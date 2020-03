Opłaty za mieszkanie wzrosły skokowo. Winne śmieci i prąd

W lutym przeciętna rodzina ma opłaty za mieszkanie wydawała o 60 złotych więcej niż przed rokiem – wynika z szacunków HRE Investments. Winne są przede wszystkim skokowa podwyżka kosztu wywozu śmieci oraz wyższe stawki za prąd.

Opłaty za mieszkanie rosną razem z inflacją

Śmieci najdroższe w historii

Utrzymanie mieszkań szybko zdrożało

Jak oszacowaliśmy opłaty za mieszkanie 3-osobowej rodziny?

Prezentowane przez nas szacunkowe koszty utrzymania opierają się o informacje na temat inflacji publikowanej w cyklu miesięcznym przez GUS. Dzięki temu wiemy jak zmieniają się ceny poszczególnych dóbr i usług związanych z utrzymaniem, wyposażeniem i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Niezbędnym źródłem danych są jednak też informacje na temat wydatków 3-osobowych gospodarstw domowych. Te niestety publikowane są jedynie raz w roku i przez to konieczne jest dokonywanie okresowych korekt naszych szacunków.

Z tak szybkim wzrostem cen mieliśmy ostatnio do czynienia w 2011 roku – wynika z danych GUS. Przeciętny koszt dóbr i usług konsumowanych przez obywateli wzrósł w przeciągu roku o 4,7%. W dawno niewidzianym tempie rosły też opłaty za mieszkanie – o 5,6% w skali roku. To najszybciej od 2012 roku.Najmocniej podrożała w ostatnim czasie usługa wywozu śmieci. Stawki są dziś średnio o ponad połowę wyższe niż przed rokiem. Drugą najszybciej drożejącą kategorią - w ramach dóbr i usług związanych z mieszkaniem - jest energia elektryczna. W tym wypadku ceny były w lutym o ponad 13% wyższe niż przed rokiem. Pewnym pocieszeniem może być tu jedynie fakt, że rząd obiecał przynajmniej częściowe rekompensaty za wyższe ceny prądu, ale na nie możemy liczyć dopiero za rok. We wspomnianym zestawieniu znajdziemy też informacje o rosnących kosztach usług związanych z prowadzeniem domu, opłat za kanalizację czy dostarczenie wody. Okres wzmożonego wzrostu cen właściciele mieszkań wykorzystują też do podnoszenia czynszów najmu.Na drugim biegunie znajdziemy dość skromną listę taniejących dóbr i usług związanych z mieszkaniem. Do tego grona możemy zaliczyć kosmetyczne spadki cen opału i gazu, ale też często goszczące po tej stronie tabeli AGD oraz meble, dekoracje i artykuły oświetleniowe.W efekcie statystyczna trzyosobowa rodzina na utrzymanie i wyposażenie mieszkania wydała w lutym ponad 936 złotych – wynika z szacunków HRE Investments. W ciągu miesiąca koszt ten wzrósł o 21 złotych, a w ciągu roku o prawie 59 złotych. Wspomniana kwota uwzględnia wydatki na ogrzewanie i nośniki energii (koło 40-50% łącznych kosztów związanych z mieszkaniem), ale też inne media, czynsze płacone przez najemców, wywóz nieczystości, zakup AGD, mebli, oświetlenia, dekoracji, usług takich jak sprzątanie czy remonty.