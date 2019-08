Jak zmienia się budownictwo ekologiczne w Polsce?

Działające na rodzimym rynku firmy deweloperskie przywiązują coraz to większą wagę do stosowania innowacyjnych rozwiązań ekologicznych. Chodzi tu zarówno o energooszczędność, ale również o takie rozwiązania jak np. zielone tarasy czy zbiorniki na deszczówkę. Jak to wygląda u poszczególnych deweloperów? Które z działających na rodzimym rynku firm deweloperskich podejmują aktywność proekologiczną? Tej kwestii dotyczyła najnowsza sonda zrealizowana przez serwis RynekPierwotny.pl.

Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży ROBYG w Warszawie

Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA

Zbigniew Juroszek, prezes ATAL

Artur Łeszczyński, koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w spółce mieszkaniowej Skanska

Artur Pietraszewski, dyrektor sprzedaży i marketingu Polnord SA

Krzysztof Foder, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Bouygues Immobilier

fot. mat. prasowe Panele fotowoltaiczne Na przestrzeni ostatnich 10 lat budownictwo ekologiczne w Polsce rozwijało się dość intensywnie

Wojciech Duda, wiceprezes zarządu Duda Holding

Adrian Potoczek, dyrektor sprzedaży i marketingu Wawel Service

Ewa Skibińska, marketing manager Nowa Papiernia, dyrektor marketingu RED Development

