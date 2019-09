Gospodarka mieszkaniowa w 2018 roku

Z najświeższych informacji GUS wynika, że u schyłku minionego roku istniało w naszym kraju 14,6 mln mieszkań, które łącznie dysponowały 55,9 mln izb i zajmowały powierzchnię 1 084,2 mln m2. Względem poprzedniego roku ilość mieszkań powiększyła się o 175,3 tys. Optymizmem może napawać fakt, że warunki mieszkaniowe nad Wisłą uległy wprawdzie nieznacznej, ale jednak poprawie.

Mieszkania wyposażone w instalacje w % ogółu mieszkań w 2018 r. (stan na 31.12) Na poprawę warunków mieszkaniowych ludności wskazuje również rosnący odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje techniczno-sanitarne.

Zasoby mieszkaniowe (stan na 31.12) Według stanu na 31 grudnia 2018 r. zasoby mieszkaniowe kraju liczyły 14,6 mln mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1 084,2 mln m2

koszty związane z poborem zimnej wody, odprowadzeniem ścieków lub odbiorem nieczystości ciekłych – 29,4%,

koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych – 10,7%,

koszty utrzymania wind – ok. 1% (w niektórych jednostkach, np. we wspólnotach mieszkaniowych pozycja ta jest częścią składową kosztów związanych z konserwacją i remontami).

