Gospodarstwa domowe żyją w ciasnocie

Polscy najemcy żyją w wybitnie przeludnionych mieszkaniach Niemal co trzeci najemca mieszka w Polsce w przeludnionym lokalu – wynika z najświeższych statystyk Eurostatu. Rodzimy wynik jest ponad trzykrotnie gorszy niż unijna średnia. Niewielkim pocieszeniem jest fakt, że na starym kontynencie w 6 krajach sytuacja jest jeszcze gorsza.

Każda kawalerka jest przeludniona

jednego pokoju (sypialni) dla pary tworzącej gospodarstwo domowe, jednego pokoju (sypialni) dla każdej samotnej osoby pełnoletniej, jednego pokoju (sypialni) dla dwójki dzieci o tej samej płci w wieku od 12 do 17 lat, jednego pokoju (sypialni) dla osoby w wielu od 12 do 17 lat, jeśli nie została uwzględniona w powyższych punktach, jednego pokoju (sypialni) dla dwójki dzieci poniżej 12. roku życia.

Polska dopiero na 7 miejscu

Najlepiej na Cyprze i w Wielkiej Brytanii

O tym, że w Polsce mieszkania na wynajem mają niski standard mówi się dość często. I choć wejście na ten rynek bardziej wyspecjalizowanych inwestorów pozwala systematycznie ten stan poprawiać, to wciąż mamy spore zaległości do nadrobienia. Potwierdzają to dane europejskiego urzędu statystycznego. Wynika z nich, że w 2018 roku „nad Wisłą” prawie 65% najemców zajmowało lokale przeludnione według europejskich standardów. Dla porównania w całej UE poziom przeludnienia wynajmowanych mieszkań jest kilka razy niższy. W 2017 roku problem ten dotyczył 19,4% mieszkań.W tym miejscu niezbędne jest więc, aby odpowiedzieć na pytanie co właściwie Eurostat rozumie pod pojęciem mieszkania przeludnionego. Zgodnie ze standardami europejskimi, za nieruchomość przeludnioną uznaje się taką, w której nie ma minimum jednego pokoju dla gospodarstwa domowego (w domyśle salonu) plus:Jeden pokój to de facto baza, do której dodawane są pokoje, jeśli gospodarstwo domowe spełnia wymagania z kolejnych punktów. Dlatego więc singiel prowadzący jednoosobowe gospodarstwo domowe, zgodnie ze standardami europejskimi, musi mieć do dyspozycji minimum dwa pokoje. Każda zamieszkana kawalerka jest więc przy tych założeniach nieruchomością przeludnioną. Z punktu widzenia rodzimej mieszkaniówki powyższe wymagania są więc ideałem, do którego dojście może trwać jeszcze wiele lat chociażby ze względu na to, że w Polsce brakuje wciąż ponad 2 milionów mieszkań.Nikłym pocieszeniem jest fakt, że na starym kontynencie możemy też znaleźć kraje, gdzie problem jest jeszcze bardziej palący niż w Polsce. Rekordzistą jest tu Serbia. Najemcy w tym kraju w ponad 80% przypadków mieszkają w za małych mieszkaniach. Wynik przekraczający 70% Eurostat zaraportował też w przypadku Bułgarii i Chorwacji. Gorzej niż „nad Wisłą” jest też w Rumunii, Macedonii i na Łotwie.Na drugim biegunie znajdziemy kraje bogatsze. Szczególnie dotyczy to ponadto tych państw w przypadku których trzonem budownictwa mieszkaniowego są domy jednorodzinne. Chodzi o Cypr, Wielką Brytanię i Irlandię. Tam problem przeludnienia wynajmowanych nieruchomości dotyczy tylko kilku procent obywateli.