Grzegorz Woźniak, prezes spółki Quelle Locum

Ewa Foltańska-Dubiel, prezes Grupy Deweloperskiej Geo

Bartłomiej Rzepa, ze spółki realizującej inwestycję Osiedle Symbioza

Izabela Letka z zielonogórskiego biura sprzedaży EBF Development

Kinga Błaszkowiak, specjalista ds. sprzedaży i marketingu Greenbud Development

Krystian Cebulski, inwestor osiedla Enklawa Winogrady

Adam Urbański, Manager ds. Sprzedaży TDJ Estate

Jan Kaczmarek przedstawiciel firmy Kos-Dom

Tomasz Pietrzyński z More Place

Maciej Bartczak z firmy KM Building

Małgorzata Orlicz-Rabiega z biura sprzedaży ST Deweloper

Popularność budownictwa ekologicznego w Polsce rośnie,, czego świadectwem może być chociażby uruchamianie przez krajowych deweloperów coraz to większej liczby zielonych inwestycji, w których zastosowanie znajduje cały szereg technologii proekologicznych. Kolejnym dowodem boomu na budownictwo ekologiczne są również liczne certyfikaty, jak np. BREEAM, HQE czy Carbon Neutral Company, a także powiększająca się rzesza inwestorów należących do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.Jakie zdanie o wzrastającej popularności zrównoważonego budownictwa w Polsce mają sami deweloperzy? Zachęcamy do lektury dalszej części artykułu.Upływ dziesięciu lat na pewno sporo zmienił w kontekście budownictwa ekologicznego. Trudno ukryć, że w tym względzie spore znaczenie miały wymogi Unii Europejskiej. Musieli się do nich dostosować zarówno deweloperzy, jak i prywatni inwestorzy budujący domy jednorodzinne . W ramach przykładu warto dodać, że pomiędzy 2009 r. oraz 2019 r. maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikalności cieplnej ścian zewnętrznych zmniejszył się o niemal jedną czwartą. To nie koniec zmian, ponieważ od 2021 roku będą obowiązywać jeszcze bardziej restrykcyjne wymogi dotyczące energochłonności nowych budynków. Zaostrzenie tych norm związanych ze zużyciem ciepła podobnie jak wcześniej będzie skutkowało wzrostem kosztów budowy mieszkań przez deweloperów. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że takie dodatkowe koszty wpływające na wyższą cenę zakupu nowych lokali i domów, zwrócą się stopniowo poprzez niższe rachunki za ogrzewanie.Klienci poszukują nie tylko komfortu i oszczędności, ale także przyjaznych zdrowiu i środowisku rozwiązań – pod tym względem zauważamy ogromny postęp w dostępnych i wykorzystywanych technologiach. W Grupie ROBYG wyposażamy inwestycje m.in. w panele fotowoltaiczne i oświetlenie LED , dzięki czemu znacząco obniżane są koszty eksploatacyjne części wspólnych oraz zmniejsza się wykorzystanie zasobów naturalnych – dzięki energooszczędności i energii odnawialnej – co jest korzystne dla środowiska.Jesteśmy przekonani, że trendy te będą się umacniać na rynku i w kolejnych latach czeka nas jeszcze większa digitalizacja oraz zwrot w stronę ekologicznych rozwiązań także w zakresie stosowanych do budowy inwestycji surowców i chemii budowlanej. Będzie to z ogromną korzyścią dla środowiska naturalnego oraz dobrostanu mieszkańców.Rozwiązania z zakresu budownictwa ekologicznego w Polsce do niedawna stosowane były głównie w obiektach komercyjnych – biurowcach, halach magazynowych czy budynkach użyteczności publicznej. Dopiero od kilku lat budownictwo mieszkaniowe również zaczęło sięgać po technologie przyjazne środowisku. Coraz więcej inwestorów decyduje się na certyfikację budynków mieszkalnych w jednym z dwóch najczęściej stosowanych systemów – BREEAM lub LEED. Oceniają one m.in. wpływ inwestycji na otoczenie oraz energooszczędność budynków. Murapol już dwa lata temu, jako jeden z pierwszych deweloperów mieszkaniowych w kraju, a pierwszy polski, uzyskał certyfikat BREEAM dla projektu inwestycji Murapol Parki Warszawy. Oprócz powyższego w naszych inwestycjach stosujemy różnorodne rozwiązania mające na celu dbałość o środowisko, takie jak zielone tarasy na górnych kondygnacjach i dachu budynku gdańskiej inwestycji Murapol Nowa Morena, stacje do ładowania samochodów elektrycznych w katowickim projekcie Murapol Apartamenty Trzy Stawy czy Home Management System umożliwiający kontrolę zużycia mediów.Wykorzystywanie ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań to silny trend we współczesnym budownictwie mieszkaniowym. W ostatniej dekadzie rosło znaczenie zrównoważonego budownictwa i optymalizacji, dzięki czemu zwiększa się efektywność energetyczną budynków, podnosi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców osiedli. Z jednej strony jest to wyraz świadomego projektowania i realizowania kompleksów mieszkaniowych z poszanowaniem środowiska. Z