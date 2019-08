Wynajem mieszkania VIII 2019

Stawki wynajmu podążają za wzrostem cen mieszkań, a sierpień to właściwie ostatni dzwonek, aby spokojnie poszukać taniego lokum. Od września na rynku najmu zacznie się najbardziej gorący okres, co oznacza, że czynsze mogą piąć się w górę. Z danych opublikowanych przez Expandera i Rentier.io wynika, że ich wysokość już teraz gwarantuje właścicielom rentowność na poziomie 7,3% brutto rocznie. Okazuje się również, że we wszystkich miastach poddanych analizie koszty wynajmu przewyższają ratę kredytu zaciąganego za zakup podobnego mieszkania.

Na rynku najmu wkrótce rozpocznie się gorący okres

– Sytuacja zwykle drastycznie zmienia się we wrześniu i październiku. To już tzw. wysoki sezon. W tym okresie jest największa konkurencja wśród osób szukających mieszkań. Z punku widzenia właściciela jest to więc dobry moment na wystawienie lokalu i sprawdzenie czy podwyżka ceny zda egzamin. Z tego względu najbliższe miesiące mogą przynieść wzrost kosztów najmu. – mówi

Anton Bubiel z Rentier.io.

Kliknij, aby powiekszyć fot. goodluz - Fotolia.com Wynajem mieszkania Stawki wynajmu podążają za wzrostem cen mieszkań, a sierpień to właściwie ostatni dzwonek, aby spokojnie poszukać taniego lokum.

Najem wiąż droższy niż rata kredytu

– We wszystkich analizowanych przez nas miastach koszt najmu jest wyższy niż rata kredytu zaciąganego na zakup podobnego lokalu. Skrajnym przypadkiem jest Sosnowiec, gdzie cena płacona za najem jest aż o 83% wyższa niż rata kredytu. Duża różnica (około 50%) występuje też w Katowicach, Łodzi i Częstochowie. Dlaczego ludzie najmują mieszkania w takich miastach? Pierwszy problem polega na tym, że aby otrzymać kredyt na mieszkanie trzeba posiadać przynajmniej 10% wkładu własnego, czyli zwykle kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności. Potrzebna jest też zdolność kredytowa. Kredyt jest też zobowiązaniem na wiele lat. Oczywiście można go spłacić przed terminem np. poprzez sprzedaż mieszkania, ale to dużo większy kłopot niż wypowiedzenie umowy najmu. Jeśli więc ktoś nie chce się wiązać z danym mieszkaniem na dłużej, to najem może być dla niego lepszym rozwiązaniem. – mówi Jarosław Sadowski z Expandera.



Jak to policzyliśmy

Lipiec i sierpień to dość dogodny okres dla poszukujących mieszkania na wynajem - w tym czasie zwalniają się bowiem lokale zajmowane w czasie roku akademickiego przez studentów, a popyt na rynku nie jest jeszcze duży.Dane napływające z rynku najmu wskazują, rentowność wynajmu mieszkania nadal utrzymuje atrakcyjny poziom. Liderem pod tym względem niezmiennie pozostają Sosnowiec (9,9% brutto w skali roku) i Częstochowa (8,8% brutto), ale powodów do narzekań nie powinni mieć również właściciele wynajmowanych nieruchomości w Łodzi (8,2%), Katowicach (7,7%) i Szczecinie (7,4%). Przy obecnym poziomie relacji cen najmu do cen sprzedaży, jeśli właścicielowi uda się sprawić, że mieszkanie będzie najmowane przez pełne 12 miesięcy w roku, to wciąż może to być dochodowy interes. Stopa zwrotu brutto (bez uwzględnienia dodatkowych kosztów) w analizowanych przez nas miastach wynosi średnio 7,3% rocznie.To co jest korzystne dla właściciela mieszkania oczywiście zupełnie inaczej wygląda w oczach najemcy.