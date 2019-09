Prawo budowlane do poprawki

Prawo budowlane ma doczekać się kompleksowych zmian. Najwyraźniej jednak dyskusje i spory toczone przez posłów są dość burzliwe - pierwotny projekt już kilkukrotnie uległ modyfikacjom. Czy wdrożenia nowych przepisów możemy spodziewać się jeszcze w tym roku?

Komisja prawnicza zakończyła prace

Inwestorzy niezadowoleni

Dodatkowo powodem do niezadowolenia ze strony środowiska deweloperów jest to, iż ze strzępków informacji, uzyskiwanych w resorcie inwestycji i rozwoju wynika, że inwestorzy nie doczekają się wielu upragnionych zmian. Podobno zrezygnowano między innymi z pomysłu zwolnienia gmin z obowiązku uzyskania upoważnienia ministra, w którym zgodzi się na odstępstwo inwestora od przepisów techniczno-budowlanych. To modyfikacja, na którą inwestorzy czekali najbardziej. Dzisiaj bowiem uzyskanie upoważnienia trwa długie miesiące i to właśnie ono najbardziej rozwleka cały proces inwestycyjny – zaznacza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Wiele uwag do projektu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju czeka dużo pracy

Czy pakiet budowlany przyniesie korzystne zmiany?



Prawnicy, deweloperzy oraz zwykli właściciele nieruchomości mają wiele wątpliwości co do zasadności wielu planowanych zmian. Może dlatego liczne, wpływające do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju uwagi tak bardzo wydłużają proces legislacyjny – stwierdza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.dzialkanadmorzem.pl.

W połowie sierpnia br. dobiegły końca prace, które nad projektem zmian w prawie budowlanym prowadziła komisja prawnicza. Na wejście w życie nowych przepisów przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać - zanim projekt trafi pod obrady Sejmu, swoje poprawki do niego musi nanieść jeszcze resort inwestycji i rozwoju. Ponadto musi on zostać potwierdzony przez Stały Komitet Rady Ministrów. Posłowie wątpią w szanse na wdrożenie nowych regulacji jeszcze w obecnej kadencji. Poparcie, jakim cieszy się partia rządzącą, wskazywać może jednak, że będzie ona mogła dokończyć swojego dzieła. Tak długie zwlekanie ze strony legislatorów owocuje jednak niezadowoleniem inwestorów, którzy woleliby wiedzieć, na czym stoją.Warto zaznaczyć, że inne resorty wniosły wiele uwag do projektu, przygotowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zakwestionowane zostały między innymi zapisy, określające terminy dla przedsiębiorców elektroenergetycznych na wydanie warunków przyłączenia budynków do sieci. Zgodnie z projektem terminy te uzależnione są od grupy przyłączeniowej i wynoszą od 21 do 150 dni od złożenia wniosku. Ministerstwo Energii podniosło jednak, że w tej sytuacji konieczne byłoby wprowadzenie dodatkowego terminu, w jakim konieczne będzie wydanie warunków przyłączenia dla wnioskodawcy z grupy III lub IV, a zatem takich, których instalacje są przyłączane do sieci o napięciu wyższym niż 1 kW, ale niższym niż 110 kW lub takich, których instalacje przyłączane są do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kW. To w gruncie rzeczy niewielka zmiana, ale takich, postulowanych modyfikacji jest dość dużo. Nie tylko Ministerstwo Energii postanowiło sformułować uwagi do projektu.Nie wiadomo zatem, kiedy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju upora się z modyfikacjami. Resort ma bowiem do opracowania wiele różnych kwestii. Pakiet zmian w prawie budowlanym obejmuje wiele zagadnień. Chodzi nie tylko o sam proces uzyskiwania pozwoleń na realizację określonej inwestycji. W ramach zmian planowane jest też dość kontrowersyjne zalegalizowanie samowoli budowlanych. Chodzi o budynki, przybudówki i inne formy samowoli, które zostały wybudowane ponad 20 lat temu. Innym, dużym zagadnieniem, poruszanym w tym kontekście jest stworzenie optymalnych rozwiązań dla programu . Ciekawym tematem jest natomiast szereg nowych regulacji, dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. To zagadnienie pojawiło się po nieszczęśliwym wypadku w jednym z koszalińskich escape roomów.