drugiej strony chodzi również o wyposażenie inwestycji w rozwiązania, które będą ułatwiały przyszłym mieszkańcom proekologiczne zachowania. Przykładem takiego udogodnienia w inwestycjach ATAL są, chociażby umieszczane w wybranych inwestycjach przy miejscach parkingowych stacje do ładowania samochodów elektrycznych.Branża mieszkaniowa nabiera coraz większej świadomości, a deweloperzy przede wszystkim optymalizują projekty w zakresie zużycia energii. Wynika to z jednej strony z rosnących wymagań technicznych – krajowych i unijnych – dot. szczelności cieplnej budynków oraz minimalizacji zapotrzebowania na energię pierwotną, co przekłada się na mniejsze długookresowe emisje gazów cieplarnianych. Z drugiej, determinowane jest przez konsumentów, którzy zdają sobie sprawę z wpływu procesu budowlanego, i samej inwestycji w całym cyklu jej życia, na środowisko. Chcą także żyć w otoczeniu zieleni. W efekcie na znaczeniu zyskuje certyfikacja środowiskowa budynków wielorodzinnych. W Skanska jesteśmy pionierami tego rozwiązania. Nasze inwestycje – Osiedle Mickiewicza i Jaśminowy Mokotów jako jedyne w Polsce mają certyfikat BREEAM na poziomie final. Ponadto nasze projekty wyposażone są w efektywne energetycznie technologie budynkowe, m.in. systemy automatyki mieszkaniowej, windy z odzyskiem energii, czy też oświetlenie LED z czujnikami ruchu.Budownictwo ekologiczne to bardzo nośne hasło marketingowe. Rzeczywistość w sektorze mieszkaniowym kształtuje jednak nie tylko komunikacja, ale też rachunek kosztów, przepisy prawa i faktyczne potrzeby klientów. Niewątpliwie mamy zmianę w postawach nabywców, którzy w ekologicznych rozwiązaniach widzą nie tylko doraźne oszczędności, ale też odpowiedź na zmianę stylu życia i myślenie w kategoriach troski o dobro przyszłych pokoleń. Jednak również zmieniające się warunki techniczne i rosnące wymogi, jakie spełniać mają budynki mieszkalne w zakresie energooszczędności, bilansowania zieleni czy gospodarowania wodami opadowymi bezpośrednio przesądzają o wprowadzaniu określonych rozwiązań. Przykładowo, Polnord wdraża w nowych inwestycjach strategię realizacji „eko-premium”. Jej częścią jest np. promowanie użytkowych, zielonych dachów. Z jednej strony ograniczamy zrzut wody, z drugiej zaś tworzymy atrakcyjną, dodatkową przestrzeń dla mieszkańców. Mamy nadzieję, że już wkrótce ogrody miejskie na dachach realizowanych przez nas budynków staną się naszą wizytówką.Mamy przyjemność pochwalić się pierwszą na polskim rynku i w naszym polskim portfolio inwestycją Camelia przy ul. Potrzebnej 52 w Warszawie, która jako pierwsza w Polsce została pre-certyfikowana w ramach BiodiverCity®. Jest to pierwszy międzynarodowy certyfikat podkreślający bioróżnorodność biologiczną w nowopowstałych budynkach oraz ich otoczeniu. Ma on docenić projekty, które uwzględniając bioróżnorodność biologiczną, biorą pod uwagę samopoczucie mieszkańców, na które dane rozwiązania wpływają. Odpowiada od na pytanie rynku deweloperskiego jak mierzyć bioróżnorodność.Coraz większy odsetek konsumentów wskazuje na ekologię i troskę o środowisko jako wartości, które są dla nich istotne. Branża deweloperska nie może tego nie brać pod uwagę – w wielu inwestycjach zastosowane są więc ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła, czy fotowoltaika, dzięki czemu energia słoneczna pozwala zasilić powierzchnie wspólne. Nasza najnowsza poznańska inwestycja, nowoczesna kamienica Fyrtel Wilda, zostanie wyposażona w powierzchnię biologicznie czynną, popularnie nazywaną zielonym dachem. Takie rozwiązanie ma liczne zalety, zwłaszcza w gęsto zaludnionej, bliskiej centrum miasta okolicy, w jakiej budowany jest Fyrtel. Zielony dach przyczynia się do oczyszczenia powietrza oraz wspomaga regulację temperatury otoczenia i wnętrza budynku, co z kolei prowadzi do oszczędności energetycznej.Tematyka ekologicznego budownictwa jest nam bliska. Pierwszą taką inwestycją w Wawel Service było osiedle ekologicznego osiedla domów jednorodzinnych w Michałowicach. Założeniem projektu było utrzymanie kosztów ciepła na poziomie 1 zł/m-c przy zastosowaniu odpowiednich technologii energooszczędnych, takich jak materiał konstrukcyjny, pompy ciepła, rekuperacja czy termoaktywna płyta. Udało nam się osiągnąć zamierzony cel. Do dnia dzisiejszego zamieszkiwane przez klientów domy są nieporównywalnie tańsze w utrzymaniu niż w technologii tradycyjnej.Jako pierwsza firma deweloperska w Polsce, zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy budynek wielorodzinny Halszki 28A, który otrzymał certyfikację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W