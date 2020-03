Rynek pierwotny. Ile mieszkań kupujemy za gotówkę?

Jaki jest udział transakcji gotówkowych przy zakupie mieszkań na rynku pierwotnym? Sprawdź wyniki sondy przeprowadzonej przez portal RynekPierwotny.pl wśród deweloperów.

Niskie stopy procentowe i niewielkie ryzyko, w dalszym ciągu, skłaniają do inwestowania w nieruchomości. To właśnie inwestorzy w dużej mierze odpowiadają za zakup lokali mieszkalnych bez udziału kredytów hipotecznych i podkręcają udział transakcji gotówkowych Pozostały procent zakupów bez pomocy banku stanowią osoby nabywające mieszkanie na własne potrzeby, nie rzadko po sprzedaży obecnego lokum w celu poprawienia swoich warunków mieszkaniowych.Równo dwa lata temu zapytaliśmy przedstawicieli firm deweloperskich o udział transakcji gotówkowych na pierwotnym rynku mieszkaniowym . W naszym sondażu udział wzięło ponad 20 deweloperów z całej Polski, od tych notowanych na GPW, aż do firm działających na rynkach lokalnych. Zarówno wtedy, jak i teraz większość inwestorów przyznała, że obrót gotówkowy wynosi ok. 1/3 wszystkich zakupów mieszkań na rynku pierwotnym.Jak wynika z naszej najnowszej sondy, udział lokali zakupionych bez udziału kredytu, największy jest w krajowych metropoliach, potwierdzają to największe firmy deweloperskie działające m.in. w Warszawie, jak Dom Development, Robyg SA, Atal czy Skanska Residential Development, która zadeklarowała, że zakupy gotówkowe stanowią aż 60 proc. wszystkich transakcji.Nie mniej jednak, kredyty hipoteczne nie tracą na popularności, gdyż w dalszym ciągu pozostają podstawową formą zakupu własnego mieszkania, dla osób, które nie dysponują odpowiednią sumą pieniędzy.Potwierdzają to m.in. najnowsze dane NBP według których, pod koniec 2019 roku na jednego Polaka przypadało już 11 500 zł mieszkaniowego długu.Co o udziale transakcji gotówkowych sądzą przedstawiciele firm deweloperskich? Zachęcamy do lektury dalszej części materiału.Otoczenie makroekonomiczne i rekordowo niskie stopy procentowe stymulują wzrost akcji kredytowej w segmencie kredytów hipotecznych. Z drugiej strony rosnące dochody Polaków, co wpływa na siłę nabywczą, sprzyjają kupowaniu lokali mieszkalnych za gotówkę. W przypadku Dom Development około 40% sprzedaży to transakcje gotówkowe.Obecnie nie więcej niż 20-30% sprzedawanych przez nas mieszkań kupowanych jest za gotówkę. Takie zakupy realizowane są głównie przez inwestorów, którzy dysponują środkami, które chcą atrakcyjnie ulokować. Klienci kupujący mieszkanie na własne potrzeby, zwykle muszą posiłkować się kredytem, ponieważ nie decydują tak dużymi kwotami.Mniej więcej na stałym poziomie utrzymuje się pula klientów kupujących mieszkania za gotówkę – w ROBYG to około 40-50% zakupów. Oczywiście dopasowujemy ofertę mieszkaniową do potrzeb kupujących i obserwujemy rynek elastycznie się do niego dostosowując. W Grupie ROBYG planujemy inwestycje tak, żeby zapewnić nie tylko szeroki wybór metraży, ale przede wszystkim zintegrowaną przestrzeń do życia ze wszystkimi udogodnieniami. Z naszych obserwacji i doświadczeń wynika – że przy obecnych tendencjach rynkowych – popyt na lokale mieszkaniowe w nadchodzącym roku powinien utrzymywać się na zbliżonym do obecnego poziomie. Ponadto Grupa ROBYG wprowadziła nowy produkt – mikroapartamenty. W 2 budynkach Modern Space powstaną 402 lokale o metrażach od 17 – 39 m2. Mikroapartamenty to nowoczesna forma inwestowania i doskonała lokata finansowa. Są atrakcyjnym rozwiązaniem m.in. dla osób poszukujących wygodnego lokum blisko miejsca pracy, alternatywą dla wynajmu lub hotelu, a dla studentów perspektywą inwestycyjną. Pozwalają także przedsiębiorcom na odliczenie VAT. Zwłaszcza, że ceny są bardzo atrakcyjne – już od 239 tys. zł.W 2018 roku odsetek wydanych lokali zakupionych za „za gotówkę” wynosił 40%, a w pierwszym półroczu 2019 roku wzrósł do ponad 50%. Z naszych obserwacji wynika także, że odsetek mieszkań zakupionych bez udziału kredytów jest zdecydowanie wyższy – znacznie przekracza połowę – w projektach zlokalizowanych bliżej centrów miast, gdzie przeważają nabywcy zainteresowani zakupem lokalu z myślą o ich późniejszym wynajmie.60 proc. nabywanych u nas mieszkań to transakcje gotówkowe. Dla klientów to nadal preferowana forma inwestycji kapitału.Spółka na podstawie obsługiwanych wniosków kredytowych widzi od połowy 2019 roku rosnący udział kredytowania hipotecznego w transakcjach zakupu lokali. Podsumowanie wyników minionego roku pozwala stwierdzić, że w inwestycjach pozycjonowanych w segmencie średnim