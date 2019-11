Akt notarialny - krok po kroku

Zakup nieruchomości trwale związany jest z podpisaniem aktu notarialnego. To szczególna forma przeniesienia własności nieruchomości wymagana przepisami Kodeksu cywilnego. Nie ma znaczenia czy transakcja zakupu nieruchomości dokonywana jest z wykorzystaniem kredytu bankowego czy bez. Co to jest akt notarialny? Kto ponosi koszty aktu notarialnego? Gdzie notariusz przesyła akty notarialne? Nasz ekspert z biura nieruchomości Nowodworski Estates, Marcin Gajowiak, Specjalista ds. Sprzedaży i Wynajmu Nieruchomości odpowie na te i inne pytania.

Co to jest akt notarialny?

Za granicą akt notarialny może sporządzić również konsul polski, po uzyskaniu pisemnego upoważnienia Ministra Sprawiedliwości, wydanego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Jest to jednak szczególna sytuacja.

W przypadku protestu z powodu niezapłacenia, taką czynność może sporządzić urząd pocztowy.

W kwestii poświadczania podpisów na niektórych dokumentach, te czynności mogą dokonywać banki lub przewodniczący zarządu gminy w miejscowości, w której nie ma kancelarii notarialnej.

dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony - godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu;

miejsce sporządzenia aktu;

imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych - nadto imię i nazwisko tej osoby;

imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu;

oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty;

stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu;

stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany;

podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu;

podpis notariusza.

Kliknij, aby powiekszyć fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com Akt notarialny jest szczególnym dokumentem Zgodnie z polskim prawem własność nieruchomości można przenieść tylko aktem notarialnym.

Kiedy następuje podpisanie aktu notarialnego i co dalej się z nim dzieje?

Kto ponosi koszty przy akcie notarialnym?

100 PLN dla wartości transakcji do 3 000 PLN;

100 PLN + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 PLN dla transakcji powyżej 3 000 PLN do 10 000 PLN;

310 PLN + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 PLN dla transakcji powyżej 10 000 PLN do 30.000 PLN;

710 PLN + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 PLN dla transakcji powyżej 30 000 PLN do 60.000 PLN;

1 010 PLN + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 PLN dla transakcji powyżej 60 000 PLN do 1 000 000 PLN;

4 770 PLN + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 PLN dla transakcji powyżej 1 000 000 PLN do 2 000 000 PLN;

6 770 PLN + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 PLN, nie więcej jednak niż 10 000 PLN, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 PLN - dotyczy transakcji powyżej 2.000.000 PLN.

