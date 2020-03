Spółdzielnie mieszkaniowe bez nowych mieszkań

Przez ostatnie lata, spółdzielnie oddawały do użytku niewiele lokali. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, czy ta sytuacja utrzymała się również w 2019 roku.

2009 r. - 7 260

2010 r. - 5 052

2011 r. - 3 786

2012 r. - 4 194

2013 r. - 3 493

2014 r. - 3 490

2015 r. - 2 115

2016 r. - 2 707

2017 r. - 2 311

2018 r. - 3 024

2019 r. - 2 115

Warszawa - 353

Bydgoszcz - 217

Gdańsk - 192

Radom - 172

Kalisz - 116

Gorzów Wielkopolski - 101

Koszalin - 78

Kraków - 76

pow. kwidzyński - 60

Szczecin - 57

Wyniki aktywności inwestycyjnej spółdzielni mieszkaniowych już od dawna nie są imponujące. W latach 2013 - 2018, liczba lokali oddanych do użytku przez te instytucje nie przekraczała 3500 rocznie. Warto sprawdzić, jak wyglądał analogiczny wynik spółdzielni z minionego roku. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl przyjrzeli się tej kwestii. Niestety ubiegłoroczna aktywność inwestycyjna spółdzielni nie zaskoczyła nas pozytywnie.Główny Urząd Statystyczny już od dawna podaje roczną liczbę nowych mieszkań, które polskie spółdzielnie wybudowały dla swoich członków. Trzeba przypomnieć, że do tej kategorii nie zaliczają się mieszkania sprzedawane przez spółdzielnie na wolnym rynku. Jeśli spółdzielnia buduje i oferuje lokale na zasadach wolnorynkowych, to GUS zalicza ją do kategorii deweloperów.Warto podać liczbę ukończonych nowych mieszkań spółdzielczych (dla członków spółdzielni), która według danych GUS przez ostatnie lata wyglądała następująco:Wynik z 2019 r. jest najniższym w całym badanym okresie. Co ciekawe, taką samą liczbę ukończonych mieszkań spółdzielczych odnotowano również w 2015 r. Jeżeli natomiast chodzi o miasta i powiaty z największą liczbą spółdzielczych lokali ukończonych przez cały miniony rok, to klasyfikacja wygląda następująco:Nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie liczba oddawanych do użytku nowych mieszkań spółdzielczych miała wzrosnąć. Przez ostatnie lata, krajowe spółdzielnie rozpoczynały bowiem coraz mniej nowych lokali (2017 r. - 2 746, 2018 r. - 2 312, 2019 r. - 2 058).