Niemcewicza 19. Nowe apartamenty na Starej Ochocie

Warszawa, Stara Ochota. To właśnie w tej lokalizacji powstaną Apartamenty Niemcewicza 19 - kameralny budynek wielorodzinny, a w nim 56 mieszkań o powierzchniach od 45 do 123 mkw. Realizację inwestycji firma deweloperska Napollo powierzyła spółce F.B.I. TASBUD S.A. Prace budowlane ruszą jeszcze w tym kwartale i potrwają około 2 lata.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Apartamenty Niemcewicza 19 Rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na I kwartał 2020 roku.

Jak już wspomniano we wstępie Apartamenty Niemcewicza 19 to 56 jedno-, dwu-, trzy i czteropokojowych mieszkań, z których każde wyposażone zostanie w loggię lub taras. W podziemiach apartamentowca zaplanowano dwupoziomowy parking , a na jego parterze - powierzchnię przeznaczoną na usługi. Budynek usytuowany będzie przy ulicy Niemcewicza, łączącej Aleje Jerozolimskie z ulicą Grójecką. To oznacza, że od ścisłego centrum stolicy będzie go dzielić zaledwie kilkunastominutowy spacer.Wyróżnikiem inwestycji ma być elegancka, modernistyczna bryła, wykończona z wykorzystaniem kamienia i ozdobnych płyt fornirowanych. Kompozycja licowanej piaskowcem elewacji Apartamentów Niemcewicza 19 ma nawiązywać do stylistyki przedwojennej kamienicy. Nowoczesnego charakteru mają jej z kolei nadawać horyzontalne wnęki, w których zaprojektowano loggie ze szklanymi balustradami oraz panoramiczne okna w drewnianej oprawie.Projekt Apartamentów Niemcewicza 19, podobnie jak zrealizowanych wcześniej przez Napollo Apartamentów Niemcewicza 17, powstał w pracowni JEMS Architekci.