inwestycji zainstalowany został system rekuperacji, czyli odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz budynku. Oznacza to dla mieszkańców nie tylko niższe koszty – o ponad 30%, ale także większy komfort – mieszkanie wolne od alergenów i dokonały mikroklimat wnętrz zimą i latem. W ślad za dużym zainteresowaniem klientów, co przełożyło się na sukces sprzedażowy inwestycji, zrealizowaliśmy kolejne energooszczędne budynki Borkowska B1 i Borkowska B2 w Krakowie. Rekuperacja ma wiele zalet. Nie tylko jest bezpieczna dla alergików, ale także materiały są tańsze, a technologia wpływa na pozytywnie na jakość powietrza w okolicy.Klienci są świadomi i zaczęli zwracać coraz większą uwagę na ekologię. Edukacja przynosi rezultaty i ludzie chcą mieszkać w ekologicznych osiedlach. W 2020 roku mają zostać wdrożone wytyczne Unii Europejskiej dotyczące zrównoważonego budownictwa, do których jesteśmy w pełni przygotowani, co potwierdzają nasze realizacje.W ostatnich 10 latach pojawiło się bardzo dużo proekologicznych inwestycji mieszkaniowych. Ekologiczne rozwiązania stały się bardzo popularne i modne. Można zakładać, że rynek w najbliższych kilku latach będzie się pod tym kątem rozwijał dynamicznie. Idealnym przykładem jest nasza warszawska inwestycja Alpha Park. Do budowy np. części wspólnych wykorzystaliśmy polskie produkty, których sposób produkcji zakłada dbanie o ekologię. Na dachu zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne, dzięki którym koszt oświetlenia części wspólnych zmniejsza się nawet o 30%. Stosuje się zbiorniki na deszczówkę, która służy do podlewania roślin na terenie osiedla. Wykorzystujemy technologię LED, a także sensory ruchu i zmierzchu. Realizując nasze projekty w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu dużą uwagę przywiązujemy także do odpowiedniej izolacji termicznej budynków.Budownictwo ekologiczne dotyczy przede wszystkim nieruchomości komercyjnych, pomału wkraczając również w sferę inwestycji mieszkaniowych. Warto pamiętać, że w przestrzeni publicznej, a także biurowej, elementy zrównoważonego budownictwa będą różnić się od tych w strefie mieszkalnej. Na terenie osiedla to przede wszystkim dostęp do terenów zielonych, skłaniających do podjęcia aktywności fizycznej. W inwestycji Park Leśny Bronowice przewidzianych jest kilka takich miejsc, między innymi ścieżki do biegania, trasa rowerowa, plac zabaw dla dzieci, a także stoły do gry na świeżym powietrzu. Spędzanie czasu w otoczeniu natury to pierwszy krok do świadomego korzystania z dobrodziejstw środowiska, a także budowanie szacunku do przyrody i nawyku dbania o nią.Jeżeli przez budownictwo ekologiczne rozumiemy stworzenie miejsca do życia przyjaznego środowisku naturalnemu oraz wspólnocie mieszkańców, to takie osiedla powstają w Polsce sporadycznie. Kompleksowe podejście do budownictwa ekologicznego to projektowanie osiedli zarówno w zakresie samej zabudowy (np. całkowite przeniesienie ruchu kołowego pod ziemię, zapewnienie boisk, terenów rekreacji), jak i zastosowanie ekologicznych materiałów i wykorzystanie technologii umożliwiającej oszczędność wody i energii. Deweloperzy nie dostrzegają jeszcze potencjału marketingowego w budowie tak rozumianych osiedli. Wprowadzenie szerokiej gamy ekologicznych rozwiązań związane jest często ze zbyt wysokim kosztem. Chętnie natomiast stosowane są pojedyncze rozwiązania np. w postaci “solarów”, wspomagających funkcjonowanie instalacji ciepłej wody użytkowej czy zastosowanie trójszybowych okien w celu uzyskania wysokiej efektywności energetycznej. Takie ekologiczne rozwiązania w swoich inwestycjach stosuje Geo Grupa Deweloperska.Budownictwo ekologiczne nie jest jeszcze w Polsce na takim poziomie, jak ma to miejsce w krajach Skandynawskich. Jednakże trend proekologicznych osiedli staje się w naszym kraju coraz powszechniejszy. Jednym z przykładów może być realizowane przez nas Osiedle Symbioza. Inwestycja położona jest w prawdziwie zielonej części Krakowa - sąsiedztwie Łąk Nowohuckich. Jednak sama lokalizacja to nie wszystko, zadbaliśmy o takie proekologiczne rozwiązania jak ponowne wykorzystanie wody opadowej, pokrycie dachów budynków biologicznie czynną powierzchnią, a także elementy sprzyjające aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, a więc ogród sąsiedzki, rowerownię, wózkownię czy kreatywny plac zabaw dla dzieci.Budownictwo ekologiczne w Polsce bardzo się rozwinęło w ciągu ostatniej dekady. Deweloperzy zmieniają technologie budowy osiedlu oraz wykorzystują materiały pro ekologiczne. Na naszych