innych podmiotów – o 3,44 PLN (o 72,3%),

Skarbu Państwa – o 2,77 PLN (o 59,8%),

wspólnot mieszkaniowych – o 0,52 PLN (o 21,8%),

zakładów pracy – o 1,04 PLN (o 21,4%),

spółdzielni mieszkaniowych – o 0,45 PLN (o 15,3%),

towarzystw budownictwa społecznego – o 0,38 PLN (o 3,8%),

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. zasoby mieszkaniowe kraju liczyły 14,6 mln mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1 084,2 mln m2, w których znajdowało się 55,9 mln izb.W porównaniu z poprzednim rokiem przybyło 175,3 tys. mieszkań (wzrost o 1,2%), których łączna powierzchnia użytkowa wynosiła 15 609,0 tys. m2 (wzrost o 1,5%), a liczba izb 668,7 tys. (wzrost o 1,2%).W miastach zlokalizowanych było ponad 9,9 mln mieszkań o powierzchni 637,8 mln m2 oraz 35,1 mln izb. Na terenach wiejskich znajdowało się 4,8 mln mieszkań o powierzchni 446,3 mln m2 oraz 20,7 mln izb. W miastach liczba mieszkań wzrosła o 125,1 tys. (1,3%), natomiast na terenach wiejskich przybyło ich 50,2 tys. (1,1%).W 2018 r. warunki mieszkaniowe w Polsce uległy nieznacznej poprawie w porównaniu do poprzednich lat. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. przeciętna liczba izb przypadająca na 1 mieszkanie wyniosła 3,82, w tym w miastach 3,56, a na obszarach wiejskich 4,36. Średnia wielkość mieszkania natomiast wynosiła 74,2 m2 i wzrosła o 0,2 m2 w porównaniu z rokiem poprzednim. Mieszkania na obszarach wiejskich były średnio o 29,3 m2 większe niż na terenach miast (odpowiednie wskaźniki wynoszą dla obszarów wiejskich – 94,0 m2, a dla miast – 64,7 m2).W 2018 r. przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 osobę wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,4 m2 i wyniosła 28,2 m2 (w miastach wzrosła z 27,2 m2 do 27,7 m2, a na wsi z 28,7 m2 do 29,1 m2). Dysproporcje pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi dotyczyły również stopnia zaludnienia mieszkań. Mieszkania wiejskie były bardziej zaludnione od mieszkań miejskich. Na 1 mieszkanie w miastach przypadało przeciętnie 2,34 osoby, zaś na obszarach wiejskich 3,23, przy przeciętnej dla Polski 2,63. Kolejnym wskaźnikiem przedstawiającym gęstość zaludnienia mieszkań jest przeciętna liczba osób na 1 izbę. Wskaźnik ten dla Polski kształtował się na poziomie 0,69, przy czym na obszarach wiejskich był wyższy i wyniósł 0,74, a dla miast – 0,66 osoby na 1 izbę.Na poprawę warunków mieszkaniowych ludności wskazuje również rosnący odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje techniczno-sanitarne.W wodociąg wyposażonych było 96,9% mieszkań, w ustęp – 93,8%, a w łazienkę – 91,5%. Instalacja gazowa natomiast podłączona była w co drugim mieszkaniu.Pomiędzy miastem a wsią nadal utrzymywały się różnice w wyposażeniu mieszkań w podstawowe instalacje. W miastach w wodociąg wyposażonych było 99,1% mieszkań, w ustęp – 97,3%, a łazienkę – 95,6%. Na obszarach wiejskich do wodociągu podłączonych było 92,3% mieszkań, ustęp posiadało 86,6%, a łazienkę – 83,1% mieszkań.Najwięcej mieszkań pozostawało w zasobie osób fizycznych poza wspólnotami mieszkaniowymi – ok. 8,6 mln (58,6%), a prawie 3,0 mln (20,5%) we wspólnotach mieszkaniowych. Łączna powierzchnia mieszkań należących do osób fizycznych to ponad 936 mln m2, która stanowiła ponad 86% ogólnej powierzchni mieszkań w kraju. Zasoby spółdzielni mieszkaniowych to nieco ponad 2,0 mln mieszkań o łącznej powierzchni 100,1 mln m2. Najmniej stanowiły mieszkania będące w zasobie Skarbu Państwa – ok. 28,9 tys. mieszkań o powierzchni prawie 1,5 mln m2.Spośród ogółu mieszkań ok. 6 052,8 tys. mieszkań znajdowało się w budynkach, które pozostawały w zarządzie/administracji. Prawie połowę, tj. 49,0% stanowiły mieszkania osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi, 33,5% – będące własnością spółdzielni mieszkaniowych, 13,9% – mieszkania komunalne, 1,7% – towarzystw budownictwa społecznego, 1,1% – zakładowe, 0,5% – Skarbu Państwa i 0,3% – innych podmiotów.W 2018 r. kontynuowany był proces sprzedaży bądź zwrotu mieszkań dawnym właścicielom (nabywanie mieszkań przez osoby fizyczne). Proces sprzedaży obejmował mieszkania znajdujące się w budynkach wielomieszkaniowych oraz mieszkania w budynkach, które zostały sprzedane w całości pojedynczym osobom fizycznym. W analizowanym okresie osobom fizycznym sprzedano prawie 134 tys. mieszkań.Według stanu na 31 grudnia 2018 r. z ok. 7,5 mln zasobów mieszkaniowych (łącznie z mieszkaniami stanowiącymi odrębną własność, a zarządzanymi nadal przez spółdzielnie mieszkaniowe) w 25,5% mieszkań lokatorzy zalegali z opłatami za mieszkanie. Łączna kwota zaległości od początku ich powstania (wraz z odsetkami) z tytułu nieuiszczania opłat za mieszkanie wyniosła około 6,5 mld PLN.Najwyższy udział w ogólnej kwocie zaległości mieli lokatorzy mieszkań pozostających w zasobach gmin – 64,7% oraz spółdzielni mieszkaniowych – 17,6%. W przeliczeniu na mieszkanie, których lokatorzy zalegają z opłatami, najwyższe zaległości odnotowano dla mieszkań należących do zasobów innych podmiotów – 13,1 tys. PLN oraz mieszkań z zasobów gmin – 10,7 tys. PLN. Przeciętnie najmniejsze zaległości w opłatach za 1 mieszkanie przypadały na zasoby należące do spółdzielni mieszkaniowych – 1,2 tys. PLN i zasoby osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi – 1,6 tys. PLN.Na 15,7 tys. postępowań eksmisyjnych toczących się w sądach w 2018 r. ponad 68% dotyczyło lokatorów zajmujących mieszkania gminne, w dalszej kolejności były to postępowania wobec osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi (15,1%), a 8,8% wobec lokatorów mieszkań spółdzielni mieszkaniowych. Najmniejszy udział stanowiły postępowania wobec lokatorów mieszkań pozostających w zasobach innych podmiotów (0,1%).Blisko 89% postępowań eksmisyjnych zostało wszczętych z powodu zaległości w opłatach za mieszkanie. Przyczyna ta najczęściej występowała w przypadku mieszkań pozostających w zarządzie zakładów pracy (w 97,6% ogółu