza inwestycja - Osiedle Przy Jeziorach, które zlokalizowane jest w północno-zachodniej części Poznania, gdzie panuje niska zabudowa oraz otoczenie terenów zielonych i rekreacyjnych, w oddaleniu od centrum, a jednocześnie z dobrymi połączeniami komunikacyjnymi.Na przestrzeni ostatnich 10 lat można zaobserwować większą różnorodność w budownictwie mieszkaniowym, ze względu na zróżnicowanie się potrzeb nabywców. Zauważyliśmy także większe zapotrzebowanie na duże mieszkania w budynkach wielorodzinnych np. takie powyżej 80 mkw. Dlatego, w odpowiedzi na takie potrzeby, realizujemy już drugi budynek Zalasewo Park k. Swarzędza, w którym oprócz mieszkań z balkonami i ogródkami, znajdują się także przestronne apartamenty z antresolą, o metrażach nawet do 131 mkw. Tego typu większe mieszkania w pierwszym budynku Zalasewo Park, z łatwością znalazły swoich nabywców.W ciągu ostatniej dekady rynek mieszkaniowy dojrzał. Zmieniają się budynki, ale też jakość części wspólnych. Kiedyś ulica dojazdowa czy chodnik prowadzący do domu to było wszystko, co oddawał do użytku deweloper. Dziś zadbana zieleń, ławki, oświetlenie alejek, place zabaw cechują współczesne osiedla. Nas osobiście cieszy, że coraz rzadziej osiedla są grodzone. Ten trend był silny, szczególnie na osiedlach pozycjonujących się na ekskluzywne, ale i tam widzimy coraz mniej szlabanów i bram.Zmiany w realizacji projektów mieszkaniowych na przestrzeni minionej dekady są duże. Wynikają one głównie z rosnącej świadomości kupujących, coraz większej konkurencji na rynku oraz zmian prawnych, przepisów budowlanych i technologii. Inwestorzy dostosowują swoje inwestycje do potrzeb rynku, budują głównie mieszkania, na które jest zapotrzebowanie, a więc kawalerki (głównie dla osób kupujących lokale z myślą o najmie) oraz mieszkania dwu-, trzypokojowe. Dziś duże znaczenie ma dogodna lokalizacja, dobra komunikacja z centrum miasta oraz zaplecze usługowo-handlowe.