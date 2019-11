W czym wspólnota mieszkaniowa wyprzedza spółdzielnię?

Wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia? Która z nich wygrywa pod względem liczebności zasobu mieszkaniowego? Najświeższe statystyki dowodzą, że zdecydowaną zwyciężczynią jest ta pierwsza. Skąd wzięła się ta przewaga i dlaczego mieszkań spółdzielczych wyraźnie ubywa? Odpowiedzi na te pytania przygotował serwis domiporta. Oto, co wynika z jego analizy.

Wspólnota mieszkaniowa, czyli 1 000 000 +

Wspólnoty mieszkaniowe tańsze w utrzymaniu

To nie wspólnota mieszkaniowa ma najdroższe mieszkania

Zadłużone mieszkania

Statystyki obrazujące zasób mieszkaniowy w naszym kraju prowadzi Główny Urząd Statystyczny. Najświeższe z nich dotyczą minionego roku i wyraźnie dowodzą, że pod względem ilości mieszkań wspólnota mieszkaniowa zdecydowanie wygrywa ze spółdzielnią.Najświeższe dane GUS wskazują, że uchodzących za relikt PRL-u mieszkań spółdzielczych jest w naszym kraju ciągle dość sporo. Wyliczenia wskazują, że zasób ten liczy sobie ponad 2 miliony lokali, ale na przestrzeni ostatnich dwóch lat ubyło w nim 44 tysiące mieszkań. Wspólnota mieszkaniowa wypada tu zgoła odmiennie. Nie dość, że obejmuje już prawie 3 miliony mieszkań, to jeszcze ciągle ich przybywa (+70 tysięcy).Taki podział sił nie powinien być jednak zaskoczeniem. Wspólnoty mieszkaniowe zawiązywane są przede wszystkim na nowych osiedlach, a tylko w pierwszych 10 miesiącach br. deweloperzy oddali do użytkowania 103 tysiące nowych lokali. Spółdzielnie realizują natomiast niewiele projektów inwestycyjnych. W tym roku oddały mniej niż 1,9 tys. mieszkań. Skutkuje to różnicą w powierzchni. Mieszkania objęte przez wspólnoty mieszkaniowe, jako te nowsze, projektowane według innych przepisów i wymogów rynkowych, mają też relatywnie większą powierzchnię, choć pod względem średniej nie jest ona znacząco większa niż w przypadku lokali spółdzielczych.Dlaczego mieszkań spółdzielczych ubywa? Jednym z powodów są zdecydowanie wyższe koszty utrzymania. GUS podaje, że całkowite wydatki na utrzymanie wszelkich zasobów lokalowych w Polsce (a więc również tych będących w posiadaniu Skarbu Państwa, zakładów pracy, gmin oraz TBS-ów) wynoszą ponad 34 miliardy zł rocznie. Utrzymanie mieszkań spółdzielczych kosztuje przy tym 8,6 mld zł rocznie, a więc aż o 3 miliardy więcej niż lokali objętych wspólnotami mieszkaniowymi, chociaż tych drugich jest o 46% więcej! Najbardziej krytykowane utrzymanie zarządów i administracji spółdzielni mieszkaniowych pochłania o 600 mln zł więcej niż wynoszą koszty administracyjne, które generują wspólnoty mieszkaniowe. Spółdzielnie więcej też wydają na remonty, to jest jednak w dużym stopniu odzwierciedleniem stanu technicznego relatywnie starszych budynków.Średnie stawki opłaty eksploatacyjnej obowiązujące w grudniu 2018 r. wynosiły od 2,9 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej mieszkania (wspólnota mieszkaniowa) do 10,50 zł (TBS). Oznacza to, że opłata eksploatacyjna za mieszkanie o powierzchni użytkowej 53 mkw kształtowała się na poziomie 153,7 zł (w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi), zaś w budynkach towarzystw budownictwa społecznego – ponad 556,5 zł.Pewnym zaskoczeniem może być poziom zadłużenia rodzimego zasobu mieszkaniowego. Okazuje się, bowiem, że długi z tytułu zaległego czynszu lub innych opłat eksploatacyjnych dotyczą już ¼ lokali, w szczególności tych, które są własnością gmin, ale w spółdzielniach mieszkaniowych ten problem jest również niemały. Obecnie z opłatami „zalega” ponad 17% właścicieli mieszkań spółdzielczych, a średnia kwota zaległości wynosi 1 210 zł. Jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, to zadłużonych lokali jest wprawdzie mniej, ale za to średnia kwota zaległości jest większa – 1 564 zł).