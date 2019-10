Inwestowanie w nieruchomości. Ogranicza Cię tylko wyobraźnia

Miejsc, w których można zainwestować jest wiele. Domy w Małopolsce, apartamenty nad morzem, działki nad jeziorem. Piękno krajobrazu, walory turystyczne oraz popularność lokalizacji inwestycji daje szeroki wybór dla inwestorów. Z ogólnopolskim biurem nieruchomości inwestujesz tam, gdzie chcesz. Jedynym co Cię ogranicza, to Twoja wyobraźnia.

Inwestycje w całej Polsce

Kliknij, aby powiekszyć fot. beeboys - Fotolia.com Inwestuj tam, gdzie chcesz Mieszkając w Krakowie możesz inwestować w Gdańsku. Każda z lokalizacji przynosi inną stopę zwrotu, dlatego posiadając kilka nieruchomości inwestycyjnych, w różnych miastach, możemy optymalizować swoje przyszłe zyski.

Mieszkasz w górach – inwestuj na morzem

Duże aglomeracje są idealnym miejscem do inwestowania. Klienci coraz częściej poszukują mieszkania na sprzedaż. Kraków w ostatnich latach stał się miastem nowych inwestycji. W popularnych dzielnicach Krakowa tj. Grzegórzki, Bronowice, Bieżanów, Prądnik Czerwony powstają nowe inwestycje deweloperskie jak grzyby po deszczu. W budownictwie mieszkaniowym proces inwestycyjny trwa około dwa lata. Dlatego z punktu widzenia inwestycyjnego, wartościowe są te inwestycje, których termin oddania do użytkowania planowany jest na czwarty kwartał 2020 rok lub później.Apartamenty nad morzem, jako forma lokowania kapitału, to nie tylko wakacyjne inwestycje. Wydawałoby się, że miejscowości turystyczne przyciągają klientów, tylko w miesiącach letnich. Okazuje się jednak, że inwestując w mieszkanie na wynajem w Trójmieście, możemy cały rok osiągać przychody z najmu. Stale rosnące ceny sprzedaży i najmu nieruchomości powodują, że klientów z każdym dniem przybywa. Świetna lokalizacja nadmorska jest gwarancją, że nieruchomość nie straci na wartości. Ludzie szukają ciszy i spokoju, dlatego apartament nad morzem jest idealnym miejscem na odpoczynek od codziennego zgiełku.Odpoczywać można w różnych miejscach. Jeśli nie morze, to może Dolny Śląsk? Rynek wrocławski jest bardzo zróżnicowany pod względem nieruchomościowym. Znajdziemy na nim zarówno inwestycje mieszkaniowe jak i komercyjne. Niskie stopy procentowe, znikome oprocentowanie lokat oraz relatywnie tanie kredyty zaowocowały zwiększonym zainteresowaniem na rynku nieruchomości. Wrocław jest miastem mocno rozwijającym się. W ostatnich latach miasto realizuje znaczące projekty ekologiczne. Stale rozwijająca się infrastruktura, rozwój transportu publicznego czy specjalnej strefie ekonomicznej powoduje, że pojawia się coraz więcej inwestorów na wrocławskim rynku nieruchomości.We wszystkich rankingach, ilości wynajmowanej powierzchni, wolumenu transakcji, średnich cen nieruchomości Warszawa zajmuje najwyższe pozycje. Warszawa ma ponad 1,76 mln mieszkańców i ta liczba ciągle rośnie. Ponad połowa z nich to osoby spoza Warszawy, z których większość poszukuje mieszkania do wynajęcia. Rozwija się najem średnio- i długoterminowy. Ceny nieruchomości w Warszawie są niższe niż w innych europejskich stolicach, dlatego przyciągają inwestorów indywidualnych.Mieszkając w Krakowie możesz inwestować w Gdańsku. Każda z lokalizacji przynosi inną stopę zwrotu, dlatego posiadając kilka nieruchomości inwestycyjnych, w różnych miastach, możemy optymalizować swoje przyszłe zyski. To również idealne rozwiązanie na dywersyfikację ryzyka. Kolejną zaletą jest niewątpliwie wygoda. Kto ma za dużo czasu? Każdy z nas dzisiaj powtarza, że nie ma czasu. Korzystając z usług ogólnopolskiego biura nieruchomości oszczędzasz czas. Zakup nieruchomości w Gdańsku nie stanowi już problemu. Nie musisz tracić całego dnia, aby tam pojechać. Wszystkie formalności załatwi agent nieruchomości z oddziału w tamtym mieście.