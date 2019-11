Czy budownictwo mieszkaniowe rozwija się na obrzeżach miast?

Czy ze względu na deficyt ziemi w centralnych obszarach aglomeracji deweloperzy planują realizację inwestycji w zewnętrznych dzielnicach i na obrzeżach miast? Jakie są plusy i minusy tak usytuowanych inwestycji? Czy jest zapotrzebowanie na mieszkania w takich lokalizacjach? Sondę przygotował serwis nieruchomości Dompress.pl

Na bieżąco analizujemy możliwość zakupu gruntów w zewnętrznych dzielnicach lub też na obrzeżach dużych miast. Doskonałym przykładem tego typu inwestycji jest Słoneczne Miasteczko w Krakowie czy Osiedle Powstańców 33, które z sukcesem prowadzimy w podwarszawskich Ząbkach. Realizacja takich projektów jest oczywiście alternatywą dla inwestycji w centrach dużych miast. Należy jednak zaznaczyć, iż mimo większej dostępności gruntów, dostęp do infrastruktury w takich lokalizacjach zazwyczaj jest gorszy. Do tego dochodzi niższa chłonność, co ma swoje odzwierciedlenie w znacznie niższej cenie lokali. Przy kosztach budowy identycznych, jak w innych lokalizacjach, trudno jest w tego typu inwestycjach mieszkaniowych utrzymać wymagania, co do rentowności projektów.Mamy w ofercie mieszkania na obrzeżach miast. Od wielu lat budujemy mieszkania i domy również podmiejskich lokalizacjach. Aktualnie w ofercie mamy na przykład domy w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej od 95 mkw. w osiedlu Villa Campina w Ożarowie Mazowieckim. Podobną propozycję mamy dla mieszkańców Poznania. W tym roku uruchomiliśmy sprzedaż mieszkań w kameralnym Osiedlu Gościnne w Skórzewie, na przedmieściach po zachodniej stronie miasta, w sąsiedztwie Lasku Marcelińskiego. W kompleksie dziesięciu pięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych o wysokim standardzie powstanie 258 lokali o powierzchni od 29 mkw. do 105 mkw. Blisko natury będą mieszkać także osoby, które zdecydują się na zakup mieszkania w miejscowości Zawada pod Krakowem. Ta inwestycja jest obecnie w przygotowaniu.Utrzymujący się od lat popyt na mieszkania sprawił, że zasób atrakcyjnych działek pod budownictwo mieszkaniowe jest obecnie mocno ograniczony. Tereny inwestycyjne w dobrych lokalizacjach najszybciej kurczą się w dużych miastach. Ze względu na niską dostępność gruntów deweloperzy coraz częściej poszukują działek poza popularnymi zagłębiami mieszkaniowymi. Odkrywaniu nowych miejsc pod budownictwo mieszkaniowe sprzyjają także inwestycje w rozwój infrastruktury oraz w rewitalizacje mniej prestiżowych dzielnic. Deficyt gruntów silnie wspiera trend modernizacji i urbanizacji terenów poprzemysłowych. I choć decyzja o budowie osiedla na takich terenach oznacza trudności formalne w związku z budową niezbędnej infrastruktury, to jesteśmy skłonni inwestować w takie grunty. Dobrym przykładem jest osiedle Centro Ursus, które powstaje w poprzemysłowym zakątku warszawskiej dzielnicy Ursus.Nasza oferta zawsze obejmowała, zarówno projekty w centralnych dzielnicach, jak i osiedla położone dalej od centrum. Nie wynika to wyłącznie z deficytu gruntów w najlepszych punktach miast. O takie działki zawsze było najtrudniej i były one najdroższe. Inwestycje mieszkaniowe realizowane w dalszych dzielnicach lub na obrzeżach miasta to także ukłon w stronę klientów o mniej zasobnych portfelach, którzy nie szukają luksusowych apartamentów, czy mieszkań w ścisłym centrum, a większych lokali dla rodziny. Atrakcyjne ceny mieszkań to zdecydowana zaleta lokalizacji w dalszych dzielnicach, podobnie jak większa dostępność zieleni i terenów rekreacyjnych. Minusem może wydawać się konieczność dojazdów. W takich przypadkach przyjmujemy jednak często zasadę tworzenia „miasta w mieście”, by zapewnić mieszkańcom dostęp do potrzebnych usług, handlu, gastronomii i rozrywki w pobliżu domu. Taką koncepcję realizujemy w tej chwili na przykład w warszawskiej inwestycji Ursus Centralny.Nasza oferta jest bardzo zróżnicowana. Realizujemy obiekty dopasowane do oczekiwań różnych grup klientów. Duży