Eksmisja: gdzie Polacy najczęściej tracą dach nad głową?

Liczba eksmisji mocno różni się w poszczególnych powiatach oraz miastach na prawach powiatu. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, gdzie Polacy najczęściej tracą dach nad głową.

W stolicy eksmisja dotyczy gminnych oraz spółdzielczych „M”

eksmisja z mieszkań gminnych - 822 eksmisje w 2018 r.

eksmisja z mieszkań spółdzielczych - 289 eksmisji w 2018 r.

eksmisja z mieszkań własnościowych - 33 eksmisje w 2018 r.

eksmisja z innych rodzajów mieszkań - 11 eksmisji w 2018 r.

Eksmisje często zdarzają się też w Jelenie Górze i Piotrkowie

Niedawna analiza ekspertów portalu RynekPierwotny.pl potwierdziła, że w latach 2017 - 2018 był widoczny spadkowy trend liczby eksmisji . To zjawisko stało się szczególnie wyraźne w minionym roku. Pomimo spadku liczby wykonywanych eksmisji, nie zmieniła się jedna kwestia. Chodzi o spore terytorialne zróżnicowanie liczby eksmitowanych lokatorów. W niektórych powiatach i miastach na prawach powiatu eksmisje praktycznie się nie zdarzają. Gdzie indziej są one stosunkowo częste. Eksperci serwisu RynekPierwotny.pl w swojej kolejnej analizie poświęconej ciekawemu tematowi eksmisji postanowili sprawdzić, gdzie opróżnienia mieszkań są najczęstsze.Główny Urząd Statystyczny co roku dostarcza nam informacji o liczbie eksmisji wykonanych w poszczególnych miastach na prawach powiatu oraz powiatach. Najnowsze takie dane pochodzą z 2018 r. Warto zwrócić uwagę, że GUS osobno podaje liczbę eksmisji dotyczących mieszkań gminnych oraz innych typów lokali. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl w ramach swojej analizy uwzględnili te powiaty i miasta na prawach powiatu, dla których Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o liczbie eksmisji z wszystkich mieszkań (tzn. gminnych oraz pozostałych). Poniższy wykres prezentuje lokalizacje, w których odnotowano największą łączną liczbę eksmisji. Do pierwszej dziesiątki zakwalifikowały się tylko większe miasta (miasta na prawach powiatu).Po obejrzeniu poniższego wykresu uwagę zwraca dystans między Warszawą oraz pozostałymi miastami. Duża liczba eksmisji wykonanych w stolicy (1155 przez cały 2018 r.) po części jest związana z wielkością tego miasta. Warto również podkreślić, że w Warszawie były opróżniane niemal same mieszkania gminne oraz spółdzielcze. Liczba warszawskich eksmisji z podziałem na rodzaj lokalu przedstawia się następująco:Powyższe wyniki mogą sugerować, że warszawskie władze podobnie jak tamtejsze spółdzielnie starają się rozwiązać problem czynszowego zadłużenia poprzez opróżnianie problematycznych mieszkań.Porównywane powiaty oraz miasta na prawach powiatu cechują się bardzo zróżnicowaną liczbą ludności. Właśnie dlatego eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili porównać liczbę przeprowadzonych eksmisji w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców. Poniższe zestawienie prezentuje lokalizacje, dla których odnotowano najwyższe poziomy analizowanego wskaźnika z 2018 r. Okazuje się, że po uwzględnieniu liczby mieszkańców Warszawa nie zajmuje już pierwszego miejsca pod względem częstości eksmisji. Stołeczne miasto zostało wyprzedzone przez znacznie mniejsze ośrodki miejskie. Mowa o Jeleniej Górze, Piotrkowie Trybunalskim, Chorzowie, Mysłowicach, Świętochłowicach oraz Legnicy. Warto dodać, że pod względem częstości eksmisji Warszawę wyprzedził również powiat brzeski z województwa opolskiego (zobacz poniższa tabela).Trudno znaleźć wspólny mianownik dla wszystkich lokalizacji z poniższej tabeli, które cechują się wysoką częstotliwością eksmisji. Można jednak zauważyć nadreprezentację miast o charakterze typowo przemysłowym i poprzemysłowym. Przykład stanowią takie ośrodki miejskie jak Jelenia Góra, Piotrków Trybunalski, Chorzów, Mysłowice, Świętochłowice oraz Wałbrzych. Duża liczba miast przemysłowych i poprzemysłowych w poniższej tabeli raczej nie jest przypadkowa i może świadczyć o problemach społecznych.