postępowań eksmisyjnych), wspólnot mieszkaniowych (95,3%), mieszkań innych podmiotów (94,7%) oraz spółdzielni mieszkaniowych (93,4%).W 2018 r. przeprowadzono ok. 678 tys. robót remontowych (niestanowiących remontu kapitalnego) przywracających budynkom i mieszkaniom pierwotną wartość techniczną. Polegały one na wymianie wszystkich lub niektórych instalacji.Około 91,9 tys. ogółu mieszkań zostało poddanych remontom związanym z podwyższeniem ich standardu poprzez doprowadzenie do budynków i mieszkań w nich zlokalizowanych wcześniej nieistniejących instalacji techniczno-sanitarnych (wodociąg, kanalizacja, centralne ogrzewanie, ciepła woda, gaz sieciowy).W badanym roku w 22,7 tys. mieszkań zainstalowano centralne ogrzewanie, 19,6 tys. mieszkań podłączono bezpośrednio do sieci wodociągowej, a 16,6 tys. mieszkań do sieci kanalizacyjnej. Do 55,2 tys. mieszkań doprowadzono ciepłą wodę, a gaz z sieci podłączono do 10,1 tys. mieszkań.W 2018 r. badaniem kosztów utrzymania zasobów lokalowych zostało objętych prawie 7,3 mln zasobów lokalowych, w tym ponad 7 mln lokali mieszkalnych, które stanowiły 98,1% badanych zasobów. Roczne koszty utrzymania zasobów lokalowych badanych jednostek wyniosły 34,1 mld PLN i były wyższe niż w 2016 r. o 1,9%. Koszty usług komunalnych świadczonych na rzecz lokali zmniejszyły się o 0,8%.Wśród całkowitych kosztów utrzymania zasobów lokalowych koszty eksploatacji stanowiły 48,0% i roczna ich wartość wyniosła 16,4 mld PLN. Wysokość kosztów była znacznie zróżnicowana ze względu na formę własności zasobów lokalowych. Najniższymi kosztami eksploatacji w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej obciążone były lokale we wspólnotach mieszkaniowych – 34,2 PLN i innych podmiotów – 34,5 PLN, najwyższymi natomiast lokale znajdujące się w zasobach jednostek komunalnych – 90,5 PLN, towarzystw budownictwa społecznego – 72,5 PLN, Skarbu Państwa – 80,4 PLN i zakładów pracy – 55,3 PLN.Prawie 45% kosztów eksploatacyjnych stanowiły wydatki związane z technicznym utrzymaniem budynków i lokali (konserwacja i remonty), 33,7% – wydatki związane z funkcjonowaniem administracji, 21,5% – pozostałe koszty (tj. utrzymania czystości, opłaty za anteny zbiorcze, koszty zawiązane z eksploatacją pomieszczeń wspólnych itd.) oraz podatki dla gminy i inne opłaty publiczno-prawne.W 2018 r. koszty świadczonych usług komunalnych wyniosły 17,8 mld PLN. Biorąc pod uwagę formę własności lokali, w skali roku w przeliczeniu na m2 powierzchni użytkowej najmniej zapłacono za świadczone usługi komunalne w przypadku lokali należących do innych podmiotów – 30,3 PLN, najwięcej zaś w przypadku lokali znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa – 58,6 PLN.W całkowitych kosztach świadczonych usług komunalnych 58,9% stanowiły opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Pozostałe elementy struktury kosztów świadczonych usług kształtowały się następująco:W grudniu 2018 r. odnotowano wzrost średniej stawki opłaty eksploatacyjnej za mieszkanie (o 5,4%) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej w stosunku do grudnia 2016 r.Stawka ta wzrosła w budynkach z lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność:a zmalała w budynkach z lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność gmin – o 0,01 PLN (o 0,2%).Średnie stawki opłaty eksploatacyjnej obowiązujące w grudniu 2018 r. wynosiły od 2,90 PLN za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania (we wspólnotach mieszkaniowych) do 10,50 PLN (w TBS). Oznacza to, że opłata eksploatacyjna za mieszkanie o powierzchni użytkowej 53 m2 kształtowała się na poziomie 153,7 PLN (w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi), zaś w budynkach towarzystw budownictwa społecznego – ponad 556,5 PLN.Lokale socjalne są formą pomocy Państwa dla osób niemogących samodzielnie utrzymać mieszkania z powodu ubóstwa lub dla osób bezdomnych. Obowiązek ich zapewnienia (najmu) spoczywa na gminie. W 2018 r. w zasobach gminnych było 101,2 tys. lokali socjalnych o łącznej powierzchni 3 355,9 tys. m2.W 2018 r. na najem zasobów gminnych (z wyłączeniem lokali zamiennych i pomieszczeń tymczasowych) oczekiwało 149 329 gospodarstw domowych. Nadal maleje zapotrzebowanie na najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i w porównaniu do 2017 r. wynosiło 96,9%.Z ogólnej liczby oczekujących na najem zasobów gminnych na mieszkania komunalne oczekiwało 63 424 gospodarstw domowych (co stanowi 42,5% ogółu gospodarstw oczekujących na najem lokali), a na lokale socjalne – 85 905, w tym 52 589 gospodarstw w ramach realizacji wyroków eksmisyjnych.W 2018 r. wypłacono ok. 3,2 mln dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 664,8 mln PLN. Analogicznie do roku poprzedniego, najwięcej dodatków mieszkaniowych wypłacono użytkownikom lokali gminnych, tj. 40,8% oraz lokali spółdzielczych – 26,2%, najmniej zaś uzyskali użytkownicy mieszkań towarzystw budownictwa społecznego – 2,0% oraz innych podmiotów – 5,9%.Przeciętna wysokość dodatków mieszkaniowych wyniosła 205,4 PLN. Najwyższa przeciętna kwota dodatku została wypłacona użytkownikom lokali pozostających w zasobie prywatnym – 250,9 PLN, a najniższa – użytkownikom lokali pozostających w zasobie wspólnot mieszkaniowych – 182,1 PLN.W odniesieniu do gruntów z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe będących w zasobach gmin na koniec 2018 r. około 56,8% znajdowało się na terenach miejskich, z czego 64,9% gruntów przeznaczonych było pod budownictwo jednorodzinne.Z ogólnej powierzchni gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 45,2% stanowiły grunty uzbrojone (z czego 61,6% znajdowało się na terenach miejskich).W 2018 r. gminy przekazały inwestorom 874,6 ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, z których 81,7% przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Z ogólnej powierzchni gruntów przekazanych pod budownictwo mieszkaniowe 58,6% stanowiły grunty w miastach.