osiedlach w Zielonej Górze oraz w Poznaniu stosujemy dużo rozwiązań zapewniających dbałość o środowisko takich jak: zbiorniki na wodę opadową z separatorem zanieczyszczeń, kontenery w wiatach śmietnikowych pod segregację odpadów komunalnych, nasadzamy rośliny na większych powierzchniach działki. Również prace prowadzone podczas budowy są bardzo mocno kontrolowane pod kątem oddziaływania na środowisko.W naszym segmencie budownictwa dominuje tradycyjna technologia budowy, ale w tym przypadku też mówimy o pozytywnych zmianach. W zasadzie całą branżę postrzegamy jako bardziej świadomą. Mam na myśli normy, które są bardziej restrykcyjne, niż dekadę temu.W przypadku Enklawy Winogrady mówimy o tradycyjnej technologii budowy, ale warto zaznaczyć, że to pojęcie oznacza zupełnie coś innego, niż jeszcze kilka – kilkanaście lat temu. Dziś przepisy i wymogi budowlane są precyzyjne, dzięki czemu w osiedlach aktualnie budowanych deweloperzy stawiają na stolarkę otworową o wysokiej izolacyjności, sprawną wentylację, czy energooszczędność. Wszelkie parametry zmieniają się z korzyścią dla środowiska. - Dużo możemy zrobić, dbając o otoczenie osiedla. Całość Enklawy Winogrady uzupełni 113 drzew, których nasadzenie zaplanowaliśmy, w tym drzewa formowane. Estetyczne, zielone otoczenie to dla nas priorytet.Na rynku mieszkaniowym da się zauważyć pewne ożywienie, jeśli chodzi o technologie proekologiczne, choć nie jest to jeszcze standardem. Certyfikacja ekologiczna – w odróżnieniu od rynku biurowego – dopiero raczkuje. Deweloperzy podejmują jednak pierwsze kroki w tym kierunku, wprowadzając m.in. smart rozwiązania, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wody. Jako inwestor staramy się przede wszystkim tworzyć warunki, które wspierają postawy proekologiczne mieszkańców. Dla przykładu: na Osiedlu Franciszkańskim od kilku sezonów działa stacja wypożyczania rowerów, dzięki czemu mieszkańcy mają możliwość wybrania roweru zamiast samochodu po to, by załatwić sprawy w innej części dzielnicy. W Pierwszej Dzielnicy zaprojektowaliśmy z kolei stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Ponadto w każdym z naszych projektów, bez wyjątku, dbamy o zieleń. Staramy się, by powierzchnia biologicznie czynna była możliwie największa. Precyzyjnie wybieramy nasadzenia, by miały szansę się zakorzenić i rosnąć przez wiele lat.Zmienia się nie tylko świadomość zakupowa, ale również świadomość nt. budownictwa ekologicznego. Wcześniej budowano bardziej tradycyjnie, nie stosując rozwiązań proekologicznych, dziś to się zmienia. W Kos-Domie dbamy o wiele elementów, które w finale wpływają na życie eko.Wraz z rosnącą świadomością dbania o ekologię pojawiają się potrzeby zmiany podejścia również w budownictwie oraz pozyskiwania energii np. ze źródeł odnawialnych w gospodarstwach domowych. Ten nasilający się trend powoduje, że pojawiają się na rynku oferty uwzględniające ekologiczne rozwiązania w domach. Chcąc spełnić różne oczekiwania nabywców domów na Osiedlu Przy Jeziorach w Poznaniu, zaproponowaliśmy dodatkowo montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej. To ekologiczne i energooszczędne rozwiązanie pozyskiwania energii z promieni słonecznych. Zależy nam, aby proponować klientom więcej niż dom.Uwzględnienie aspektów ekologicznych w budownictwie jest coraz częstsze. Potrzeby mieszkańców w tym zakresie również się zmieniają. Obecnie klient jest w stanie zapłacić więcej za wyższą jakość np. okien, drzwi, czy innych elementów, aby nie ponosić później dodatkowych kosztów np. za ogrzewanie domu. Dlatego proponujemy bardzo wysoki standard deweloperski, który spełnia te wymagania. Rozbudowując nasze osiedla staramy się dostosowywać do różnych potrzeb mieszkańców, dlatego mamy elastyczną ofertę wykończenia pod klucz. Proponujemy także wiele opcji dodatkowego wyposażenia domu, wśród których można znaleźć np. zewnętrze rolety okna dachowego, zasilane panelem solarnym. Chronią one poddasze latem, przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzaniem pomieszczeń, a w zimie mogą posłużyć jako dodatkowa ochrona przed utratą ciepła. To ekologiczne rozwiązanie dla domu.Dostrzegamy wiele budynków komercyjnych/biurowych zaprojektowanych w duchu eko. Natomiast w budownictwie mieszkaniowym, w naszym segmencie, jest zdecydowanie mniej takich rozwiązań. Nasze aktualne inwestycje to projekty ekonomiczne. Klient zainteresowany jest rozwiązaniami energooszczędnymi w technologii tradycyjnej. Ale nowa inwestycja, budynek mieszkalny w Poznaniu, to już inne materiały i rozwiązania. Zastosujemy w nim np. rekuperację.