i wyższym udział transakcji ze wsparciem kredytu to ok. 30-40%. Procent ten wyraźnie wzrasta w inwestycjach segmentu popularnego, gdzie przekracza już 50%. Potwierdza to tezę, że dynamiczny wzrost cen mieszkań powoduje „ucieczkę rynku” dla klientów o skromniejszych budżetach. Dynamika wzrostu płac nie odzwierciedla bowiem dynamiki wzrostu cen i inflacji.W naszych inwestycjach przeważają zakupy na kredyt, co odpowiada ogólnopolskim statystykom podawanym przez NBP. Za gotówkę kupowanych jest około 40% mieszkań. Proporcje mogą się zmienić, po tym jak banki zaostrzą zasady udzielania kredytów. Warto zauważyć, że wielu Polaków dysponuje gotówką i nie musi posiłkować się pieniędzmi z banku. W tych 40 procentach lwią część stanowią zakupy pod wynajem. To inwestorzy najczęściej kupują za gotówkę, traktując mieszkania jako pewną lokatę kapitału i inwestycję rentowniejszą od niskooprocentowanych lokat bankowych. Polacy chętnie inwestują na rynku nieruchomości, ponieważ rozumieją zasady na nim panujące, w przeciwieństwie do instrumentów finansowych, których zasady działania wydają im się skomplikowane.Biorąc pod uwagę wynik za miniony rok transakcje dokonane za gotówkę to ok. 40% wszystkich sprzedanych lokali. Najczęściej jest to wybór inwestorów, w tym także stałych klientów Wawel Service, bezpiecznie lokujących nadwyżki kapitału w nieruchomościach - apartamentach, mieszkaniach i lokalach usługowych. Największą popularnością w zakupach gotówkowych cieszy się inwestycja Dom Przy Filharmonii w prestiżowym sąsiedztwie Filharmonii Śląskiej w Katowicach, a także Lublańska Park blisko nowoczesnego kompleksu biurowego w Krakowie czy Lema II w pobliżu TAURON Arena Kraków.Osoby, które posiłkują się kredytem hipotecznym to często klienci, którzy kupują swoje pierwsze mieszkanie lub zmieniają je na większe i bardziej komfortowe. Wychodząc na przeciw ich oczekiwaniom proponujemy cieszący się od lat popularnością program Zamień Stare Na Nowe - gdzie pomagamy klientom sfinansować nowe mieszkanie w Wawel Service środkami ze sprzedaży poprzedniego, a także służymy bezpłatną opieką ekspertów kredytowych, którzy pomagają wybrać najkorzystniejszą ofertę na rynku.Nie możemy podać dokładnych liczb, ale możemy powiedzieć, że znaczna większość naszych mieszkań kupowana jest za gotówkę.Większość osób inwestujących na polskim rynku nieruchomości kupuje lokale za gotówkę i nasza inwestycja nie jest wyjątkiem. W oczach inwestorów za aparthotelem Legnicka 60 C przeważa za nimi nie tylko świetna lokalizacja, zapewniająca in wysokie stawki najmu, ale także atrakcyjna cena zakupu, od której dodatkowo można odliczyć podatek VAT. Mogą zrobić to zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Ceny w aparthotelu Legnicka 60C zaczynają 189 tys. zł netto za kompletnie wyposażony i gotowy do zamieszkania apartament. Kolejny pułap cenowy to 205 tys. zł. Urządzony lokal pokazowy można już obejrzeć. To niespotykane na tak wczesnym etapie realizacji projektu. Wykończeniem zajmuje się grupa BY MADE, której można powierzyć także zarządzanie wynajmem. W takim przypadku zysk z inwestycji jest potwierdzony na poziomie 7% netto w skali roku.Szacujemy, że ok. 1/3 lokali jest kupowanych za gotówkę. Obserwujemy tu lekko wyższy współczynnik w przypadku Szczecina niż Warszawy.W inwestycji Park Leśny Bronowice około 15-20% klientów dokonuje zakupu za gotówkę.W naszych nowo powstających inwestycjach, w których nie ma małych mieszkań, 10 proc. lokali mieszkalnych kupowanych jest za gotówkę, pozostała część posiłkowana jest kredytem hipotecznym.W przypadku Rodzinnych Podolan około 30 - 40% klientów kupuje lokal ze środków własnych, jest to znaczący wzrost w porównaniu do naszej poprzedniej inwestycji w Komornikach.Od dłuższego czasu widzimy znaczny spadek zakupów gotówkowych dokonywanych w naszym biurze sprzedaży przy ul. Meissnera. W najnowszym, V etapie Nowych Ogrodów, 30% nabywców, to właśnie klienci gotówkowi.Można zauważyć, że odsetek osób, kupujących za gotówkę na naszych inwestycjach zwiększa się. Obecnie tego typu forma płatności stanowi u nas około 15 - 20%.Około 50 procent.20 procent mieszkań kupują klienci gotówkowi, natomiast pozostałe 80 procent to klienci kredytowi, którzy wszystkie formalności związane z kredytem mogą załatwić w biurze dewelopera z naszym pełnomocnikiem ds. sprzedaży.Przy standardowych inwestycjach mieszkaniowych ok. 50 procent, w przypadku Nadolnika ok. 80 procent za gotówkę, w tym znaczna część to klient inwestycyjny.Mniej więcej 1/3 na kredyt i 2/3 za gotówkę.W zależności od inwestycji dane przedstawiają się od 7 do 9,5 procent.