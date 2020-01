Darowizna mieszkania, domu i działki - jak często?

Co roku tysiące lokali, domów oraz działek budowlanych są przekazywane w ramach darowizny. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, jak liczba mieszkaniowych darowizn zmieniała się z roku na rok.

2008 r. - 133 877 darowizn

2009 r. - 128 762 darowizny

2010 r. - 126 308 darowizn

2011 r. - 124 073 darowizny

2012 r. - 121 515 darowizn

2013 r. - 114 111 darowizn

2014 r. - 113 197 darowizn

2015 r. - 117 963 darowizny

2016 r. - 121 952 darowizny

2017 r. - 116 480 darowizn

2018 r. - 118 405 darowizn

I połowa 2019 r. - 58 320 darowizn

Nieruchomości to ważny i zwykle najbardziej wartościowy składnik majątku polskich rodzin. Domy, lokale i działki pod budowę często są przekazywane młodszym pokoleniom w ramach darowizny. Warto pamiętać, że darowizny nieruchomości dotyczą również bliskich osób nie należących do rodziny. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl tym razem postanowili sprawdzić, ile darowizn domów, lokali oraz działek budowlanych miało miejsce w 2018 r. i poprzednich latach.Informacje dotyczące liczby podarowanych nieruchomości praktycznie nie pojawiają się w mediach. Trudno się temu dziwić, ponieważ dotarcie do odpowiednich danych nie jest łatwe. Podaje je tylko Ministerstwo Sprawiedliwości. Informacje zgromadzone przez ten resort wskazują, że liczba podarowanych nieruchomości innych niż rolne (przede wszystkim mieszkań, domów i działek budowlanych) wyglądała następująco:Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości z pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku sugerują, że prawdopodobnie zakończył się on bardzo zbliżoną liczbą analizowanych darowizn, jak dwa poprzednie lata (2017 - 2018). Jeżeli chodzi natomiast o ujęcie długookresowe, to można zauważyć względną stabilizację liczby analizowanych darowizn.Wyniki z lat 2008 - 2011 były jednak nieco większe. Być może bardzo szybki wzrost rynkowej wartości mieszkań, domów i działek widoczny w czasach poprzedniego boomu mieszkaniowego zachęcał starsze osoby do przekazywania nieruchomości bliskim.