udział w naszej ofercie stanowi budownictwo mieszkaniowe o wysokim prestiżu. Takie projekty zlokalizowane są w najbardziej atrakcyjnych miejscach. Projekty premium oferujemy, zarówno na cele mieszkaniowe, jak i rezydencyjne ( condohotelowe ). Proponujemy klientom również mieszkania w segmencie popularnym. Z reguły zlokalizowane są one poza ścisłym centrum miasta, ale zawsze z dobrym połączeniem komunikacyjnym z innymi częściami aglomeracji. Widzimy zapotrzebowanie na mieszkania we wszystkich obsługiwanych segmentach i w tych obszarach nadal będziemy się rozwijać.Zapotrzebowanie na mieszkania w lokalizacjach nieopodal centrów miast prawdopodobnie nigdy nie będzie słabło. To najbardziej atrakcyjna lokalizacja dla inwestorów, którym zależy na wysokiej stopie zwrotu z inwestycji, ale także dla niemałej grupy osób nabywających mieszkanie na własne potrzeby. To miejsca, które zapewniają szereg oczywistych zalet, takich jak bliskość rozmaitych sklepów, punktów usługowych, czy rozrywek. Wraz z kurczeniem się zasobów działek nieuchronnie rosnąć będą ceny nieruchomości w takich lokalizacjach.Skupiamy swoją działalność głównie na terenie Warszawy. Planujemy budowę inwestycji, zarówno blisko centralnych części miasta, jak również w zewnętrznych dzielnicach. Na pewno jest zapotrzebowanie na mieszkania w lokalizacjach oddalonych od centrów miast, ponieważ nieruchomości tak usytuowane są tańsze, a nie wszyscy klienci mogą sobie pozwolić na mieszkania w wysokich cenach. Plusem zamieszkania w oddalonych dzielnicach lub na obrzeżach miast jest najczęściej najbliższe otoczenie, czyli większy spokój, kameralność, kontakt z naturą, niższa cena za większy metraż, itp. Minusem może być dłuższy dojazd do pracy i brak w pobliżu pełnej infrastruktury potrzebnej w codziennym życiu.Obecnie realizujemy głównie projekty mieszkaniowe w miastach satelitarnych Warszawy, w Łomiankach i Wieliszewie przy Zalewie Zegrzyńskim. Nasze doświadczenia związane z budową Osiedla Łomianki i Osiedla Natura wskazują, że wzrasta zainteresowanie inwestycjami zlokalizowanymi na przedmieściach Warszawy. Oferta w stolicy będzie się zmniejszać ze względu na brak gruntów, co przełoży się na wzrost cen. Propozycje podmiejskie są natomiast coraz bardziej atrakcyjne ze względu na stale polepszającą się komunikację oraz konkurencyjne ceny.Staramy się możliwie silnie zdywersyfikować naszą ofertę. Wiemy, że klienci poszukują mieszkań w różnych lokalizacjach i w myśl naszej dewizy „Witamy w okolicy” staramy się zaoferować projekty w różnorodnych lokalizacjach. W chwili obecnej kończymy przygotowania do budowy inwestycji połażonych w ściśle centralnych lokalizacjach Warszawy, jak na przykład projektu przy ulicy Grzybowskiej, a jednocześnie nasze najbliższe plany zakładają realizację inwestycji m.in. na Ursynowie i dobrze znanych nam Bielanach, czyli w bardzo atrakcyjnych dzielnicach na dwóch końcach miasta.Pomimo mniejszej dostępności gruntów, z jaką mierzą się wszyscy deweloperzy, stawiamy na sprawdzone lokalizacje, które wybieramy w oparciu o potrzeby klientów. Zgodnie z przyjętą filozofią działania, nasze inwestycje mieszkaniowe znajdują się w miejscach, które są wygodne do życia. Gdzie w okolicy są dostępne sklepy, szkoły, przedszkola, przychodnie, parki, ścieżki rowerowe i komunikacja publiczna. Sami też bierzemy udział w tworzeniu potrzebnej infrastruktury. Budujemy ścieżki rowerowe, które włączamy w sieć istniejących dróg, przebudowujemy skrzyżowania, zwiększając bezpieczeństwo, jak na przykład rondo Ruda w pobliżu Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Tworzymy i współtworzymy atrakcyjne tereny zielone służące rekreacji, w tym m.in. park Enklawa na Mokotowie.Realizujemy inwestycje mieszkaniowe w centralnych dzielnicach miast, jak inwestycja Przy Arsenale miedzy pl. Bakowym a warszawską Starówką, czy inwestycja Moja Północna na Tarchominie. Zgodnie z naszą strategią, chcemy oferować klientom różne produkty. Zawsze jednak staramy się realizować projekty w atrakcyjnych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach.