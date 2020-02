Wynajem mieszkania coraz mniej rentowny. Najgorzej w Gdyni

Stawki za wynajem mieszkania podążają w ślad za cenami nieruchomości. I choć trzeba przyznać, że w przypadku tych pierwszych dynamika wzrostów nie jest bardzo znacząca, to jednak rentowność wynajmu nieco spada. Nie oznacza to jednak, że nie można na nim zarobić. Z najnowszych danych opublikowanych przez Expandera i Rentier.io wynika, że w niektórych lokalizacjach inwestycja w mieszkanie, przy założeniu, że jest ono wynajmowane przez 12 miesięcy, generuje zyski na poziomie 7-9% rocznie.

Jak to policzyliśmy

Wyliczenia sporządzono na podstawie 22 832 ogłoszeń cen najmu oraz 46 658 ogłoszeń sprzedaży mieszkań. Te ostatnie wykorzystano do oszacowania rentowności inwestycji w mieszkanie na wynajem. Prezentowana przez nas rentowność jest wartością brutto, czyli przed odliczeniem odpowiednich podatków oraz bez dodatkowych kosztów. Nie uwzględniono m.in. kosztów ewentualnego kredytu, zaciąganego na zakup mieszkania, kosztów okresowych napraw i remontów, kosztów umów notarialnych, opłat sądowych, prowizji i opłat dla pośredników. Takie koszty mają charakter indywidualny w odniesieniu do konkretnej nieruchomości. Powyższa analiza dotyczyła mieszkań występujących w ogłoszeniach internetowych w okresie od 1 do 31 stycznia 2020 r. Przeciętne koszty oznaczają medianę zbioru dla danego miasta.

Jak czytamy w komunikacie z raportu Expandera i Rentier.io, wzrost cen wynajmu mieszkania , choć przeważnie nie przekracza kilku procent, widoczny jest we wszystkich z 16 analizowanych miast. Wyjątkami od tej reguły są Lublin i Toruń, gdzie na przestrzeni roku stawki najmu podskoczyły o odpowiednio 22% i 13%. Ceny mieszkań rosły z kolei w 14 miastach.Wzrost kosztów najmu jest jednak zdecydowanie mniej dynamiczny niż obserwowane podwyżki ceny metra kwadratowego. Ci, którzy dopiero chcą kupić mieszkanie na wynajem, muszą zdawać sobie sprawę, że coraz wyższe ceny lokali obniżają rentowność takiej inwestycji. Z kolei ci, którzy na taki krok zdecydowali się już w przeszłości, mogą liczyć na wyższe zyski.Wynajem mieszkania kupowanego obecnie przynosi stopę zwrotu wynoszącą średnio niecałe 7%. Najlepiej pod tym względem wypada Sosnowiec (9%), a najgorzej, co może być pewnym zaskoczeniem, Gdynia (6%). Trzeba jednak dodać, że wielu właścicieli mieszkań nad morzem stosuje technikę, która w praktyce znacząco podwyższa zyskowność. Mieszkanie jest przez 8-10 miesięcy w roku wynajmowane długoterminowo. W okresie letnim jest natomiast udostępniane turystom na okresy 1-2 tygodni. To sprawia, że w rzeczywistości zyski mogą być jednymi z wyższych w Polsce. W przypadku mieszkań kupionych kilka lat temu nierzadko przekraczają 10% rocznie.Z punktu widzenia osoby, która chce wyprowadzić się od rodziców, czy zamienić wynajem mieszkania na własne M, obecna sytuacja jest trudna. Najem jest drogi i niestety stawki coraz bardziej rosną. Na szczęście ten wzrost rekompensują podwyżki wynagrodzeń, ale oczywiście nie wszyscy je dostają. Rata kredytu jest niższa iż koszt najmu (średnio o 14%), ale jeśli za jakiś czas wzrosną stopy procentowe, to rata również może istotnie się zwiększyć. Poza tym, aby kupić mieszkanie z pomocą kredytu trzeba posiadać przynajmniej 10% wkładu własnego. Te 10% to jednak coraz wyższa kwota, gdyż coraz wyższe są ceny mieszkań.